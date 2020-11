Review – Dirt 5

Estrenando la Next Gen

Dar el salto a nueva generación siempre es una decisión complicada. El fuerte gasto que representa, pone una enorme incógnita en nuestras mentes sobre cuándo es el mejor momento para dar el paso. Por supuesto, la emoción está ahí, pero lo más común es que la duda nos invada por no saber si es que valdrá o no la pena. El lineup de estreno de la nueva línea de Xbox ha sido puesto en entredicho, creo que con muy buenos fundamentos, pues Microsoft está lanzando su consola sin esa “killer app” first party que todo estábamos esperando, fuera Halo Infinite. Lo anterior, no quiere decir que la nueva plataforma no tenga títulos con los cuales la puedas estrenar, de hecho, hay un par de joyitas de las que te encantará saber. Una de ellas es Dirt 5, nueva entrega de Codemasters completamente pensada y optimizada para sacar provecho de todo el poder del Series X, el cual, nos ha dejado completamente encantados por un montón de razones.

Los juegos de carreras y las consolas de nueva generación siempre han tenido una relación íntima. Por la propia naturaleza del género en su forma más pura, los desarrolladores encuentran un gran espacio para poder experimentar con el nuevo hardware, esto gracias a los entornos controlados que solemos ver en este tipo de títulos. Puede que la idea de sacar de la caja tu nuevo Xbox para que lo primero que corra sea la quinta entrega de una serie no tan popular en nuestra región, te suene como una idea no tan atractiva, pero créeme cuando te digo que Dirt 5 es una perfecta demostración de lo que un Series X puede hacer cuando está conectado a una televisión o monitor 4K. Es claro que durante su producción, el estudio tuvo especial atención en la nueva consola de Microsoft, entregando un verdadero showcase de lo que ésta es capaz de hacer. Mi punto es, el juego sí te hace sentir en la nueva generación de consolas.

Racing con… ¿historia?

En caso de no sepas nada de la serie de Dirt, te cuento que es una nacida en 2007 cuando Codemasters decidió deshacerse del nombre de Colin McRae Rally con el objetivo de renovar a la marca y sobre todo, aproximarla a más jugadores dándole toques mucho más arcade para que fuera más accesible. Sí, estamos frente a juegos de carreras completamente arcade que la verdad, cualquier persona puede tomar y pasar un gran rato. No me mal interpretes. Que sus mecánicas se hayan alejado de la simulación, no quiere decir que tengamos experiencias simplonas. Todo lo contrario. Los Dirt son juegos con mucha profundidad en su funcionamiento y hechura.

A pesar de llevar el número cinco en su nombre, podríamos decir que Dirt 5 en realidad es el octavo juego de la franquicia, por lo que existe un gran conocimiento de Codemasters. Sabiendo que su título sería parte del lineup que estaría estrenando la nueva generación de consolas, se decidió ampliar sus ambiciones, convirtiéndolo en el más ambicioso de la serie por mucho, al punto de que se le agregó una historia protagonizada por dos famosos actores de videojuegos.

Es claro que para Dirt 5, se tomó mucha inspiración sobre cómo es que funciona el universo al interior de los Forza Horizon, es decir, se nos presenta como una especie de festival en el que un montón de locos corredores se juntan para competir en una serie de eventos alrededor del mundo, esto con el objetivo de saber quién es el más rápido. Aquí entramos nosotros, quienes interpretamos a un conductor silencioso que comienza una intensa rivalidad con Bruno Durand, personaje interpretado por Nolan North, a quien hemos visto dándole vida a nuestro amado Nathan Drake en Uncharted. Además, tenemos a Alex “AJ” Janiček, podcaster que hace las veces de nuestro mentor y que es interpretado por el famoso Troy Baker, quien entre sus múltiples papeles dentro del medio, nos deleitó dándole vida a Joel en The Last of Us.

¿La historia tiene alguna importancia para el juego? La verdad es que no. A pesar de que intenté interesarme por estos personajes y el mundo que representan, nunca sentí que hubiera una conexión real entre ellos y las carreras que estaba viviendo. La intensidad y entusiasmo desmedido del personaje de Troy Baker me empalagó en poco tiempo, al punto de que en cuanto empezaba a hablar, mejor prefería saltar a lo que viniera dentro del juego. No es tanto que el actor haya hecho un mal trabajo, más bien su personaje, Alex, tiene este sentido del humor de influencer millenial con el cual no hago click ni de cerca. Al punto de decirte que la mitad de sus chistes ni los entendía. Por su parte, Nolan North hace a un antagonista bien logrado, pero también poco interesante. Creo que al final, la idea de ponerle “historia” a un juego como Dirt 5, no fue tan buena, ni con los grandes actores que te menciono.

Por cierto el modo carrera de Dirt 5 está separado en diferentes eventos que debes de ir superando poco a poco. Dentro de cada uno de ellos, se te ponen retos secundarios como rebasar a ciertos rivales, ser el primero luego de una vuelta, mantener cierta velocidad durante un tiempo dado o por qué no, cruzar la línea de meta en reversa. Disfruté bastante el estarme preocupando por cumplir con dichos objetivos además de ganar la carrera, digamos que le agrega una especie de meta juego al propio juego que estamos disfrutando.

Puede que algunos encuentren no tan variado el tipo de eventos que vas superando a lo largo del modo carrera, pues Dirt 5 se mantiene en cosas como competencias de circuito clásicas o llegar del punto A al punto B. También existen otros como los de arena en los que debes de hacer cierta cantidad de puntos derrapando o haciendo saltos, pero creo que los más interesantes son en los que se te pone en un 4×4 tubular en medio de un terreno casi imposible que tienes que completar en el menor tiempo posible. A mi parecer, es bueno que el juego se mantenga por una línea clásica del género, aunque me hubiera gustado que se alocara un poco más. Conforme vas progresando, irás desbloqueando más y mejores autos, cada uno en su propia categoría, desde autos de rally profesionales, hasta estos locos buggy tubulares.

Sumado a lo anterior, tenemos un robusto modo multiplayer que podrás disfrutar tanto con amigos, como con desconocidos a través de internet. A pesar de que me costó un poco de trabajo encontrar con quien jugar debido a que estuvimos probando el juego en un periodo previo a su estreno, cuando encontró, la experiencia fue fabulosa. Para rematar, existe un modo de creación en el que podrás construir tus propias pistas. La verdad es que es una herramienta bastante bien lograda que seguro le encantará a quien esté interesado en hacer su propia diversión.

Creo que la cantidad de contenido dentro de Dirt 5 es la correcta y la justa. Claro que si uno lo compara con cualquier Forza Horizon, pues te das cuenta que es un producto de ambiciones no tan amplias, es decir, no estamos frente a un juego de mundo abierto ni mucho menos. Lo nuevo de Codemasters es un racing game en un estado bastante puro: tienes diferentes pistas, debes de superarlas en el mejor lugar posible y punto.

La maestría de Codemasters

La gente de Codemasters son verdaderos veteranos del medio y sin lugar dudas, de los grandes maestros cuando se trata de hacer juegos de carreras. Desde su fundación en 1986, estos británicos se han dedicado en cuerpo y alma a crear grandísimas experiencias, principalmente para los amantes del deporte motor. Como te conté, Dirt 5 no es su preciso simulador de conducción como sí lo es la serie de F1 por ejemplo, pero eso no le quita que no sea un sofisticado juego de carreras con mecánicas perfectamente bien pensadas y sobre todo, grandísimos controles que soporten a todo el concepto, esto sin mencionar un excelente diseño de niveles.

La físicas de terreno dentro de todo juego de carreras off road lo son básicamente todo. El que puedas sentir en el control si tu auto está pisando tierra, lodo, arena, nieve, hielo y demás elementos, es crucial para que la experiencia sea la óptima. Me alegra mucho decir que justo en estos apartados, es en donde más brilla Dirt 5. En cuanto tomas el control del juego, te puedes dar cuenta de esta especie de liga que está jalando y manipulando las físicas del coche dependiendo del tipo de superficie que está pisando. La resistencia que las llantas generan cuando están sobre un pantanoso camino, no tiene nada que ver con encontrarte corriendo sobre un lago congelado. Si a esto le sumas que cada clase de auto se comporta muy diferente entre sí dependiendo de las condiciones de la pista, pues tienes un juego genuinamente profundo en sus mecánicas.

El desierto de Arizona, la jungla brasileña, las calles de Nueva York y hasta las montañas nevadas de Noruega, serán solo algunas de las regiones que recorrerás en Dirt 5, cada una con sus propias características y formas. Además de todo esto, creo que uno de los puntos más interesantes de la experiencia es su clima dinámico y cómo es que éste afecta las condiciones en pista. Puede que inicies cierto circuito en medio de un soleado día y que en la penúltima vuelta, se suelte una tormenta que convierta la tierra en lodo y se generen grandes charcos de agua. Es muy impresionante cómo es que además de sufrir un cambio estético notable, el escenario cambie el comportamiento de nuestro auto. De igual forma, es muy llamativo iniciar una carrera al atardecer, y terminarla sin nada de luz más que la de los faros frontales de nuestro vehículo.

Sobre el diseño de las pistas, te puedo decir que Codemasters también se lució. Puede que siete regiones diferentes no suenen a tanto, pero la forma en la que se les da variedad a éstas, está muy bien logrado. Pequeños circuitos llenos de curvas, hasta panorámicos recorridos, son solo algunos ejemplos de lo que te espera a lo largo y ancho de Dirt 5.

Creo que Codemasters podía fallar en cualquier cosa menos en temas de control y mecánicas. Se nota un claro avance en estos apartados desde lo que fue Dirt 4. Ese peso que sientes en el control dependiendo del auto que estás controlando y el tipo de superficie en el que se encuentra, es algo que no se ve a diario dentro del género. De verdad, es sumamente fácil de distinguir cuando pasas sobre un profundo charco o si es que repentinamente, la pista pasó de graba a pavimento sólido. Los desarrolladores sabían que tenían algo sumamente especial en estos apartados y justamente en el diseño de pistas, se juega mucho con este elemento de cambiar de superficie repentina y constantemente a lo largo de los recorridos que estamos haciendo.

Impresionante en el Series X

Pasemos a lo que probablemente, más le interese a todo el que está interesado en lucir el poder de su Xbox Series X. Sí, Dirt 5 se ve y se escucha de manera sumamente impresionante, haciendo gala de toda la potencia de la nueva consola de Microsoft. Ver el nuevo juego de Codemasters siendo desplegado por la nueva la nueva consola de Microsoft sin ningún tipo de problema en Ultra HD a un altísimo framerate con efectos de iluminación como el Ray Tracing, es algo que simplemente sorprenderá a cualquiera.

Te cuento que en un Xbox Series X, Dirt 5 puede correr a una resolución nativa de hasta 4K y 60 cuadros por segundo sumamente estables. El tema del alto framerate, es algo que se nota claramente en un juego de carreras y sobre todo, es algo que se agradece. Claro que si de verdad quieres ponerte loco, el juego puede llegar a los 120 cuadros en esta misma consola, solo que la resolución sí cae a 2K. Sobra decir que para poderlo apreciar a este framerate, es necesario tener un monitor o televisor que lo soporte.

Pero ¿qué sería de todo este tema de las resoluciones sin gráficas que lo aprovechen? Pues bien, Dirt 5 luce impresionante gracias a un absurdo nivel de detalle tanto en los autos, como en los escenarios. Ver todas las texturas en pantalla detalladas al máximo, es algo que indudablemente impresiona, pero en realidad, lo que te hace sentir en una consola de nueva generación, es el tema de iluminación y los reflejos. Echando mano del famoso ray tracing, el nuevo juego de Codemasters presume luces verdaderamente dinámicas que impactan todo lo que está frente a nosotros, además de que trabajan de la mano con los llamativos reflejos que vemos en charcos y sobre los autos. Sí, es un juego lleno de charcos que a mi parecer, justamente fueron colocados para lucir todos estos avances de los que te cuento.

El audio de Dirt 5 es otro de los elementos que estoy seguro, harán que tu boca se caiga al piso. Aprovechando las capacidad del Dolby Atmos de la consola, tenemos una experiencia auditiva sumamente avanzada que por supuesto, contribuye mucho en todo esto que te comento de sí sentirte que ya estás en una nueva generación de consolas. Es de verdad impresionante ir corriendo a toda velocidad en un camino de tierra y escuchar perfectamente cómo es que pequeñas piedras van golpeando las diferentes partes de nuestro auto, sin mencionar el espectacular trabajo que se hizo para grabar los motores reales de estos vehículos. Un deleite para los amantes del automovilismo.

Para lucir tu nueva consola

Sí, a mi también me hubiera encantado sacar mi Xbox Series X de su caja para comenzar a jugar Halo Infinite, pero eso no pasó y según parece, tardará en suceder. Sin embargo, encerrarnos en nuestro lamento, nos estaría privando de ver una imagen mucho más amplia de lo que estará disponible este 10 de noviembre que Microsoft esté inaugurando una nueva generación dentro del gaming. De verdad, si no lo tenías en tu radar, Dirt 5 es una de las mejores maneras -sino es que la mejor- de estrenar todo el poder de tu nueva consola. Esto lo decimos no solo porque es un juego que es toda una experiencia audiovisual, sino porque es un título sólido en sus demás apartados que te hará pasar muchas horas de diversión de calidad.

Al igual que muchos, cuando vi con qué juegos se estarían lanzando los nuevos Xbox, dudé sobre cuál tomar para comenzar con mi camino en esta nueva generación justamente por la falta de opciones claras, pero creo que al final, elegí bien. Dirt 5 ha sido una fabulosa experiencia que me ha dejado un grandioso sabor de boca y que sobre todo, me hizo sentir que sí estaba jugando algo que ni mi Xbox One X ni PS4 Pro eran capaces de reproducir. Definitivamente hay detalles a mejorar bastante importantes en temas técnicos principalmente, pero la realidad es que Codemasters nos ha deleitado con un grandioso título que creo, no te deberías de perder.