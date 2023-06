Review – Black Desert: Land of the Morning Light

Objetivos claros

Uno de los grandes problemas que sufren los desarrolladores modernos tiene que ver con la visión de su proyecto. En más de una ocasión, hemos visto tanto a independientes, como a grandes productores, perder por completo de la mira su objetivo, tomando caminos incorrectos gracias a un montón de factores internos y externos como por ejemplo, una ambición desmedida o simplemente subestimar lo complicado que es sacar adelante a cualquier videojuego. Dicho asunto se vuelve todavía más complejo cuando hablas de los llamados juegos como servicio, los cuales, buscan tener interesados a una comunidad por una gran cantidad de años. Black Desert, del estudio y publisher coreano, Pearl Abyss, ha demostrado que bajo una buena dirección y por supuesto, objetivos claros, se puede llegar lejos, atendiendo a su base instalada de fans y a la vez, siempre empujando por conquistar nuevos mercados. A casi una década del estreno del exitoso MMORPG, sus creadores están listos para lanzar a su más ambiciosa expansión, una que nos lleva de paseo por el folklore de Corea del Sur y que para mi sorpresa, se ha convertido en una puerta ideal de entrada para los nuevos.

Entiendo perfectamente que la idea de llegar a un juego como Black Desert puede ser verdaderamente intimidante para cualquiera, más si revisas cómo es que éste ha crecido durante todos estos años. El simple hecho de abrir su interfaz de inventario o ver que hay más de 20 clases distintas, es todo un tema. Además, estamos frente a una experiencia con un extraño modelo de negocio híbrido en donde se te cobra una baja cuota de entrada pero que buena parte de su estructura, está diseñada sobre los fundamentos de las polémicas microtransacciones y del poco aceptado Pay to Win, forma que curiosamente, ha sido perfectamente bien recibida en el país de origen del juego. Dejando un poco todo ese tema de lado, te puedo decir que Land of the Morning Light es una gran expansión llena de cosas por hacer y de elementos en específico que me han hecho disfrutar de mi tiempo con un género que he explorado muy poco en todos mis años de jugar, pero que cada vez que lo hago, me ofrece algo distinto, dándole fuerza a lo que siempre digo sobre no detenerte cuando se te presenta la oportunidad de experimentar cualquiera cosa diferente a tu normalidad.

De grandes ambiciones

Creo que lo más prudente es que antes de pasar a contarte sobre Land of the Morning Light de manera específica, lo mejor es describirte de manera general qué es Black Desert y cómo es que se diferencia de otras experiencias similares que hay allá afuera, pues como ya te lo adelantaba, es un raro caso de éxito que tiene completamente dominado a su mercado local, pero que ha encontrado un reto mucho mayor al momento de intentar conquistar a occidente.

Black Desert es un RPG masivo online desarrollado y publicado por Pearl Abyss, principalmente inspirado por viejos cuentos de fantasía medieval occidental. Sí, lo sé. Esto suena totalmente genérico y sin nada de personalidad propia, sin embargo, te puedo decir que si bien, es mucho más fácil sentir atracción por algo como Final Fantasy XIV o el propio The Elder Scrolls Online, por ejemplo, acá tenemos un lore verdaderamente profundo, con bastantes ramificaciones al que indudablemente, dan ganas de entrarle de lleno. Por supuesto, cosas como la convivencia y grandes eventos en los que tienen que participar decenas de jugadores al mismo tiempo, es otras de las marcadas características de este juego.

Lo que más llamó mi atención de este primer acercamiento que tuve con Black Desert, ni siquiera fue todo lo que te mencioné hace un momento, pues creo que más bien, el éxito de este MMORPG reside en su divertido, y muy original sistema de combate. Lo primero que hay que decir al respecto es que estamos ante un juego de rol de acción, en el que lo más importante es ir encadenando diferentes acciones para generar movimientos mucho más agresivos y que claro, produzcan más daño al enemigo. Para serte sincero, el título se siente casi como si más bien estuvieras jugando un shooter en tercera persona, pues usando el puntero del mouse, tienes que indicar exactamente en donde es que tu agresión debe aterrizar.

Otro elemento sumamente llamativo de todo esto, es que en apariencia, es un sistema bastante sencillo en el que tenemos un ataque débil, uno fuerte y un movimiento para esquivar o bloquear al enemigo. O sea, los fundamentos del combate de Black Desert son verdaderamente sencillos de tomar e incluso funcionan sin la necesidad de que alguien te explique demasiado. Lo interesante viene cuando te das cuenta que la manera en la que vayas mezclando tus diferentes acciones, generará movimientos especiales para producir magias y demás ataques elementales que claro, producen un mayor daño en el contrincante al que estás enfrentando.

Claro que hay una dura barrera a superar con cosas como el sistema de inventario y de administración de quests, pero en temas de combate como tal, la cosa es mucho más simple de lo esperado, pues en realidad tenía en mente que sería como World of Warcraft en la que nuestra interfaz de usuario está repleta de diferentes movimientos, casi cada uno representando en un diferente botón del teclado. Por cierto, para este primer acercamiento con Black Desert, decidí utilizar a la clase de Striker, la cual, está principalmente compuesta por fuertes ataques melee a muy corta distancia. Lo disfruté bastante y creo que al final, puedo decir que elegí bien, cosa nada sencilla si tomas en cuenta que actualmente, el juego presume más de 20 clases diferentes, cada una con una abrumante profundidad que te tomará muchas horas poder dominar.

Sobre el modelo de negocio del juego, ocurre algo bastante curioso, pues en Corea del Sur, Black Desert es un juego totalmente gratuito que monetiza a través de microtransacciones, muchas de ellas que fácilmente podrían ser consideradas en esta parte del mundo como Pay to Win. De acuerdo con lo que platicamos con la CEO de Pearl Abyss USA, en Corea, el concepto ni siquiera existe, es decir, para nada está mal visto usar dinero real para por ejemplo, ganar nivel. En nuestro territorio, el título se vende en Steam por unos módicos $10 dólares, pero en realidad, sigue el mismo sistema.

Dicho todo lo anterior, ahora creo que sí es momento de pasar a platicarte más sobre lo que viene con Land of the Morning Light, una de las más grandes expansiones y contenidos que jamás se hayan lanzando para este juego que ya se acerca peligrosamente a la década de existencia, misma que en efecto, de acuerdo con lo que nos platicaron algunos de sus desarrolladores, ha sido el trabajo más ambicioso que se ha hecho hasta el momento por un montón de razones y que claro, tiene como principal misión cautivar a la mayor cantidad de nuevos jugadores.

Quitemos la principal pregunta de la mesa de una buena vez. ¿Tengo que haber jugado todo el contenido previo de Black Desert para entrarle a Land of the Morning Light? La respuesta es que no. Esta expansión puede ser sin problema tu primera acercamiento con el juego. Todos los quests, enemigos y jefes, se ajustan a cualquier nivel que tenga tu personaje, de hecho, puedes iniciar desde nivel 1 con un personaje totalmente nuevo en la isla/continente en donde se lleva a cabo todo este nuevo contenido. Sí, incluso te puedes saltar por completo el resto de la historia e ir entendiendo de buena forma lo que está pasando acá. De lo que sí debes de estar consciente es que estás entrando a un complejo MMORPG que exigiría de tu tiempo, disposición y atención para que lo puedas disfrutar.

Land of the Morning Light es una auténtica celebración del folklore coreano y de todo lo que se desprende la cultura popular de aquel país asiático, asunto que evidentemente contrasta intensamente con lo que es el resto de Black Desert, el cual, como ya te lo contaba hace unos momentos, más bien sigue la línea tradicional de la fantasía occidental clásica. A mi parecer, este intento por darle un giro a la experiencia con algo tan fresco, le viene perfecto al MMORPG, pues la verdad es que me cuesta trabajo pensar en otro juego que base sus conceptos en cómo es que funciona Corea del Sur hacia adentro.

Cuando hablo del folklore coreano lo digo de la manera más literal posible, pues prácticamente todos sus quests e historias, están basados en relatos que normalmente se le cuentan a los niños y que en realidad, cualquiera que haya crecido en ese país, podrá reconocer inmediatamente. Acá, la cosa es que para nosotros los extranjeros, es una gran oportunidad de acercarnos a una cultura que como te lo mencionaba, no siempre está en un medio de entretenimiento. Por cierto, esta expansión está fuertemente cargada de narrativa y de cinemáticas, cosa que no pasa demasiado con el juego principal, además de que el equipo desarrollador recibió asesoría directa de la secretaría de cultura y turismo de Corea del Sur, esto claro, para tener una representación mucho más acertada de lo que en realidad es ser coreano.

and of the Morning Light es claramente el contenido más ambicioso que lleva el ciclo de vida de Black Desert, para prueba, tenemos que la expansión nos lleva a un continente completamente nuevo verdaderamente masivo, el cual, está cruzando un vasto océano de lo que es la tierra principal del juego. En dicho lugar que por cierto, precisamente llegamos como si fuéramos totalmente ajenos a las culturas que ahí habitan, tendremos que completar ocho distintas historias, cada una basada en un cuento clásico coreano que va desde un codicioso hombre que fue transformado en un horrible cerdo, hasta una mujer virgen que murió estando enamorada. ¿En serio esos cuentos le cuentan a los niños en Corea?

Algo que es sumamente interesante es que dichos relatos o quests principales, se pueden completar en el orden en el que quieras. A tu llegada a la isla, sí tienes que seguir una línea establecida, pero poco después, el juego te suelta por completo para que tomes el orden que mejor te parezca. Otro importante detalle a mencionar es que todo el contexto y estética en general, está basado en los primeros años de la dinastía o periodo Joseon, la cual, gobernó la península coreana del siglo XIV al siglo XIX.

Al final de cada uno de los relatos que te mencioné, deberás de enfrentar a un jefe. Algo que me faltaba contarte de todo lo que representa a Black Desert, es que buena parte de su experiencia y personalidad en general, se basa en sus jefes, los cuales, son enemigos formidables a los que cuesta un montón de trabajo derrotar. Dicho asunto es tan importante que otras de las grandes novedades de Land of the Morning Light es que viene con un modo conocido como Boss Blitz, el cual, te deja enfrentarte de manera casi inmediata con todos estos nuevos jefes, dejándote elegir su nivel de dificultad. En caso de que consigas derrotarlos, se te recompensará con equipo de todo tipo para que tu personaje use en la historia principal. Calculo que si te vas directo por estos relatos que son el quest principal, completar la expansión te tomará poco menos de 10 horas.

Como te puedes dar cuenta, Land of the Morning Light es un contenido verdaderamente inmenso y lleno de cosas por hacer, el cual, también está diseñado para que quienes llevan cientos de horas con el juego, encuentren algo de sustancia, además de ser un buen recibimiento para quienes llegamos como nuevos. Algo que me habría encantado es que si bien, la expansión te lleva un poco de la mano al inicio, no suele ser muy clara con cosas básicas sobre cómo iniciar o terminar un quest. Es un sistema que encontré confuso y que no entiendo bien por qué se usa un lenguaje tan distinto a lo que es el estándar de la industria. Claro que siempre hay que entender que el mundo del MMORPG es uno que se cuece por a parte y que no necesariamente está interesado en ser digerible para quienes solemos consumir otro tipo de experiencias.

Decisiones técnicas que…

El tema técnico se ha convertido en algo marcadamente importante para el gaming mordeno. Al menos para la parte más tradicional del medio, hablar de rendimiento y gráficas cada vez es más común y hasta crucial para muchos estrenos. Algo que me parece sumamente interesante de entrar a algo como Black Desert, es que además de toparte con formas de diseño totalmente distintas a lo que normalmente vez en por ejemplo, un RPG tradicional hecho en Japón, es que las prioridades técnicas también son distintas, al punto de que se toman decisiones que serían totalmente y completamente inaceptables en cualquier otra producción.

Desde su concepción, Black Desert fue diseñado para poder correr en máquinas de gama media y baja, haciendo fuertes sacrificios en un montón de apartados gráficos, esto claro, siempre tomando en cuenta que el rendimiento es su principal prioridad. A pesar de que no me he adentrado demasiado en lo que es el juego base, te puedo decir que esta filosofía se mantiene con Land of the Morning Light, contenido que por momentos luce espectacularmente bien, pero que sobre todo, cuando vas recorriendo su mundo abierto, notas cosas que podrían parecer un glitch o error pero que en realidad, están puestas ahí por una buena razón.

La principal prioridad técnica de Black Desert: Land of the Morning Light es el de presentar un framerate alto en todo momento. Con framerate alto me refiero a siempre estar por encima de los 120 cuadros. Para esta reseña, utilizamos un PC equipada con una RTX 2080, procesador Intel Core i7, 16 GB de RAM y un monitor de 144hz; es decir, no de lo más moderno del mundo, pero sí un equipo bastante capaz y sobrado para el juego en cuestión. El resultado fue poder poner todas las gráficas en lo más alto y aún así, tener un framerate súper estable por encima de los 120 cuadros por segundo. Incluso en los momentos más intensos de combate con sus grandes jefes, en ningún punto notamos que el rendimiento sufriera de ninguna forma.

Todo lo anterior viene a un costo importante. Demasiado para mi gusto. Por un lado tenemos que toda la expansión la jugamos a una resolución de 1080p, lo cual para nada fue problema dada la propia resolución de nuestro monitor. La cosa empieza a saltar al ojo cuando te das cuenta de todo el tiempo que le toma al juego cargar la geometría y texturas correctas de sus escenarios y personajes. En Black Desert: Land of the Morning Light notarás cómo es que montañas, flora, fauna y NPCs, presentan modelos verdaderamente básicos hasta que estás prácticamente enfrente de ellos. Lo interesante acá es que ni siquiera es como que esto se pueda considerar como un error técnico, pues el motor gráfico del juego está diseñado de esa forma, todo con tal de mantener un framerate así de alto sin importar lo que esté pasando.

La verdad es que una vez que todo cargó, Black Desert: Land of the Morning Light es un título bastante bonito que se apoya mucho de su fantástica dirección de arte, la cual, como ya te lo comentábamos hace un momento, está totalmente basada en el periodo Joseon, así como el propia belleza natural de Corea del Sur. Sobre todo, creo que el diseño de los jefes de cada uno de los relatos es fantástico, haciéndote sentir que de verdad estás enfrentando a una criatura mitológica de gran poder.

No te voy a mentir. Absorber algo como Black Desert: Land of the Morning Light no solo es complicado por todas las partes movibles que tiene, sino que también, es complicado dadas las prioridades que tiene su motor gráfico. Por momento, te puedo decir que el juego te sorprenderá por sus bellos escenarios, pueblos altamente poblados y detallados enemigos, pero por otros, simplemente no entenderás por qué es que esa colina que está tan cerca, luce como si hubiera salido de un juego de Nintendo 64, hasta que luego de bastante tiempo, finalmente gana el detalle y complejidad que estás esperando de un juego moderno. Eso sí, el rendimiento es bastante impresionante e indudablemente ayuda dentro de un título tan cargado de acción.

Puerta de entrada ideal

Explorar nuevos géneros es algo que no todos están dispuestos a hacer. Muchas veces, la comodidad de ya saber exactamente qué te va a gustar, nos priva de nuevas experiencias que indudablemente expanden nuestros horizontes. No te voy a mentir, mis dudas sobre entrar a algo como Black Desert por medio de una expansión eran bastante importantes, pero la verdad es que luego de las primeras tres o cuatro horas, ya entendía lo básico y comencé a disfrutar de Land of the Morning Light, contenido que me arrojaba cosas nuevas en todo momento, tanto a nivel de gameplay y mecánicas, tanto del lado cultural, pues ha sido una gran ventana a cómo es que Corea del Sur funciona y ve muchas de las cosas que actualmente nos rodean, esto claro, siendo un producto que va mucho más allá de cualquier tendencia de moda como el propio K-Pop.

Pero bueno, ¿para quién es algo como Black Desert: Land of the Morning Light? Primero que nada, te diría que si ya tienes o tuviste experiencia con este MMORPG, su nueva expansión es un más que excelente pretexto para regresar a su mundo, pues lo presenta de la mejor manera posible con varias adiciones que estoy seguro, te serán sumamente atractivas. Si por el contrario, nunca le has dado la oportunidad a este título, te diría que muy probablemente, esta nueva parte será la puerta perfecta de entrada a todo este mundo. Creo que si en algún punto te ha llamado la atención el género y no quieres pagar un gran precio de entrada, aquí hay una buena opción, además de que como te decía, los requerimientos técnicos para hacerlo, igualmente son bastante bajos. Lo que te quiero decir con todo esto es que en realidad, no tienes nada qué perder.