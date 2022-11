Respondemos tus dudas sobre Netflix con anuncios

El día ha llegado. Después de múltiples reportes, la suscripción con comerciales ya está disponible en Netflix. A principios de semana, México y Canadá fueron los primeros países en ofrecer esta opción, pero en estos momentos, los usuarios de 12 diferentes regiones ya pueden pagar menos, pero a costa de ver un par de anuncios cada hora.

Considerando que eso será algo completamente nuevo para muchos, a continuación respondemos algunas de las preguntas más frecuentes sobre este plan de suscripción.

¿Cuánto cuesta el nivel con publicidad?

En Estados Unidos el precio de este nivel de suscripción es $7 dólares, $3 dólares menos que el paquete básico sin publicidad. En el caso de México, el costo de esta suscripción es de $99 pesos al mes.

¿Los precios de los otros niveles también aumentarán?

No, Netflix no está aumentando los precios de sus planes existentes.

¿Cuáles son todos los planes de Netflix?

Hasta ahora, Netflix tenía tres niveles de suscripciones a diferentes precios, todos ellos sin publicidad: Básico, Estándar y Premium. En países seleccionados, incluidos México, se ha agregado un nivel adicional: Básico con anuncios.

¿Están cambiando los planes actuales con el lanzamiento de anuncios?

Los planes Estándar y Premium no han cambiado. Sin embargo, tanto Básico como Básico con anuncios obtienen video de calidad HD de 720p.

¿Cómo me registro en un plan básico con anuncios?

Una vez que el nuevo nivel esté disponible en el país donde vives, puedes registrarte como miembro nuevo o cambiar tu suscripción existente al nivel más económico.

¿Cuántos anuncios tendré que ver en Netflix?

Netflix dijo que el promedio no es más de cuatro a cinco minutos de publicidad cada hora. Las pausas publicitarias ocurrirán antes de que comience su programa, y en medio de su programación en un cambio de escena.

¿Puedo omitir o avanzar rápidamente a través de los anuncios?

No. Puedes hacer una pausa durante la publicidad, pero no puedes omitirla ni avanzar rápidamente.

¿La biblioteca completa de Netflix está disponible en el plan Básico con anuncios?

No. El nivel con publicidad no paga necesariamente ninguna parte del catálogo, pero una cantidad “limitada” de títulos no estará disponible para ver debido a restricciones de licencia, dijo Netflix. La cantidad de títulos excluidos de los miembros con publicidad es aproximadamente del 5% al ​​10% de la biblioteca, y varía según el país, según la compañía.

¿Puedo descargar para ver sin conexión en Básico con anucios?

No. Con la membresía básica con anuncios no se pueden descargar series y películas para mirar sin conexión.

¿Los niños recibirán anuncios en el nuevo plan?

Si están en un perfil de niños, no lo harán. Los perfiles de niños no publicarán ningún tipo de publicidad.

Recordemos que Netflix optó por ofrecer esta opción de suscripción para contrarrestar los problemas financieros y la pérdida de suscriptores a la que se han enfrentado desde el comienzo del año fiscal en curso. Ahora solo nos queda por ver si esta táctica tiene resultados positivos para la compañía.

En temas relacionados, Netflix ya está trabajando en una película de Gears of War. De igual forma, estos son los estrenos de la plataforma para noviembre.

Vía: Netflix