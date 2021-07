Antoine Griezmann ya no será embajador oficial de Yu-Gi-Oh! tras controversial video racista

Apenas el mes pasado, Konami dio a conocer que el notorio futbolista francés, Antoine Griezmann, sería el embajador oficial para la marca de Yu-Gi-Oh!. Ahora, la compañía nipona decidió cancelar su contrato con él después de que un polémico video comenzará a circular por internet.

Dicho video se filmó desde 2019, pero apenas estos días empezó a circular por internet. En este material podemos ver cómo Griezmann, junto con su compañero de equipo, Ousmane Dembele, se burlan racialmente de los empleados de un hotel en Japón mientras éstos trataban de arreglar un problema relacionado a la habitación en donde se estaban hospedando.

Como consecuencia, Konami decidió frenar su relación con Griezmann al relevarlo de su cargo como embajador de Yu-Gi-Oh!. Acá las declaraciones oficiales de la compañía:

Posteriormente, Griezmann respondió a estas declaraciones vía Twitter, en donde expresó lo siguiente:

“Siempre he estado en contra de cualquier tipo de discriminación. En estos últimos días, ciertas personas están buscando tacharme de algo que no soy. Firmemente refuto las acusaciones en mi contra y pido disculpas si ofendí a cualquiera de mis amigos japoneses.”

Dembele también se disculpó mediante su cuenta de Instagram, y estas fueron sus declaraciones:

“Hola a todos, estos últimos días, un video privado desde 2019 ha estado circulando en redes sociales. Fue filmado en Japón. Se pudo haber grabado en cualquier parte del mundo y yo me hubiera expresado de la misma forma. Por ende, no me estaba dirigiendo a ninguna comunidad. Yo siempre utilizo este tipo de expresiones con mis amigos, sin importar sus orígenes. Desde entonces el video se hizo público. Entiendo que pude haber ofendido a la gente presente en estas imágenes. Debido a esto, me gustaría ofrecer mis máss sinceras disculpas hacia ellos.”