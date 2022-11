Empleados de Twitter mencionan que la quiebra de la empresa podría llegar pronto

En estos momentos las redes sociales pueden considerarse un caos, sobre todo la plataforma de Twitter, misma que ha reportado muchos desempleados a lo largo de estos días. A eso se le suman las demandas que se le han aplicado a la compañía, esto tras el ascenso de su nuevo nuevo, el empresario Elon Musk, quien llegó para hacer grandes cambios.

Tantas han sido las complicaciones, que se ha llegado a hablar de la posible quiebra de la empresa, dado que son tantas las exigencias, que los usuarios dejarían la página para irse a sitios como Mastodon. Incluso, un periodista de The Verge, menciona que ha platicado con los empleados, y se menciona que la probabilidad de entrar en quiebra es muy alta.

Hearing from multiple employees that the odds of Twitter breaking in the near future are very high.

— Alex Heath (@alexeheath) November 17, 2022