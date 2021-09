Review – Death Stranding: Director’s Cut

Un verdadero fuera de serie

Seguir tendencias en cualquier medio es algo completamente natural. Tan natural que pareciera que estamos programados para rechazar casi sin pensarlo, cualquier propuesta que intente romper moldes y poner sobre la mesa conceptos genuinamente nuevos. En noviembre de 2019, el medio entero se puso de cabeza gracias a la división y fuertes fricciones que generó el lanzamiento de Death Stranding, nueva obra de Hideo Kojima que justamente se salía por completo de cualquier guión establecido por la industria que por supuesto, generó muchísimo ruido a quien simplemente no lo supo apreciar y que claro, dejó de manifiesto lo especial que era gracias a lo complicado que fue para muchos absorber su verdadera esencia. Del lado contrario estábamos quienes hicimos click de manera inmediata con el juego y entendimos las intenciones que había detrás de este nuevo título del padre de Metal Gear, así como sus múltiples capas de profundidad que lo llevaron a ser todo un logro a nivel de mecánicas de juegos, diseño de interfaces, narrativa, música, actuaciones y mucho más. Te guste o no, la aventura de Sam Porter Bridges es una fuera de serie y ahora, casi dos años después de su polémico estreno, está recibiendo una versión mejorada en el PS5.

Dejando de lado los fuertes contrastes que puede generar Death Stranding, ahora nos encontramos en medio de una nueva controversia por la manera en la que Sony ha manejado el tema de los upgrades de nueva generación de sus juegos first party, pues a diferencia de lo que sucede con la mayoría de los publishers, los dueños de PlayStation han decidido tomar el camino de cobrar por justamente llevar tu versión de PS4 a la nueva generación. Esto claro, tiene diferentes implicaciones así como directrices, pues es muy importante señalar que al menos hasta el momento, estos upgrades no solo representan mejoras a nivel técnico y gráfico de la obra en cuestión, sino también, una serie de extras que buscan expandir mucho o poco la experiencia de juego. Death Stranding: Director’s Cut toma este camino y en nuestra reseña, te contamos de todo lo que incluye y si es que vale o no la pena ya sea pagar los $10 dólares por la mejora, o incluso, volver a comprar el título completo.

El sendero de Kojima

Creo que antes de pasar a hablarte de manera concreta sobre las mejoras y cambios que Death Stranding: Director’s Cut nos presenta en relación a la obra original, es importante recordar qué es lo que representa el más reciente juego de Hideo Kojima y tal vez, encontrar una razón más puntual del por qué generó tanta polémica hace dos años que se estaba estrenando en el PlayStation 4. Por supuesto, si ya lo jugaste y sabes perfectamente de qué va toda esta propuesta, puede que lo mejor sea que te saltes a la siguiente sección de esta reseña.

Colocar a Death Stranding dentro de cualquiera de los géneros ya establecidos es sumamente complicado. Claro que podemos decir que es un juego en tercera persona de acción y aventura, pero esto, la verdad es que nos deja con idea sumamente corta de lo que en realidad es como videojuego. A mi parecer, la mejor manera de describir el título de Kojima Productions es diciendo que estamos frente a un juego sobre navegación y administración de inventario con algunos elementos de acción, y en donde la narrativa juega un papel crucial. Sí, Death Stranding trata de estar llevando cosas de un lugar al otro, pero su verdadero valor recae en todo lo que puede suceder en esos recorridos y en la manera tan especial en la que controlamos a nuestro personaje.

Cada ruta que haces en el desolado mundo de Death Stranding, se siente como una pequeña o gran aventura. “¿Me arriesgo a cruzar ese agitado río, o mejor tomo el camino largo por ese sendero que luce mucho más estable?” Todo el tiempo te tendrás que hacer ese tipo de preguntas para alcanzar tu destino. De igual forma y muy de la mano de todo este asunto, tenemos el elemento de la administración de nuestro inventario. Sam es un mensajero y nuestro trabajo es determinar qué tanta carga puede llevar consigo, así como el acomodo de la misma en su cuerpo o con la ayuda de un vehículo. Puede que justamente en esta parte, muchos se hayan desencantado del juego, pues sí, es sumamente importante la parte de la preparación y planeación antes de salir a un mundo bastante lleno de peligros.

Hablando de peligros, te cuento que existe una idea equivocada sobre que Death Stranding no tiene combate ni acción. A lo largo y ancho del mundo que recorremos, hay zonas habitadas por unos seres fantasmales conocidos como BTs, los cuales, harán todo lo posible para acabar con nosotros. Para defendernos, Sam cuenta con una serie de armas y trucos bajo la manga bastante interesantes. Es una pena que muchos no hayan ni siquiera llegado a esta parte del título y después hayan decidido opinar sobre él, justamente haciendo afirmaciones de que “no tiene combate”. Ni qué decir de los memorables enfrentamientos contra jefes o la secciones en las que nos topamos con el villano principal, mismas que por cierto, ya puedes volver a jugar en cualquier momento en esta Director’s Cut.

Fiel a su forma de hacer las cosas, Kojima le dio un enorme peso a la narrativa e historia que se nos cuenta en Death Stranding. La forma en la que se combinan elementos de ciencia ficción bastante profundos con fantasía y pseudociencia de lo paranormal, es simplemente brillante. Al igual que cuando se habla de las mecánicas del juego, me ha tocado escuchar a personas decir que el relato es incompresible y que no tiene sentido. Una vez más, prueba de que no le pusieron la atención debida y claro, no había intención de consumir una historia mucho más elaborada que lo que normalmente vemos en el medio. Además, se apostó por tener talento en la parte de la actuación de primer nivel, y podemos ver grandísimos performances de actores como Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley y Tommie Earl Jenkins, entre muchos otros.

Como te puedes dar cuenta, Death Stranding es un videojuego sumamente especial que gracias a lo diferente que intenta ser en todo momento, genera rechazo en quien estaba buscando algo conocido y tradicional. Claro que la innovación no siempre es sinónimo de calidad, pero creo que en esta ocasión, Hideo Kojima consiguió romper paradigmas y establecer nuevos estándares dentro del medio, al punto de que bien podríamos decir que se inventó un nuevo subgénero que indudablemente tendrá eco en el futuro, de hecho, ya comenzamos a ver varios proyectos indie que claramente están tomando inspiración de este título.

Para una explicación mucho más profunda de qué es Death Stranding y de por qué creemos que es tan importante y especial, te recomendamos dar click aquí mismo para que puedas checar todos los contenidos que le hicimos en su momento.

Extras que… ¿valen la pena?

Sobre todo cuando hablamos de remasterizaciones o relanzamientos de juegos relativamente nuevos, existe una fuerte duda sobre qué tan necesario era tener una nueva versión y claro, si es que ésta llega con algún tipo de extra que justifique pagar por acceder a ella. La verdad es que con lo que fue la Director’s Cut de Ghost of Tsushima, todos quedamos bastante satisfechos, pues además de todas las mejoras técnicas y aprovechamiento del hardware del PS5, se nos presentó una sustanciosa expansión, claro, el precio por tener todo esto llegó a los $30 dólares si es que ya tenías una copia del maravilloso juego de Sucker Punch. Ahora, con Death Stranding, se está haciendo una apuesta similar, solo que a una escala considerablemente más conservadora y a un precio más accesible.

Arranquemos justamente con temas de precios. En caso de que ya tengas una copia física o digital de Death Stranding para PlayStation 4, tan solo tendrás que pagar $10 dólares para acceder a todos los beneficios y extras que representa esta Director’s Cut. Si es que no le diste la oportunidad en su momento y no cuentas con una copia del juego, te alegrará saber que no se venderá a precio completo. La podrás obtener por $49.99 dólares. Importante mencionar que esta nueva versión del juego de Hideo Kojima es exclusiva del PS5, no hay manera de jugar sus extras en un PS4.

Pasando al lado de las mejoras técnicas, te cuento que Death Stranding: Director’s Cut se despliega y corre sensacionalmente bien en el PS5. Sí, el juego ya lo hacía genial incluso en un PS4 estándar, pero verlo en 4K y a 60 cuadros por segundo completamente estables, hacen que al experiencia audiovisual que representa esta gran obra, se pueda disfrutar de mucho mejor manera. Además, se echa mano de las capacidades hápticas y gatillos adaptables del DualSense de buena forma, aunque la verdad, me habría gustado tener un trabajo mucho más profundo y cercano a lo que por ejemplo, se hizo con Ghost of Tsushima. No está mal, pero habría encantado que se sintiera más la presencia del control del PS5.

Sumado a lo anterior, tenemos la inclusión del Tempest 3D AudioTech, motor completamente enfocado a crear audio en tres dimensiones que le da una nueva capa de profundidad a la ya de por sí, muy profunda atmósfera de Death Stranding. Ha sido todo un deleite disfrutar de sus desolados ambientes con los 3D Pulse. De igual forma y como seguro te lo esperabas, las pantallas de carga han sido reducidas a prácticamente nada. Iniciar el juego desde cero o dar un salto con Fragile a cualquiera de las áreas del juego, te tomará solo un par de segundos.

¿Es posible llevar mi save file de PS4 a esta Director’s Cut en el PS5? Sí, pero es bastante enredoso, pues básicamente necesitas tener a la mano el PS4 en donde tienes guardados esos archivos. Al menos para nuestra versión de reseña, primero tuvimos que sacar la vieja consola en donde jugamos originalmente Death Stranding, pues para exportar el archivo de guardado que queríamos, se necesita hacerlo desde dentro del juego, no hay otra forma. Luego de haber actualizado tanto la consola, como el juego, tienes que entrar al archivo que quieres exportar, ir a una estación y desde ahí, darle exportar, lo que mandará el archivo a una nube. Posteriormente, ya desde el menú principal de la Director’s Cut en el PS5, podrás importar dicho archivo. ¿Complicado? La verdad es que sí. La simple idea de tener que sacar, conectar y actualizar mi viejo PS4, me dio una enorme flojera. Esperemos que pronto este proceso se reduzca a algo más simple.

Todo esto de llevar tu viejo archivo a esta nueva versión es importante si es que quieres acceder a los extras de manera inmediata, pues muchos de ellos no se abren sino hasta más adelante en la historia. Por ejemplo, la opción de construir la Race Track no aparece sino hasta el Episodio 3. Hablando de esta pista de carreras, te cuento que es una opción de diversión bastante curiosa que en mi opinión, rompe bastante con el tono que tiene el juego. Digo, el mundo se acabó y está plagado de fantasmas ¿qué hace Sam echando carreritas? Sí, es divertido dar un par de vueltas en el auto de carreras que aparece, pero no mucho más.

En donde creo, sí encontrarás mucha más diversión y que además, es un elemento que no rompe con el estilo del juego, es en el Firing Range. En este campo de práctica que puedes acceder desde cualquiera de las terminales, no solo podrás probar libremente cualquiera de las viejas y nuevas armas que Sam tiene a la mano, sino que te se te pone una serie de retos de varios tipos a superar, algo así como la VR Missions de los Metal Gear Solid. Acabar con varios enemigos sin que te vean o completar una serie de obstáculos, son solo algunas de las pruebas que podrás hacer y que claro, demuestran lo bien logrados que están los controles del juego. Sin duda, una de mis partes favoritas de esta Director’s Cut.

Hablando de armas, tenemos la llegada de una completamente nueva. La Maser Gun es una pieza nueva de nuestro arsenal que lanza un rayo de electricidad que aturde a cualquier enemigo que se tope en su camino. El funcionamiento del arma es bastante curiosa, pues cundo la usas, sientes como si estuvieras usando algo sacado de los Ghostbusters. Sobre todo para las misiones extra de las que te hablaré un poco más adelante, este lanzador de rayos resultó ser muy útil.

Al ser un juego mucho más centrado en la navegación y administración de inventario, también llegan algunas novedades que harán de la vida de Sam algo considerablemente más simple. Primero tenemos las catapultas, las cuales, justo como ya te lo estás imaginando, sirven para disparar cargamento a una gran distancia. Solo ten cuidado de cómo apuntas y cómo guías el aterrizaje, pues una falla, podría arruinarlo todo. Además, el nuevo Buddy Bot será tu mejor aliado cuando se trate de llevar una enorme carga de un lado al otro o por qué no, cargar al propio Sam. Sí, nuestro personaje se puede sentar en este par de piernas robóticas e ir muy cómodo hacia su destino. Es importante mencionar que estas piezas de equipo están principalmente pensadas para el endgame, por lo que se desbloquean en las últimas etapas de la historia principal.

Para rematar todo este asunto, también tenemos la incursión de rampas de salto que se pueden colocar entre grietas de gran tamaño y que bien colocadas, pueden reducir enormemente las distancias. Claro que las puedes usar simplemente para tener algo de diversión, pues incluso, si das un gran salto en una de las motos, Sam se puede lucir haciendo trucos. Una vez más, de estos elementos alocados de Kojima que rompen un poco con el tono que el propio juego está presentando. Y si lo tuyo es agregar un poco de estilo al equipo del protagonista, te alegrará saber que ya es posible cambiar el color de la cápsula de BB, así como el de la mochila que traemos con nosotros en todo momento.

¿Qué hay de las misiones extra que se anunciaron? Pues bien, te cuento que se trata de una pequeña serie de tres misiones que incluye la expansión de una zona dentro de la primer área del juego. Completarlas te tomará alrededor de una hora o tal vez un poco más dependiendo de tu habilidad y qué tan equipado estés. Esta orden se puede abrir dentro del primer episodio del juego, por lo que llegar con un archivo con casi 50 horas de juego, hizo que mi paso fuera mucho más sencillo. A diferencia de la forma que tuvieron las misiones del juego principal, este extra está mucho más enfocada al combate y al sigilo, casi como si estuvieras jugando un Metal Gear -sí, hay una fuerte referencia-. Explorar interiores con Sam fue bastante extraño, pero muy emocionante. Sin duda, a la campaña principal de Death Stranding, le hubiera venido bien más de estas misiones, sobre todo con quien simplemente no lo comprendió, pues acá, el juego pasa a una forma mucho más tradicional y conocida.

La Ruined Factory alberga un secreto bastante importante relacionado al pasado de Fragile, y será nuestro deber descubrirlo mientras nos adentramos en sus corredores bastante bien resguardados por enemigos que no dudarán ni un segundo en acabar con nosotros. Por eso te decía que la Maser Gun es muy importante en este reto. ¿Qué tanto aporta en la parte narrativa? La verdad es que no mucho, pero sí expande a uno de los personajes más interesantes de la historia y nos da un vistazo al inicio del BB Project. Por supuesto, me habría encantado que este aspecto en específico de la Director’s Cut hubiera sido mucho más amplio, pero recuerda, en ningún momento se vendió como una expansión ni mucho menos.

Como te puedes dar cuenta, la cantidad de extras que vienen con esta Director’s Cut es bastante modesta y va muy de acuerdo con el precio que se está cobrando por dar el salto desde la versión de PS4. ¿Vale la pena pagar esos $10 dólares por todo esto que te conté? La verdad es que sí, pues es contenido completamente pensado para quien sí entendió Death Stranding, nada más. Claro que me habría encantado tener una expansión mucho más sustanciosa que ampliara el lore del juego y me diera muchas más horas con él, pero lo poco que duró, la pasé verdaderamente bien.

LA CALIFICACIÓN QUE TE PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN SOLO REPRESENTA A ESTA DIRECTOR’S CUT COMO ACTULAZICACIÓN DE LA OBRA ORIGINAL, Y NO A LO QUE ES DEATH STRANDING EN SÍ COMO VIDEOJUEGO.

SOSTENEMOS Y RATIFICAMOS EL 100/100 QUE LE DIMOS AL JUEGO EN SU MOMENTO.

Ligera actualización

Más allá de si está bien usado o no el término “Director’s Cut”, creo que PlayStation debe tener mucho más cuidado sobre cómo es que comunica este tipo de productos, pues me parece que existe un fuerte riesgo de generar confusión entre los consumidores. La realidad es que la Director’s Cut de Ghost of Tsushima es bastante diferente a la de Death Stranding si de contenido extra hablamos. Si a esto le sumas lo poco claro que han sido con el tema de hacer el upgrade de PS4 a PS5 de sus juegos first party, tienes como resultado una complicada lectura para cualquiera que no esté empapado del medio. A pesar de todo lo anterior, te puedo decir que la Death Stranding: Director’s Cut es una gran oportunidad de regresar al impresionante mundo creado por Hideo Kojima.

¿Para quien es esta nueva versión de Death Stranding? La respuesta es sumamente sencilla: para quien disfrutó y supo apreciar el trabajo del padre de Metal Gear. Por supuesto, también es un producto pensado para quien en su momento, la pasó por alto por cualquier razón. Si estás en esta situación y ya eres el orgulloso dueño de un PS5, te diría que esta es la mejor oportunidad de probar a uno de los mejores títulos de la generación pasada de consolas y descubrir por ti mismo, por qué es que decimos que es tan especial. Repito, como alguien que pasó varias decenas de horas hace dos años con el juego, me habría encantado tener una expansión del tamaño de Iki Island que me permitiera saber más sobre la vida de todos estos personajes que tan buenos momentos me hicieron pasar, aún así, fue todo un deleite volver a recorrer estos paisajes desolados con Sam Porter Bridges.