Cris Tales y MFS llegan a Xbox Game Pass

Hoy es un buen día para ser un usuario de Xbox Game Pass. Por medio de una publicación en el sitio oficial de Xbox, la compañía ha confirmado una nueva lista de juegos que ya están disponibles en estos momentos, y otros más que se sumarán a lo largo del mes, con Cris Tales y Microsoft Flight Simulator siendo los más llamativos de la lista en esta ocasión.

De esta forma, esta es la lista de juegos que llegará a Xbox Game Pass a partir del día de hoy, 20 de julio:

–Battlefield V (Nube) EA Play – Disponible hoy

–Cris Tales (Nube, Consolas y PC) – Disponible hoy

–Atomicrops (Nube, Consolas y PC) – julio 22

–Raji: An Ancient Epic (Nube, Consolas y PC) – julio 22

–Last Stop (Nube, Consolas y PC) – julio 22

–Blinx: The Time Sweeper (Nube y Consolas) – julio 26

–Crimson Skies: High Road to Revenge (Nube y Consolas) – julio 26

–Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X|S) – julio 27

–Lethal League Blaze (Nube, Consolas y PC) – julio 29

–Omno (Nube, Consolas y PC) – julio 29

–Project Wingman (PC) – julio 29

–The Ascent (Nube, Consolas y PC) – julio 29

Sin duda alguna, esta es una gran lista que los usuarios de Game Pass no se pueden perder. Junto a Cris Tales, juego desarrollo por un estudio colombiano independiente, también podremos jugar Microsoft Flight Simulator en Xbox Series X|S, así como Raji: An Ancient Epic, título indie basado en la cultura de la India, y The Ascent, un solo o co-op shooter que se desarrolla en un mundo estilo ciberpunk.

En temas relacionados, Phil Spencer, jefe de Xbox, insinúa un rediseño para el control de Xbox. De igual forma, la compañía está considerando adquirir un estudio de América del Sur.

Vía: Xbox