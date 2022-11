Review – Dragon Ball: The Breakers

Bandai Namco se ha mantenido con una buena racha de lanzamientos este año, dado que hemos visto el renacimiento de franquicias amadas como Klonoa y Pac-Man World, hasta el regreso de los monstruos digitales con Digimon Survive. Sin embargo, hay un clásico que no puede faltar, algún videojuego dedicado a franquicias de anime. La marca elegida fue ni más ni menos que aquella creada por Akira Toriyama, Dragon Ball, misma que con el pasar de los años sigue trascendiendo en las regeneraciones. Razón por la cual sigue generando bastante dinero, ya sea en películas, manga, anime, mercancía, y obviamente centenas de videojuegos que existen a día de hoy. Sin embargo, como esta saga se ha dedicado a explotar el género de peleas constantemente, es lógico que Bandai Namco pensó en darle un tipo de aire fresco, por lo que voltearon a ver sin miedo alguno a los títulos estilo survivor asimétrico. Algo que de verdad se sale de los estándares de lo que Gokú y sus amigos han hecho en el mundo del entretenimiento electrónico.

Así es como nos presentaron oficialmente Dragon Ball: The Breakers, mismo en el que los protagonistas de siempre brillan por su ausencia, algo que de meras a primeras le pareció bastante extraño a los fanáticos. Sobre todo por qué lanzar un producto con dicho nombre sin tener a Gokú en la portada, podría ser el inicio de un mal presagio (comentario que no está tan lejos de la realidad).Vale la pena mencionar, que el juego tardó bastante en ver la luz desde su anunció original, liberando pruebas betas de forma constante, esto con el fin de reunir los comentarios de los fans para poder forjar el resultado y entregar lo mejor posible. Y los puntos de vista que surgieron a partir de esto no fueron del todo complacientes, razón que llevó a los desarrolladores, Dimps, a seguir trabajando para entregar algo más decente.

Pasaron los meses y los fans se estaban preguntando en qué momento ya iban a poder probar este título en todo su esplendor, algo que finalmente sucedió el pasado 15 de octubre en diversas consolas y PC. Y sí, los chicos de Bandai Namco nos hicieron el ofrecimiento de darle una oportunidad, para que podamos decirle a la comunidad si vale la pena o no echarle sus horas a este multijugador en línea.

Pues bien, el día ha llegado para poder contarles más al respecto, dado que repasamos todos los aspectos jugables, de gráficos, sonido y también de rendimiento. Con resultados que tal vez no fueron de lo más favorables, pero que vale la pena dárselos a conocer en esta nueva Atomix Review que con gusto les hemos preparado.

¿Será Dragon Ball: The Breakers ese juego que le dará un toque de aire fresco a la saga en el mundo de los videojuegos? O por el contrario, ¿Es mejor que la marca se quede para siempre en las peleas? Si quieres enterarte de la respuesta, entonces toma tu traje de color naranja y radar del dragón, para sumergirnos en el mundo donde aparentemente los personajes más queridos no existen.

Las líneas del tiempo se han alterado

Aunque parezca de lo más extraño, sí, Dragon Ball: The Breakers tiene historia, claro que no es tan elaborada para los que buscan algo más profundo, pero al menos nos ponen el contexto de por qué Gokú y sus compañeros no se encuentran bajo nuestro control. Por lo que ahora, les paso a dar un resumen rápido de la premisa que se nos pone en la mesa.

Resulta que nos levantamos en el papel de un avatar quién se ha despertado en cierto lugar alejado de su hogar, por fortuna, el líder de la patrulla del tiempo, Trunks, es quien nos ha encontrado para explicarnos todo lo sucedido. Y resulta que el universo se ha envuelto en diferentes rupturas temporales, mismas en las que han aparecido seres de gran poder.

El detalle, es que dichos monstruos no provienen de esas líneas del tiempo, por lo que hemos sido reclutados por la propia patrulla para enviarlos de vuelta a sus propios hogares. Sin embargo, las cosas no van a ser sencillas, dado que los personajes conocidos de este manga no existen los universos, así que serán los propios civiles quienes se encargarán de dar su vida para un bien mayor.

También nos vamos a encontrar con personajes de menor importancia en la aventura, entre ellos tenemos a Woolong y Bulma, ambos con su aspecto original de la primera aventura antes de conocer la saga Z. Ellos quieren contribuir a la causa, pues tienen que volver a su casa para que la historia de Dragon Ball siga su curso original.

También se debe decir, que los villanos que llegaron a causar terror son los más atemorizantes y populares de la franquicia, obviamente hablo de Freezer, Cell y Majin Buu. Quienes al no tener rivales, no se van a tocar el corazón para exterminar a cuanto ser vivo débil se les cruce en el camino de toda su destrucción.

Sinceramente, no es una historia como para otorgarle un premio novel, no avanza mucho más allá de lo que acabo de contar en estos momentos, aunque como estos juegos tienen temporadas, es posible que agreguen más a en los siguientes meses. Aunque si al final no lo hacen, francamente le va a dar igual a todos los jugadores del mundo.

El tema de los viajes en el tiempo es algo que siempre me ha resultado interesante, pero la manera en que el juego lo aborda puede parecer un tanto simplona, incluso bastante parecida a la narrativa de Dragon Ball Xenoverse 2. No era necesario, pero supongo que querían poner una excusa para desaparecer al elenco principal de la franquicia anime que se sigue manteniendo entre las más populares en el mundo.

Siete valientes y un villano amenazante

Como ya comentamos un poco más arriba, Dragon Ball: The Breakers es un videojuego enfocado en ser una experiencia multijugador con toques de supervivencia. Algo que recordará a otros videojuegos como Friday The 13th, Dead by Daylight, Among Us, entre otros que se enfocan en poner a muchos usuarios contra solo uno.

Aquí vamos a utilizar a alguno de los personajes de la franquicia, solo que no se trata de seres altamente poderosos como Gokú, Piccoro, entre otros, sino avatares simples como Woolong, Bulma y hasta un granjero. Por su parte, también podemos crear a nuestro personaje con rasgos de otros conocidos, lo que al final hace que no sean del todo originales.

Nos van a soltar en alguno de los tres diferentes mapas (por ahora), y nuestra misión es sencilla pero elaborada, dado que debemos reunir diferentes recursos para lograr escapar de alguno de los icónicos villanos de la saga. Y esto lo podemos conseguir con armas de distracción, bombas de humo, vehículos o simplemente correr a toda velocidad.

Para ganar tenemos dos opciones. La primera es reunir las diferentes llaves que se encuentran esparcidas en los mapas, se encuentran en las cajas donde aparecen objetos comunes, por lo que habrá que inspeccionar todo lugar. Ya sea entrando a cuevas, nadando en la profundidad de un río o hasta escalando montañas muy al estilo de Zelda: Breath of The Wild.

Una vez que tengamos alguna de ellas en posesión, hay que correr a colocarla en una baliza que es de lo más visible, pero vamos a tardar un tiempo considerable en que se active, por lo que siempre hay que revisar que no venga el villano. Lo positivo, es que todos entran en posesión de la llave una vez que alguien la encuentra, entonces no hay manera de perderla.

Cuando tocas se activen, hay que ir correr lo más rápido posible a recargar la máquina del tiempo, pues es el último paso para poder ganar la partida. Sin embargo, el villano puede llegar a interrumpir las cosas, golpeando la máquina constante. Por lo que todos deben trabajar en equipo para distraerlo mientras otros están en el dispositivo. Y eso se logra con las armas, incluso poniéndose en el camino para que nos derroten de un solo golpe.

No está de más comentar, que hay todo tipo de objetos además de las armas, eso incluye un radar para buscar las llaves, las semillas del ermitaño que funcionan para salvarnos de una kill, y hasta escudos que nos darán más defensa. También están las siete esferas del dragón, aunque les dan un uso que realmente no vale la pena, pues se limitan a ayudarnos a volvernos más fuertes.

Hablando de fuerza, quiero mencionar la segunda manera de ganar. Y esta es peleando con el villano, y sí, se puede combatir gracias a una especie de transformación momentánea al reunir energía mediante cubos especiales. Así encarnaremos a diferentes personajes, adoptando su forma y poderes para bajarle vida al antagonista. Entre más niveles obtenga el jugador, podrá obtener el aspecto de alguien más fuerte.

Todo esto significa, que si entre todos los jugadores conservan su energía al máximo y se unen, es posible que le puedan dar fin al malvado, ganando así instantáneamente la partida. Eso sí, los controles al momento de pelear son una prueba y error, por que la verdad no son de lo más precisos, y seguro en las primeras horas del juego podrían fallar mucho de los golpes y proyectiles.

Aunque hay algo que debo decir, y es que a pesar de los tropezones que ya mencioné, llega ser divertido a instantes, sobre todo cuando al fin le agarras el ritmo. Con amigos debe ser mucho mejor. Pero deben tener su copia en el mismo dispositivo, pues ahora no hay crossplay.

Ser el villano cada 2,000 años

Ahora veamos la otra cara de la moneda en la jugabilidad de Dragon Ball: The Breakers, ser el villano de turno. Pues al igual que con juegos similares, seremos capaces de hacerle la vida de cuadritos a los civiles. Y sí, nuestro personaje se siente prácticamente como un tanque y los adversarios hormigas a las que podemos aplastar de forma sencilla.

Empezaremos en el escenario con la transformación base del personaje, para ir creciendo gradualmente hasta llegar a la fase más poderosa, y para eso derrotar a los rivales o absorber NPC’s es necesario. No hay que quedarse a perder el tiempo, pues en el inicio de la partida los otros jugadores pueden reunir rápido las llaves y ganar sin que lleguemos a la fase 2.

No está demás comentar que no hay manera de detectar donde están los contrincantes, simplemente los vamos a encontrar de forma aleatoria en el mapa. Aunque si lo hacemos y les conectamos un par de golpes, van a caer rápidamente, pero se pueden salvar debido a que los controles no son muy buenos, a eso se le suma que en el inicio del juego no nos dan un tutorial para jugar como el malo.

Al igual que con el equipo rival, hay distintas maneras de ganar la partida. La primera es derrotar a todos los avatares, primero dejándolos moribundos y luego darles un segundo golpe. La segunda es destruir todas las zonas del mapa y la tercera es arruinando la máquina del tiempo cuando los usuarios hayan conseguido las llaves.

Siendo sincero, para usuarios que recién empiezan a jugar y aprender las mecánicas, va a ser muy difícil ganar en la primera partida. El emparejamiento en el hub del juego tampoco ayuda. Sin exagerar, de cada 10 o 15 partidas en una te va a tocar ser el villano, y eso se debe a que el equipo de desarrollo no supo equilibrar las cosas.

Eso significa, que cada cierto tiempo podrás salirte de lo monótono que resulta ser los civiles para pasar a ser todo poderoso, pero eso es algo que no va a pasar con frecuencia, eso hay que tenerlo en cuenta. A eso se le agrega que también los controles del combate al usar al personaje no son tan precisos, así que ojalá se mejore en futuras actualizaciones.

También quiero hablar rápidamente de la parte de micro transacciones. Y es que en el juego habrá un tipo de moneda que se obtiene subiendo de nivel, pero se pueden acelerar las cosas pagando, obvio. Esto se me hace un poco exagerado, sobre todo por que no es un free to play, dado que hay que pagar $20 USD para tener acceso al juego. Eso sí, no es un pay to win, solo es para tener skins de personajes que decir genéricas me quedo un tanto corto.

Como dije, se pueden comprar ropa y también algunas técnicas para el momento de transformarnos en los personajes de gran fuerza. Y claro, si logras ciertas metas diaria, en algún momento puedes desbloquear al granjero. Este se une a Woolong y Bulma dentro de los avatares que vienen directos de la serie, dado que cada uno cuenta con alguna habilidad única.

Gráficos y música que no los salva ni Sheng-long

Pasamos a los gráficos de Dragon Ball: The Breakers y debo decir que no cumplen por ser algo destacado, eso se debe a que los escenarios realmente se ven de lo más genéricos. Con árboles que parece que fueron copiados y pegados de forma excesiva, esto también aplica para patrones de rocas entre otros detalles de mapas grandes pero vacíos.

En cuanto a las texturas, parece que vienen de juegos de PC en versión beta, ya que hay mucho pop-in dentro de los mapas, ya sea en las sombras o hasta en los objetos. Incluso podrías creer que regresaste a la época de los juegos de Gamecube debido a que nada se ve bien, en serio siento que es un videojuego hecho por fanáticos ( y eso que lo trabajaron los responsables de Dragon Ball Xenoverse 1 y 2).

Por su parte, el rendimiento se queda corto por lo menos en Nintendo Switch, pues los gráficos se ven peores que en otros lugares, no mucho, pero se nota en las sombras, colores y el framerate. Entonces, si vas a decantarte por comprarlo en una oferta de mitad de precio, te recomiendo que lo compres en otro lugar que no sea Switch.

Terminando con los gráficos están los modelos de personajes, que al menos se ven decentes, no se ven excelentes o como un portento de lo técnico, pero tampoco tienen un aspecto terrible. Sin embargo, no hay demasiada variedad debido a que los skins son bastante parecidos, así que tal vez te puedas encontrar a tu clon de vez en cuando.

Respecto a la música, no hay mucho que decir, pues los temas son para servir de fondo ya sea en las partidas, los menús y más situaciones que aparezcan dentro del juego. La única melodía que no va a salir de tu cabeza es la del hub principal, y es por que básicamente mucha parte del tiempo te la vas a pasar en dicha sala de espera.

Si te preguntas si hay melodías conocidas de la serie, la verdad es que no, y no entiendo por qué no las pusieron, si hasta en juegos como Z Kakarot están incluidas. Eso sí, se agradece que exista la opción de escuchar el doblaje de voces en japonés, pues por alguna razón nunca termina de convencer escuchar a Bulma en inglés.

Hay bastante que mejorar para el futuro

Como palabras finales, Dragon Ball: The Breakers es una apuesta para salirse de lo convencional en los videojuegos de la franquicia, pero eso no significa que el título sea bueno. Pues la jugabilidad se puede sentir repetitiva al poco tiempo, sobre todo por que pasar al papel de villano es algo bastante raro por razones que realmente no entiendo.

Claro, no puede descartar que en algún momento me divertí, puesto que la puedes pasar bien una vez que hayas comprendido al 100% los controles, y por ende dominar las mecánicas. Eso sí, el tutorial puede ser de lo más ambiguo, y no se diga de cuando encarnamos a los malos, pues para aprender a jugar como ellos se debe ver sobre la marcha.

Al menos el tiempo de espera para encontrar partida no es tan lento, sobre todo en horarios específicos, así que digamos que es un punto bueno que se debe tener a consideración. A eso le puedo agregar que los guiños a la serie no están del todo mal, pues hay trajes y transformaciones que ayudarán a recordar a los guerreros Z.

Si eres fanático de la franquicia Dragon Ball, es evidente que te va a llamar la atención probarlo, pero como juego, francamente recomendaría probar algún otro dentro del mismo género. Si Bandai Namco no quiere ver fracasar a The Breakers, definitivamente se debe poner manos a la obra con las actualizaciones y contenido, dado que le falta mucho por mejorar.

La versión que jugamos para este análisis fue la de Nintendo Switch.