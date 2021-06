Review – DC Super Hero Girls: Teen Power

Si bien la industria de los videojuegos siempre trata de presentarse como un medio dirigido a un público maduro con grandes estudios desarrollando títulos que bien podrían considerarse blockbusters, en algunas ocasiones se nos olvida que también hay espacio para que algunas experiencias dirigidas a un público menor logren sobresalir. Aunque al mencionar esto puede que la imagen de Nintendo aparezca en tu mente, en esta ocasión me refiero más a los juegos para niños basados en caricaturas y varias propiedades infantiles.

Normalmente, este tipo de experiencias tienen una connotación negativa, ya que muchos de estos trabajos solo tratan de capitalizar alguna propiedad popular entre los niños. Esta ha sido una técnica empleada por diferentes estudios a lo largo de los años, usualmente entregando un título bastante simple y sin pulirse, con el objetivo de obtener el dinero de ingenuos padres y menores que solo quieren un producto por tener a un personaje de caricatura o película en la portada. Es algo en lo que muchos hemos caído.

Sin embargo, en algunas ocasiones nos encontramos con productos que si bien a la distancia parecen que solo son una excusa para quitarnos el dinero, una vez que le invertimos el tiempo suficiente descubrimos que tenemos en nuestras manos un título que funciona como una buena introducción a los videojuegos para los niños. Este es el caso de DC Super Hero Girls: Teen Power. ¿Es acaso este título una buena forma de presentarle a los menores algunos de los conceptos más populares de los videojuegos? Más allá de la propiedad, ¿este título vale la pena? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

#DCGirls

El concepto de DC Super Hero Girls surgió como una colaboración entre DC Comics y Mattel en 2016, con el objetivo de crear una línea de muñecas de Batgirl, Wonder Woman, y otras heroínas clásicas de esta compañía. Este concepto evolucionó al grado de que en 2019 se creó una serie animada protagonizada por Harley Quinn, Supergirl y más personajes femeninos. En lugar de adaptar alguna narrativa de los cómics, la caricatura nos presenta a unas adolescentes que están tratando de balancear su vida escolar, con las responsabilidades de salvar al mundo.

De esta forma, DC Super Hero Girls: Teen Power nos presenta una buena adaptación de este concepto, en donde las chicas van a la escuela de día, y en la noche combaten al crimen. Aunque la historia está protagonizada por diversas heroínas y villanas, la atención está enfocada en Batgirl, Wonder Woman y Supergirl, con las ocasionales intervenciones de Harley Quinn, Catwoman y Star Sapphire. Es así que podemos ver una serie de conflictos apegados a la serie animada, los cuales no tienen una gran relación entre ellos, fuera de la ocasional presencia de un antagonista principal.

El juego está estructurado en diferentes capítulos, cada uno con un principio y un final, los cuales tienen poca relación entre ellos, muy al estilo de la caricatura. Lo interesante, es que cada uno logra encapsular de gran forma la esencia de una serie animada dirigida a niños. Pese a que tenemos estos personajes icónicos, el enfoque no está en las aventuras a gran escala, sino en proporcionar un mensaje positivo para todos aquellos que se encuentren en una situación similar a las vistas en el juego. Cada una de estas secciones comienzan con un conflicto común, como sacar una mala calificación en un examen. Eventualmente los personajes se reúnen para demostrar que este no es el fin del mundo, y pedir ayuda si es necesario, para así resolver un problema.

Si bien esto no tiene un gran trasfondo, sí logra proporcionarle el mensaje correcto al público indicado. DC Super Hero Girls: Teen Power está repleto de este tipo de conflictos. Es agradable ver que estas versiones más jóvenes le dan tanta importancia a su estatus social, relación escolar y estabilidad emocional como a la protección de Metrópolis o Ciudad Gótica. Para un público mayor este tipo de historias pueden ser triviales, pero para los niños y niñas, el ver que sus personajes favoritos sufren de problemas similares a los que pueden estar viviendo, y los resuelven con la ayuda de los demás, es una gran formación que bien podría ayudar a más de uno.

De muñecas a los videojuegos

Al estar basado en unas muñecas, la serie animada tiene un estilo visual muy particular. De esta forma, las representaciones de DC Super Hero Girls: Teen Power le hacen honor sus origines, y en ningún momento se trata de realizar algún tipo de compromiso para ser más atractivo para un público en general. Aquellos que han disfrutado de la caricatura pueden estar tranquilos de que en esta ocasión todo está en orden.

Sin embargo, no todo es perfecto. Para comenzar, las animaciones fáciles terminan siendo solo un par de movimientos que en más de una ocasión no están sincronizados a lo que escuchamos. De igual forma, las expresiones solo son alegres, tristes y enojadas, las cuales se repiten de forma constante, incluso si la situación no lo amerita. Si bien el estilo visual de las muñecas y la serie se conserva en su mayoría, este es uno de los elementos que logran desentonar y carece de algún tipo de refinamiento.

Junto a esto, las diferentes zonas que podemos explorar tienen varias limitantes gráficas para hacer que el juego logre correr de manera aceptable sin constantes caídas de frame rate. Es así que nos encontramos con estructuras y edificios con texturas perdidas, así como NPCs que a la distancia corren a una cantidad reducida de frame rate, pero una vez que te acercas a ellos, estos logran estar a la par de nuestro personaje.

De igual forma, todo el juego está repleto de modelos que se repiten de manera constante. Si bien las heroínas logran sobresalir, tanto en sus atuendos del día a día, así como la ropa que portan con sus álter egos, el resto de los habitantes de este mundo cuentan con diseños sencillos, y dejan de lado la imaginación que tanto ha caracterizado al mundo de DC Comics. Una vez más, estas son decisiones que fueron tomadas para darle una mayor estabilidad al rendimiento. En donde el juego brilla son en los personajes principales.

Resultados mixtos

Por otro lado, el apartado sonoro cuenta con fortalezas y debilidades similares. Gracias a la participación de las actrices de doblaje de la serie animada, DC Super Hero Girls: Teen Power cuenta con un gran talento, como Tara Strong en el papel de Batgirl y Harley Quinn. Esto es algo que eleva sustancialmente la experiencia, ya que la historia se llega a sentir como una temporada de la caricatura.

Sin embargo, en el otro extremo nos encontramos con un soundtrack bastante repetitivo y sencillo. Extrañamente, la música que se usa en los combates suena muy similar a lo que escuchamos en Jojo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven, pero fuera de esa extraña comparación, no hay mucho de qué hablar en esta sección. Si bien el trabajo de voces es de aplaudirse, ya que en casos similares nos encontramos con actores que tratan de imitar el trabajo original, aquí tenemos el paquete completo. Por otro lado, las sencillas y francamente olvidables composiciones son uno de los puntos débiles que pueden decepcionar a más de uno.

Introducción a cargo de Batgirl

DC Super Hero Girls: Teen Power nos ofrece una combinación de exploración estilo mundo abierto a través de diferentes mapas de un tamaño decente, y secciones enfocadas en la acción, en donde el objetivo es derrotar a todos los enemigos en pantalla. Estos dos elementos están separados y, aunque son muy sencillos, funcionan como una forma de introducir a los menores de edad a algunos de los conceptos que hoy en día encontramos en diferentes experiencias.

Por un lado tenemos estas secciones de mundo semi abierto, en donde podemos explorar a pie varias partes de Metrópolis, ya sea para llegar al siguiente objetivo principal, realizar alguna misión secundaria, comprar ropa especial, o simplemente recorrer estos escenarios y encontrar un par de secretos. Estas áreas son muy simples y fuera de un par de ciudadanos con los que puedes hablar, no hay mucha interactividad. De igual forma, es necesario viajar por medio de un autobús para llegar a diferentes zonas, perdiendo así la oportunidad de utilizar los diferentes poderes de las villanas y heroínas para recorrer las calles.

Al entrar a una misión principal o secundaria, el juego cambia a un beat’em up, en donde necesitas completar diferentes objetivos. Los más comunes son simplemente derrotar a todos los enemigos en pantalla. En algunas ocasiones tendrás que proteger un área de constantes oleadas de contrincantes. De igual forma, existen las tareas enfocados en destruir ciertos ítems mientras evades cientos de ataques. Si bien DC Super Hero Girls: Teen Power ofrece una decente variedad de objetivos, estas no están bien distribuidas, y las más sencillas son las que dominarán la mayor parte tu tiempo cuando decidas portar una capa de heroína.

Aunque a primera instancia el combate luce muy sencillo, ya que comienzas con solo un ataque básico, eventualmente será posible desbloquear tres diferentes movimientos especiales. Estas técnias se obtienen por medio de un árbol de habilidades que necesita de una moneda especial para desbloquearse en su totalidad. Al derrotar enemigos y completar misiones podrás obtener dinero y puntos estrellas. Las primeras sirven para comprar ropa y construir una serie de edificios especiales en una sección específica de Metrópolis, de la cual hablaré en unos instantes.

Por su parte, los puntos estrellas se usan para desbloquear habilidades y mejorar la vida de tu personaje preferido. Es importante mencionar que esto es específico de cada heroína y villana, por lo que maximizar todos los árboles de habilidades requiere de mucho tiempo y paciencia. De esta forma, una vez que logres obtener una buena cantidad de poderes, el combate se volverá un poco más dinámico. Las bases siguen siendo muy simples, pero al menos tienes la opción de esparcir un poco de variedad para hacer que cada enfrentamiento sea más entretenido. Mi recomendación es solo enfocarse en uno o dos personajes, y así no tener que grindear demasiado.

La otra moneda del juego, el dinero, se puede emplear para comprar nuevos trajes para los personajes principales, ya sean vestidos, botas o accesorios para su día a día, o trajes alternos para las misiones de superhéroes. Estas no tienen algún tipo de repercusión en el gameplay, y simplemente son estéticas. De esta forma, es mejor guardar el efectivo para la reconstrucción de Hob’s Bay. Al principio del juego, esta área es destruida, y es tu trabajo donar dinero para crear edificios y salvar a esta población. Aunque la mayoría de tus opciones no tienen algún efecto en el juego, también tienes a tu disponibilidad un par de locaciones interesantes que te dan acceso a más contenido.

Es así que la progresión a lo largo de la historia se divide en partes pequeñas en las que juegas como un personaje específico, solo para después explorar el mundo que se nos presenta, cumplir una serie de retos adicionales, tomar fotos y compartirlas en Superstapost, una red social ficticia. Si bien el juego necesitaba pulir varios apartados, como una introducción al mundo de los videojuegos para los niños y niñas, DC Super Hero Girls: Teen Power ofrece un inicio bastante decente.

Para niños y niñas

Considerando que Toy Box, los desarrolladores de Deadly Premonition 2, fueron los encargados de DC Super Hero Girls: Teen Power, este nuevo trabajo es un paso para ofrecer una experiencia sin tantos problemas técnicos. El juego es muy sencillo en todos sus apartados, pero nunca intenta ser algo que no es. Este título bien pudo ser un desastre, similar a los que ya estamos acostumbrados, pero tenemos frente a nosotros una experiencia decente que los niños pueden disfrutar.

Los mensajes que deja la historia son importantes para todos los niños y niñas que pueden estar pasando por alguna situación similar a las presentes, y el gameplay es una buena introducción a algunos conceptos bastante populares del medio en la actualidad. La presentación visual y sonora tienen resultados mixtos, pero considerando que estamos hablando de Toy Box, parece que han entendido a qué aspectos darle prioridad para ofrecer una experiencia bastante estable.

DC Super Hero Girls: Teen Power es una decente experiencia para los niños y todos los fans de estos personajes.