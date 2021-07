Xbox está considerando adquirir estudios de India, África o América del Sur

Durante los últimos años, Xbox ha sido caracterizado por todos los estudios que ha comprado, desde equipos no tan grandes como Double Fine, hasta gigantes de la industria como Bethesda. Ahora, parece que el siguiente objetivo no se encuentra en los mercados tradicionales, ya que Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios y Phil Spencer, jefe de Xbox, desean explorar territorios como América del Sur.

En una reciente entrevista con The Guardian, los directivos fueron cuestionados respecto a los siguientes estudios que podrían adquirir. Si bien no se ofrecieron respuestas concretas, Spencer demostró un interés por equipos provenientes de India, África o América del Sur. Esto fue lo que comentó:

“Conociendo el talento disponible y las herramientas disponibles, que son mucho más accesibles. Me sorprendería que en los próximos tres a cinco años no vea numerosos estudios en lugares que no son los centros tradicionales del desarrollo de videojuegos”.