El traje de Altair llega gratuitamente una vez más a Assassin’s Creed: Valhalla

Uno de los puntos más llamativos de Assassin’s Creed: Valhalla, son todos los atuendos que Eivor puede portar en su aventura, cada uno con diferentes estadísticas y habilidades especiales. Aunque la mayoría son trajes que un vikingo puede portar, Ubisoft también nos ha dado la oportunidad de utilizar la vestimenta de personajes clásicos de la serie, como Altair, el cual está disponible una vez más para todos los jugadores.

Todo lo que necesitas hacer para obtener este traje es ingresar a la tienda de Ubisoft Connect, y reclamar el traje de Altair para Eivor de forma gratuita. En este mismo lugar puede obtener algunas recompensas adicionales, como armas y skins. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que esta vestimenta está disponible para los jugadores, ya que el pasado marzo, la misma oferta estuvo al alcance de todos los interesados.

Channel the master Altaïr with the Legacy outfit, available now for Assassin's Creed Valhalla from @UbisoftConnect 🦅

👉 https://t.co/hZ4OTL0CoT pic.twitter.com/abN5xMQIpA

— Ubisoft (@Ubisoft) July 13, 2021