Se revela precio y fecha del PlayStation VR2

Uno de los productos más anticipados para el próximo año es el PSVR2. Este dispositivo de Realidad Virtual se posiciona como el siguiente paso de esta tecnología en consolas, y muchos no pueden esperar para tener sus manos en este producto. Afortunadamente, el día de hoy, por fin, se ha revelado exactamente cuándo es que el PSVR2 estará disponible, así como cuánto nos costará, y no será barato.

Por medio del PlayStation Blog, se ha revelado que el PSVR2 estará disponible a partir del próximo 22 de febrero de 2023 a un precio de $549.99 dólares. El paquete incluye el visor de la consola, un par de controles PSVR2 Sense y auriculares estéreo.

También habrá un paquete de PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain que tendrá un costo de $599.99 dólares, e incluirá todo lo que encontramos en la edición estándar, más un código de cupón de PlayStation Store para descargar Horizon Call of the Mountain.

El mismo 22 de febrero también estará disponible la estación de carga del control PlayStation VR2 Sense a $49.99 dólares, el cual nos da la opción de cargar estos accesorios sin la necesidad de conectarlos directamente al PS5.

Aunque por el momento no tenemos una lista de juegos listos para el lanzamiento del dispositivo de VR, más allá de Call of the Mountain, el día de hoy se revelaron 11 juegos más que llegarán durante el primer año del PSVR2. Estos son:

-The Dark Pictures: Switchback VR.

-Crossfire: Sierra Squad.

-The Light Brigade.

-Cities VR – Enhanced Edition.

-Cosmonious High.

-Hello Neighbor: Search and Rescue.

-Jurassic World Aftermath Collection.

-Pistol Whip VR.

-Zenith: The Last City.

-After the Fall.

-Tentacular.

De esta forma, se espera que durante el primer año del dispositivo veamos hasta 20 juegos diferentes disponibles. Recuerda, el PSVR2 estará disponible a partir del próximo 22 de febrero de 2023 a $549.99 dólares, mientras que las preventas para los tres productos revelados el día de hoy comenzarán a partir del próximo 15 de noviembre. En temas relacionados, Half-Life: Alyx podría llegar al PSVR2. De igual forma, puedes conocer más sobre este dispositivo aquí.

Nota del Editor:

$549.99 dólares es mucho dinero, es casi lo mismo de lo que cuesta un PS5. Esto bien podría ser una barrera que muchos no podrán superar. Sin embargo, este es un producto dirigido para todos los que pueden comprarlo. Solo esperemos que el precio baje lo más pronto posible.

Vía: PS Blog