Cyberpunk 2077 ya está disponible una vez más en la PS Store del PS4 y PS5

Después de más de seis meses fuera de la PlayStation Store, Cyberpunk 2077 ya está disponible en la tienda virtual del PS4 y PS5 una vez más. Sin embargo, se ha dejado en claro que aquellos que decidan experimentar este título en las consolas de previa generación aún se enfrentarán a un par de problemas técnicos.

Por medio de la cuenta oficial del juego en Twitter, CD Projekt Red ha mencionado que la mejor forma de experimentar de Cyberpunk 2077 en las consolas de Sony, es con un PS4 Pro o un PS5. Si bien el título corre en un PS4 base, es más probable que esta entrega sufre de varios inconvenientes relacionados con el rendimiento en este hardware.

Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while we continue to improve stability across all platforms. The PS4 Pro and PS5 versions of the game will provide the best experience on PlayStation.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021