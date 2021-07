Konami anuncia un juego competitivo de Yu-Gi-Oh!

El día de hoy, Konami anunció Yu-Gi-Oh! Master Duel, un título enfocado en el aspecto competitivo de este juego de cartas. A diferencia de Yu-Gi-Oh! Duel Links y Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, la nueva entrega no estará basada en el anime y manga de la serie. El siguiente juego llegará a consolas, dispositivos móviles y PC en un futuro no especificado.

Por medio de un tráiler, se ha confirmado que Yu-Gi-Oh! Master Duel será un título que, como su nombre lo indica, tomará como base las reglas Master Duel del juego de cartas. De igual forma, las versiones de PS5 y Xbox Series X|S tendrán soporte para 4K, algo que no se había visto antes en la serie. Esto fue lo que comentó Kenichi Kataoka, productor senior en Konami Digital Entertainment, respecto a este entrega:

“Aprovechando el rendimiento de las consolas de próxima generación, este es el primer juego digital de Yu-Gi-Oh! con soporte oficialmente para la resolución 4K. Intenten jugar en un televisor de pantalla grande. Se sorprenderán por la resolución que permite ver el texto de las cartas colocadas en el campo, y quedarán impresionado por los efectos de sonido que les dan vida. Yu-Gi-Oh! Duel Links y Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution se posiciona como juegos de personajes que permiten a los jugadores disfrutar del mundo de Yu-Gi-Oh! manga y anime, pero Yu-Gi-Oh! Master Duel se diferencia como un juego que permite a los jugadores disfrutar plenamente del juego de cartas oficial / juego de cartas coleccionables. Esperamos que todo el mundo disfrute de este nuevo juego. Habrá torneos en muchos niveles para juegos competitivos y casuales. ¡También queremos que sea un evento oficial en el Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh!”

De igual forma, Yu-Gi-Oh! Master Duel formará parte de los eventos competitivos de la serie. Sin duda alguna, esta es una gran noticia para todos aquellos que gozan de este aspecto de Yu-Gi-Oh! De igual forma, se ha confirmado que el nuevo título tendrá una serie de tutoriales para que todos los interesados puedan disfrutar de esta entrega sin muchos problemas.

Yu-Gi-Oh! Master Duel llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS, Android y PC en un futuro no especificado. Junto a esto, también se reveló Yu-Gi-Oh! Cross Duel, un nuevo juego de batalla de cartas para cuatro jugadores para iOS y Android, aunque no se compartió información adicional de esta entrega.

En temas relacionados, Antoine Grierzmann ya no será un embajador de Yu-Gi-Oh! De igual forma, una carta rara del juego se vendió en más de $13 millones de dólares.

Vía: Konami