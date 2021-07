Cuando hablamos de videojuegos creados en América Latina, normalmente se piensa en equipos que apenas están descubriendo su voz en el largo ecosistema de este medio. Si bien en los últimos años hemos visto más y mejores productos provenientes de nuestra región, como Flat Kingdom, Mulaka y Neon City Riders, estos trabajos aún están lejos de ser comparados con los grandes de la escena independiente, como Hollow Knight o Shovel Knight. Sin embargo, el futuro se ve muy prometedor, con 9 Years of Shadows y Aztech Forgotten Gods llamando la atención del público. Antes de ver qué nos depara en par de años, la pregunta es: ¿qué está sucediendo en estos momentos? Por suerte, Dreams Uncorporated y SYCK tienen la respuesta que buscamos.

En 2019, estos estudios de origen colombiano presentaron oficialmente Cris Tales, un juego que es descrito como una carta de amor a los JRPGs de los 90s, como Chrono Trigger y Super Mario RPG. Después de un retraso, el juego ya está disponible en básicamente todas las plataformas modernas, incluido Xbox Game Pass, dándole la oportunidad a este título de alcanzar al mayor público posible, y por fin posicionar cara a cara a la industria de América Latina con sus competidores internacionales con una carta que bien podría considerarse el mejor trabajo que ha salido de nuestra región.

Sin embargo, la falta de atención que ha recibido este juego tal vez podría indicar que el trabajo de Dreams Uncorporated y SYCK no vale mucho la pena. De igual forma, considerando el historial de juegos producidos en América Latina, es posible que algún aspecto no llegue a concretarse adecuadamente y la experiencia no sea la que muchos esperan. ¿Acaso estas preocupaciones están justificadas? ¿Cris Tales es un RPG más? O ¿Este título se convertirá en la carta de presentación al momento de hablar de los videojuegos creados en nuestra región? Conoce las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Un cuento para todo el público

Cris Tales es una carta de amor y un homenaje a los clásicos JRPGs del SNES y PlayStation 1 con los que muchos crecimos, con una serie de elementos modernos que le ofrecen su propia identidad. Esto queda más que claro cuando vemos el sistema de combate. De igual forma, la historia es un apartado que comienza como algo que bien pudimos ver por parte de Squaresoft, Enix o SEGA a finales de los 90s, pero eventualmente la trama evoluciona para incluir características únicas que le dan un mayor trasfondo a los personajes, eventos y temas que Dreams Uncorporated y SYCK nos quieren contar en esta aventura de más de 20 horas.

Todo comienza de una forma muy tradicional. Crisbell, nuestra protagonista, es una huérfana de un pequeño poblado, quien, pese haber perdido la memoria de su infancia y sus padres, vive tranquilamente bajo la vigilancia de la Madre Superior, una sacerdotisa que practica la fe de este mundo. Sin embargo, su vida cambia de forma radical cuando se topa con una rana parlante, conocida como Matias, y revela que ella es una Time Mage, capaz de ver el pasado, presente y futuro del mundo al mismo tiempo. Tras una serie de eventos desafortunados, Crisbell tendrá que abandonar su hogar, y embarcarse en una aventura que la hará descubrir todo su potencial, así como su pasado, para entender su presente y cambiar su futuro.

En el camino nos toparemos con un interesante repertorio de personajes, desde nuestros aliados, Cristopher y Willhelm, pasando por antagonistas que no son tan malos como parecen, como las hermanas Volcano, hasta aquellos que simplemente quieres derrotar al instante que ves, llámese Enzo o Rhallus. El juego hace un gran trabajo para hacer que cada uno de los seres con los que podemos hablar sean memorables por diferentes motivos. Incluso los NPCs que protagonizan algunas de las sidequest que hay se quedan grabados en la memoria, y esto es gracias a un sencillo, pero eficaz guion.

Cris Tales no es revolucionario al momento de contar su historia. En las primeras horas podrás identificar claramente hacia dónde va la trama, y cuando el juego decide plantear algunos elementos que serán explicados horas después, seguramente ya sabrás cuál es el plot twist. No hay nada de malo con eso. Si bien la estructura es muy similar a lo que ya hemos visto, algunos de los elementos narrativos cobran un mayor peso cuando dejamos de lado la aventura a gran escala, y nos enfocamos en los problemas que aquejan a cada una de las sociedades que visitamos.

Saint Clarity, por ejemplo, no solo es el lugar en donde Crisbell logra recuperar sus poderes después de perderlos momentáneamente, sino que es un pueblo dividido entre los pobres que viven en las alcantarillas, y los ricos que están en la parte superior de esta zona. Aquí podemos ver claros ejemplos de explotación laboral para hacer que un grupo de capitalistas logren vivir en paz, justificando sus horribles acciones con la bandera de la modernidad. El pueblo está harto de esto, y Crisbell ayuda a incitar un movimiento que culmina en la derrota de alguien que bien podría ser llamado un dictador. Esto, dentro de un contexto internacional, puede no ser tan pesado, pero al considerar que esta es una historia creada por un equipo de América Latina, te puedes dar cuenta de que esta sección está manejada con una perspectiva y un guion que se alimenta de la historia de nuestra región, aunque siendo lo suficientemente vaga para no golpearte la cara con el mensaje.

Así como en Saint Clarity, las diferentes regiones del juego exploran temas similares, cada uno con el mismo nivel de calidad. Sin embargo, la historia también falla en algunos aspectos. La segunda mitad de la aventura deja de lado el aspecto social de cada región, para enfocarse en la trama mística que rodea a Crisbell y su batalla contra la Empress, algo que, si bien es entretenido y concluye de una forma interesante, pierde un poco del peso que se construyó en las primeras horas de la aventura. Junto a esto, este título opta por revisitar zonas y personajes en una serie de misiones finales que causan un ritmo algo más rápido del necesario.

A la par de la aventura principal, hay una serie de sidequests bastante cortas que están enfocadas en demostrar el potencial de los poderes temporales de Crisbell. Al entrar a una nueva zona, normalmente podemos ver el pasado, presente y futuro en la misma pantalla, dándonos una idea de lo que sucedió y sucederá en una región. Si bien es imposible cambiar lo que ya ocurrió, el porvenir no está escrito en piedra, por lo que será posible modificar algunos aspectos para ayudar a más de una persona. Esto se materializa en misiones en donde puedes curar la enfermedad de alguien y verlo vivir un día más. Quizás un amor de ayer perdió su fuego, pero con la ayuda necesaria será posible ver a una pareja casada el día de mañana, en lugar de dos adultos solitarios.

El juego está lleno de estos casos, algunos enfocados a todo un pueblo, y otros solo a un par de personajes. Junto a esto, tus acciones dictarán el resultado de los eventos en ciertas zonas. Es probable que al completar todas las sidequest obtengas algún ítem especial que podrás usar para cambiar cierto enfrentamiento en un futuro, o tener un final diferente para un capítulo en especial. Las opciones son variadas, y aquellos que adoran completar los juegos serán recompensados, no solo con equipo adicional, sino con un final feliz, o al menos uno no tan deprimente.

Cris Tales, al igual que Dragon Quest, puede ser algo cliché y predecible cuando hablamos del nivel macro. Sí, la batalla entre Crisbell y la Empress tiene una serie de giros interesantes que sorprenderán a más de uno. Sin embargo, son las pequeñas historias e interacciones con los personajes que habitan este mundo las que nutren de forma sustancial la experiencia. Dreams Uncorporated y SYCK han creado una experiencia que podría ser contada en un libro de cuentos estilo The Hobbit, y podría convertirse en una obra reconocida a nivel internacional, gracias a su corazón y sinceridad al momento de presentarnos a personajes como la amigable Crisbell, el galán Cristopher, o a la burlona Zas.

Amor a primera vista

Inmediatamente, Cris Tales llama la atención por su estilo visual. Si hay algo que caracteriza a la escena independiente, sin importar de dónde provenga, es que su presentación siempre es única. Ya sea el pixel art, un estilo 2D, 3D o un homenaje a una corriente en particular, por lo general, este apartado es uno de los más recordados. En el caso de este RPG, las cosas no son diferentes.

Inspirados por un estilo gótico y neogótico, Dreams Uncorporated y SYCK han logrado crear sus propias reinterpretaciones de iglesia y catedrales del mundo real, con el Santuario de Las Lajas en Colombia como la referencia principal, y la Catedral de Notre Dame siendo otro claro ejemplo de este estilo. Esto no se queda tan solo en las iglesias que visitamos en nuestra aventura, sino que esto se puede apreciar en los cuadrados y puntiagudos edificios que adornan todas las calles que recorremos.

Junto a esto, el mundo que Cris Tales nos presenta bien podría ser considerado un libro estilo pop-up, fomentando esta idea de un cuento para niños, en donde los personajes, los cuales están creados con un aspecto en 2D, recorren diferentes áreas en 3D, algo que los fans de Paper Mario podrán apreciar al instante. Hasta aquí todo suena muy bien, y lo es, pero cuando tomamos en cuenta los aspectos temporales del pasado y futuro, los escenarios y personajes que habitan en este mundo, cobran nueva vida.

Cada ciudad que visitamos y básicamente todos los enemigos, con la excepción de un par, cuentan con diferentes versiones dependiendo del tiempo en el que se encuentren. En cuanto a las locaciones, aquí podemos ver el glorioso pasado, usualmente representando la mejor época de cierto lugar. Después, el futuro nos muestra la decadencia de estas zonas, normalmente causadas por un desastre, aunque esto no siempre está dictado. Por último, en el presente vemos estos dos aspectos combinados, en donde el brillante ayer está siendo azotado por el oscuro mañana. De igual forma, los habitantes de estas áreas también se ven afectados con este poder.

Por otro lado, si bien el repertorio de enemigos es algo corto, y cae mucho en la mala costumbre de rehusar contrincantes, pero con un color diferente, el aspecto de pasado, presente y futuro tiene repercusiones visuales y mecánicas, de las cuales hablaré en un momento. De esta forma, enemigos gigantes que están en el atardecer en su vida, también cuentan variantes de su juventud. Sin embargo, estos diseños no son tan variados. Aunque hay un par que cambian sustancialmente entre épocas, otros simplemente se reducen a modificar su tamaño, lo cual es decepcionante.

Al final del día, el apartado visual de Cris Tales es uno de los más llamativos y, probablemente, sea lo que más gente recuerde sobre este trabajo. El estilo gótico y neogótico es algo que no se ve todos los días, especialmente en 2D, y me gustaría que más juegos exploren este tipo de corrientes artísticas.

Con ganas de más

Continuando con la asombrosa presentación, tenemos el trabajo que Tyson Wernli, un compositor inspirado por el trabajo de grandes exponentes como Yasunori Mitsuda, Nobuo Uematsu y Koji Kondo, hizo para Cris Tales. Cada una de las canciones que podemos escuchar en este juego cuenta con un aspecto clásico que todos los que crecieron en los 90s podrán reconocer, pero con una serie de toques modernos, como una guitarra electrónica más pesada. Sin embargo, no hay una gran variedad, lo cual hace que revisitar varias zonas y grindear se vuelva más monótono de lo que ya es. Junto a esto, la mayoría de las tonadas de batalla carecen del esencial golpe de energía que hacen épicos a los enfrentamientos contra los grandes jefes que tendremos que derrotar.

Por otro lado, este juego cuenta con una actuación de voz de gran calidad. Cada uno de los diálogos para todos los personajes, sin importar si son principales o secundarios, tienen a una persona a cargo de darle una interpretación sonora, algo que incluso RPGs de hoy en día desarrollados por algunos de los grandes estudios internacioneles no pueden presumir. Cada uno de los actores hace un fenomenal trabajo para capturar la esencia de tus acompañantes y enemigos en el momento adecuado. Sin embargo, algunas indicaciones en la puntuación pudieron ser mejor. Las comas son tratadas como puntos, y los puntos tienen una pausa más larga de la deben en la mayoría de los casos, lo cual puede eliminar un poco de la inmersión al momento de disfrutar de todas las cinemáticas y conversaciones que el juego tiene para nosotros.

Tal vez el apartado sonoro carece un poco de las características que hacen brillar al resto de los elementos del juego, pero estos inconvenientes no le restan el gran trabajo que también se llevó a cabo en este apartado. Es solo que, considerado la calidad que podemos ver en la historia, aspecto visual y gameplay, el soundtrack y las voces tienen una serie de detalles que pudieron ser mejor.

Presente, pasado y futuro

Cris Tales es un RPG que no trata de revolucionar el género. En su lugar, Dreams Uncorporated y SYCK han creado una experiencia que toma una serie de notas de diferentes exponentes, e introduce sus propias ideas para darle una personalidad que puede destacar dentro del gran mar de juegos similares. El combate es tan importante que, antes de cualquier introducción a la historia de este mundo, el juego nos enseña los conceptos básicos de este apartado.

Aquí encontrarás un sistema de combate por turnos, sin algún tipo de ATB o algo por el estilo. En su lugar, nos topamos con una barra que dicta el orden de turno, algo similar a lo que podemos ver en Final Fantasy X. Aunque comenzamos solo con Crisbell, Cristopher y Willhelm, eventualmente se sumarán dos personajes más a tu equipo. Sin embargo, en cada enfrentamiento solo podrás usar tres miembros, con Crisbell siempre activa. Todos tienen una serie de habilidades especiales, las cuales harán que la decisión de elegir a una composición indicada sea difícil.

Dentro del repertorio de personajes, Crisbell es lo que más sobresale por su habilidad de manipular el tiempo. Al igual que en la exploración, nuestra protagonista es capaz de mover en el tiempo a sus contrincantes. De esta forma, un enemigo que en el presente es joven, puede ser un viejo o un infante, dependiendo del lado de la pantalla en el que se encuentre, izquierdo para el pasado, y derecho para el futuro. El cambio temporal no solo es estético, ya que cada uno de los adversarios modificará sus habilidades y estadísticas dependiendo del punto de su vida en dónde se encuentre. Afortunadamente, esto no es todo, ya que los poderes de tus aliados también pueden ser afectados por esta mecánica.

La mayoría de los miembros de tu equipo cuenta con una serie de habilidades que pueden ser usadas en conjunto con el viaje temporal de Crisbell para crear una serie de resultados interesantes. Por ejemplo, Willhelm es capaz de envenenar a sus enemigos, algo que causará daño constante constante por un par de turnos, pero al mandar a este adversario al futuro bajo estos efectos, la toxicidad que recorre su cuerpo se propagará instantáneamente, ocasionando una gigantesca cantidad de mal. Otro ejemplo es usar el ataque elemental de agua de Cristopher en un enemigo metálico, llevarlo al futuro, y ver como se oxida, disminuyendo su defensa considerablemente.

Casos como estos abundan en el juego, y es muy interesante experimentar con todas las opciones que hay a tu disposición. Sin embargo, no todos los personajes utilizan la sinergia con Crisbell a su máximo. Mientras que Willhelm y Cristopher sacan el mayor provecho de esta mecánica, personajes como Zas solo cambian sus ataques dependiendo del tiempo en el que se encuentren, mientras que JKR-721 ni siquiera le saca provecho. Esto es, sin duda alguna, la mayor decepción del juego.

Junto a esta mecánica, el título nos presenta dos elementos que son clásicos de cualquier RPG. El primero de estos es un sistema de defensa y ataque que son reforzados al momento de presionar un botón en el momento indicado, resultando en un daño reducido, o un golpe crítico de tu parte. De igual forma, tenemos a nuestra disposición movimientos combinados, en donde dos personajes utilizando sus habilidades en conjunto para destruir a los contrincantes de la forma más rimbombante posible.

El título tiene un gran potencial, pero sus ideas se quedan a medias en este apartado. El viaje temporal es un concepto muy bueno que no es aprovechado en su totalidad, ya sea que los enemigos no cambian sustancialmente al moverlos al pasado o futuro, o que tus acompañantes no logren tener una sinergia con Crisbell. Sin embargo, esto no demerita el hecho de que los combates siguen siendo divertidos, y que los poderes de cada aliado sean lo suficientemente interesantes y distintivos para seleccionarlos. Aunque JKR-721 no hace uso de este salto temporal, se volvió uno de los miembros de mi party gracias a su alto poder destructivo.

Fuera del combate, el salto temporal de Crisbell es usado para resolver una serie de puzzles ambientales sumamente sencillos que en algunas ocasiones se sienten como una forma de volver más “complicados” las dungeons lineales que visitamos, y por “complicado” me refiero a simplemente caminar más de lo necesario para llegar de punto A al punto B. Esto, sumado al hecho de que en las mazmorras no puedes ver los tres tiempos en una sola pantalla, hacen que la mayoría de estos lugares sean bastante aburridos de recorrer, y solo sobresalen por su apartado visual y los divertidos combates random a los que serás sometido en estos lugares.

La linealidad no es algo que se limita a las dungeons. El título en general dicta siempre el camino que debes de tomar en todo momento, y rara vez permite que te salgas del trayecto establecido. Locaciones no pueden ser visitadas hasta que el juego lo diga, y usualmente estarás restringido a una pequeña área antes de continuar a la que sigue. Incluso será imposible terminar misiones secundarias una vez que tu deberes con cierta región lleguen a su fin. Aunque esto se soluciona al final, dándote la oportunidad de regresar a viejas zonas en el orden que lo desees, no hay mucho nuevo por ver.

Otro punto de contención para algunas personas puede ser la dificultad. El 98% del juego es sumamente sencillo. Los enemigos comunes no imponen algún reto y fácilmente puedes ver la pantalla de victoria usando ataques muy sencillos. Sin embargo, el 2% son jefes bastante complicados que, seguramente te derrotarán una o dos veces antes de que logres identificar su patrón y derrotarlos. No hay un balance en este aspecto, y los picos de dificultad son bastante inesperados, al grado de que la gente más despistada probablemente tengan problemas.

Ahora, el juego está disponible en básicamente todas las plataformas actuales. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que son importantes mencionar que, no son grandes problemas, pero sí inconvenientes que necesitan ser resaltados. Hablando de la versión de Nintendo Switch, por alguna extraña razón, es imposible tomar capturas de pantalla, algo que es una decepción considerando lo hermoso que es el juego. Junto a esto, los tiempos de carga son algo más largos cuando los comparamos con las otras consolas, aunque esto no es algo grave. En Xbox, hay un glitch que desconecta el control cada vez que entras a una área diferente y se termina un combate, algo que es sumamente molesto, ya estas instancias ocurren muy seguido. Sin embargo, parece que esto se resuelve eventualmente, y los desarrolladores ya están trabajando en una solución, por lo que esto probablemente esto ya no sea algo notorio cuando estés leyendo esto. Por último, la versión de PS5 carece de sustanciales funcionalidades con el DualSense, y el juego corre a solo 1080p y no a los 4K que uno esperaría, esto también sucede en el Series X. Tal parece que la PC es la única plataforma que se salva de algún contratiempo.

De lo mejor de 2021

Cris Tales es fenomenal, no hay otra forma de decirlo. La historia que se nos presenta se puede ver simple a primera instancia, pero ofrece un trasfondo y temas bastantes interesantes que se exploran de gran forma, al menos hasta donde esta aventura estilo libro infantil lo permite. El apartado visual es excepcional, y algo que seguramente recordaré. Si bien el soundtrack y el trabajo de voz pudieron ser mejor, lo que se nos entregó vale mucho la pena. Por último, el gameplay es magnífico y un deleite de explorar, esto pese a que algunas de sus ideas no se llegan a explorar a detalle o concretar con todos los personajes.

Dreams Uncorporated y SYCK lo hicieron, han elevado la barra del tipo de juegos que se producen en América Latina, y podrían considerase un orgullo para Colombia. La experiencia vale mucho la pena, y puedo decir que Cris Tales ya es uno de mis juegos favoritos de 2021. Sí, hay detalles que no logran concretar cómo me gustaría, pero el trabajo sigue siendo magnífico, y un referente del tipo de obras que pueden surgir en nuestro territorio.