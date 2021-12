Review – Big Brain Academy: Brain vs Brain

Una de las mayores ventajas del Switch, es que en este paquete ya vienen incluidos dos controles. Proporcionar un par de Joy-Con hace que esta sea la consola predilecta de las personas que gozan de jugar en compañía de otros. De esta forma, esta plataforma tiene una abundancia de títulos multiplayer. Tan solo en este año vimos WarioWare: Get It Together!, una entrega que pone al componente cooperativo al centro de la experiencia. En un futuro, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp hará lo mismo. En lo que esperamos a que esto suceda, Nintendo nos ha entregado un producto que tal vez muchos no asociarían con la competitividad familiar que uno ha llegado a esperar de algunos juegos first party de la Gran N, nos referimos a Big Brain Academy: Brain vs Brain.

Como parte de la iniciativa “Blue Ocean”, en 2006 Nintendo nos entregó el primer Big Brain Academy para el DS. Esta entrega, y su subsecuente secuela de Wii, se enfocaron en ofrecer una serie de retos mentales que cualquier tipo de persona puede entender, sin importar si llevan años jugando, o si apenas han tocado un control. Si bien la experiencia que ofrece Brain Training, el hermano mayor de esta serie, puede ser considerada más rigurosa, las clases que imparte el Dr. Lobe son más amigables. Junto a recapturar la idea central de la serie, Brain vs Brain agrega un componente multiplayer, algo que crea una rivalidad similar a la que uno pudo haber vivido en la escuela.

Big Brain Academy: Brain vs Brain ya está disponible en Nintendo Switch. La nueva entrega no solo se posiciona para ser una herramienta que mejora el desempeño mental, sino que tiene el potencial de ser una estrella en alguna de las reuniones familiares que caracterizan esta época. ¿Es Big Brain Academy: Brain vs Brain el mejor juego para navidad? ¿Acaso tu habilidad mental mejorará con la ayuda de esta entrega? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Las clases han comenzado

Big Brain Academy: Brain vs Brain está enfocado en una cosa, y en solo una cosa: hacer que sea divertido entrenar tus habilidades mentales. Normalmente, asociamos al aprendizaje y al estudio con una actividad aburrida y tediosa, cuando la verdad es que esto no es real. Como todo en la vida, esto depende enteramente de tu exposición a cierta enseñanza, y al ambiente en el que te encuentres. Es así que el nuevo trabajo de Nintendo nos presenta cinco áreas en específico en donde encontramos diversos retos enfocados a mejorar el desempeño en dicha sección.

Identidad, visualización, cálculo, memorización y análisis son las cinco clases a las que este juego nos inscribe. Los curso cuenta con cuatro retos en total, cada uno reforzando su tema principal. Por ejemplo, en análisis encontramos una actividad que no ofrece cuatro imágenes, y es nuestra tarea seleccionar la respuesta correcta dependiendo del tipo de indicación que se proporcione. Visualización nos pide seleccionar ciertas figuras dependiendo de la perspectiva que se nos presente. Cada reto es entretenido, y su duración de solo un minuto hace que ninguna se llegue a sentir pesada.

Todas las actividades comienzan en una dificultad bastante sencilla, pero conforme contestas correctamente, el reto irá aumentando. Para acompañar esta forma de progresión, Big Brain Academy: Brain vs Brain hace uso de un sistema de puntuación que te recompensa con medallas dependiendo de tu desempeño. Sin embargo, no todo recae solamente en acertar lo que se te pide. Uno de los elementos más importantes de este título es el tiempo. Mientras más rápido logres responder las preguntas, el desafío aumentará y la puntuación con ella.

El enfoque del modo de un solo jugador es bastante sencillo. Debido a lo rápido que son los minijuegos y al hecho de que todo está desbloqueado desde el principio, en una hora seguramente lograrás ver todo lo que esta entrega le ofrece al jugador. Sin embargo, el punto no está en únicamente terminar una actividad y ya. Constantemente tienes que estar regresando a Big Brain Academy: Brain vs Brain con el objetivo de mejorar tu desempeño en todas las categorías disponibles. Esta es una idea que se refuerza en el modo de examen, en donde se presentan cinco retos en específico, y al final se te otorga una calificación. Aquí, la puntuación no es lo relevante, sino el análisis que Dr. Lobe hace de ti. Dependiendo de tu desempeño, habrá áreas en donde necesitas mejorar, y otras en donde no tienes de que preocuparte tanto.

Aquí es en donde en realidad entras al verdadero juego. Similar a Ring Fit Adventure, u otros títulos en la serie, esto no es algo que experimentas una semana y te olvidas de él. Para aprovechar por completo la experiencia que Big Brain Academy: Brain vs Brain ofrece, necesitas realizar una serie de pruebas al menos una vez al día para ver resultados después de semanas o meses de constante estudio.

Claro, hay un par de tropiezos con el objetivo del juego. El énfasis que el título le da a la velocidad hace que algunas actividades se lleguen a sentir como carreras en donde puedes avanzar con tan solo memorizar previas pruebas. De igual forma, la selección de minijuegos pudo ser mejor en más de un apartado. Básicamente, todas las actividades que hay en cómputo se sienten fuera de lugar, y contienen más elementos de otras áreas que de la misma. Por si fuera poco, nunca está claro si en realidad cada minijuego ejercita el cerebro, o simplemente mejoran las habilidades de estas actividades en particular. Sin embargo, en donde el juego brilla es en su aspecto multiplayer.

Es hora del examen grupal

Como el nombre del juego lo indica, esta entrega está enfocada principalmente en el componente multiplayer. Una competencia de habilidad mental es algo que rara vez encontramos hoy en día. Usualmente, este tipo de experiencias tienen un énfasis en conocer a detalles las mecánicas de un título y perfeccionarlas. En Big Brain Academy: Brain vs Brain, regresamos a una disputa más sencilla, similar a algo que uno experimentaba en la primaria.

Si bien el apartado multiplayer está enfocado principalmente a la competencia entre dos y cuatro personas en un solo lugar, esta entrega también cuenta con modo online. Sin embargo, no esperes enfrentamientos contra personas en tiempo real en otra parte del mundo. Constantemente el juego captura tus mejores tiempos en cada minijuego, de esta forma, un fantasma se sube a los servidores para que se enfrente contra otros usuarios en una serie de rondas rápidas enfocadas en cada una de las cinco categorías de aprendizaje.

De esta forma, puedes competir a nivel global contra el fantasma de otras personas con el objetivo de subir en un ranking mundial, pero también es posible pelear en contra de los mejores tiempos de tus amigos, e incluso de los perfiles de otros usuarios del mismo Switch.

El enfoque de esta entrega es la idea de un cerebro contra un cerebro. La idea de competir en una serie de minijuegos enfocados en la reacción y la habilidad mental es algo que tal vez en teoría no sea atractivo, pero la práctica llega a ser muy divertida. Similar a lo que vemos con WarioWare: Get It Together!, un máximo de hasta cuatro personas se pueden reunir en una sola consola para formar parte de una serie de retos rápidos en donde cualquiera puede entender fácilmente la tarea necesaria para ganar.

La versión más divertida es la de dos personas. Esta se puede jugar en modo portátil, convirtiendo al Switch en una especie de juego de mesa, en donde un par de competidores pueden interactuar tocando la pantalla que se divide, algo que eleva sustancialmente la experiencia. Al momento en que tres o cuatro personas se suman a la diversión, todos están obligados a usar controles más tradicionales. Lo mejor de todo, es que cada jugador puede elegir su nivel de dificultad sin someter al resto a un reto en particular, lo cual hace mucho más accesible esta experiencia.

Cuando uno pone Super Smash Bros. Ultimate o Mario Kart 8 Deluxe en una fiesta o en una reunión familiar, siempre son las mismas personas las que se unen a la diversión. Sin embargo, Big Brain Academy: Brain vs Brain es algo que cualquiera puede entender, son retos mentales al final del día, por lo que tener un enfoque competitivo en algo como lo que es el Switch, el cual está construido para el multiplayer, suena como la decisión lógica para la serie, y es algo que seguramente será una sensación en esta temporada.

Y la calificación es…

¿Big Brain Academy: Brain vs Brain ayuda a mejorar tu habilidad mental? Con más de una semana ya con el juego, puede decir que sí, pero hasta cierto punto. Si la serie Brain Training puede ser relacionada con el tipo de estudios que usualmente vemos en la secundaria, Big Brain Academy está más relacionado con el periodo de la primaria. Los niños y las personas mayores aprovecharán de mejor forma los tipos de retos y actividades que esta nueva entrega ofrece, mientras que los jóvenes se divertirán más con el aspecto competitivo.

Este no es un juego que solo tienes que probar por un par de días, es un régimen de estudio con el cual tienes que ser constante para mejorar tu rendimiento. Esto es algo que quizás sea difícil de hacer, pero vale mucho la pena.