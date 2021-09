Tony Vinciquerra, CEO y Presidente de Sony Pictures, afirma que la industria del cine y la televisión ya llegó a su “límite”, y que la división de videojuegos de Sony “ahora es la nueva área de oportunidad para la compañía.” Vinciquerra hizo estos comentarios durante la conferencia de Bank Of America Merrill Lynch Media, Communications & Entertainment este mes, donde también fue cuestionado sobre otros temas interesantes.

En las propias palabras de Vinciquerra:

“Creo que los medios tradicionales como la televisión y el cine probablemente ya llegaron a su límite, y nuestra nueva área de oportunidad radica en el negocio de los videojuegos, y ¿quién mejor que Sony para esto? Creo que verás un poco de consolidación en ese apartado. Probablemente también de nuestro lado. Hay demasiados estudios de películas y seguramente en los próximos cinco o diez años habrá uno o dos menos. Pero creo que la siguiente área de consolidación serán los videojuegos.”

En repetidas ocasiones, Sony ha demostrado interés por “fusionar” la industria de los videojuegos con la del cine. Ejemplo de esto son las películas de Ghost of Tsushima y Uncharted, y las series de The Last of Us y Twisted Metal. La compañía también está en una posición bastante interesante, la cual le permite desarrollar juegos como Marvel’s Spider-Man y Marvel’s Wolverine en exclusiva para consolas PlayStation.

Via: VGC