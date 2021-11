5 juegos a seguir en diciembre

Se acabó 2021. En un abrir y cerrar de ojos estamos llegando al último mes de este también complicado año, mismo que a pesar de todo, nos ha dejado grandísimos estrenos y meses verdaderamente memorables si de videojuegos hablamos. Como es la costumbre, noviembre marcó el cierre de la temporada fuerte y con ello, llega un diciembre considerablemente menos cargado de lanzamientos emocionantes. A pesar de lo anterior, la realidad es que las siguientes cuatro semanas aún nos tienen guardados un par de títulos bastante interesantes. Por tal motivo, te presentamos a cinco juegos que creemos, deberías de tener muy presentes en tu radar y que claro, estarán llegando al mercado en los próximo días.

Solar Ash

El nombre de Annapurna se ha convertido en uno de los más reconocidos de todo el medio. El trabajo de este pequeño publisher publicando todo tipo de interesantes propuestas independientes, es casi impecable, por lo que cada vez que sale algo bajo su sello, es importante echarle el ojo. Este 2 de diciembre se estará estrenando Solar Ash, juego del estudio que hace unos años nos deleitó con el sensacional Hyper Light Drifter. En esta ocasión, recorreremos un mundo que está totalmente en tres dimensiones y que promete sorprendernos con todo tipo de alocadas ideas tanto a nivel de gameplay, como de narrativa y hasta en su presentación audiovisual. No te pierdas de lo que seguro será una nueva joya indie en PS4, PS5 y PC.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

¿Quién dice que los videojuegos no te pueden ayudar a ser mucho más inteligente? Si creías que había sido todo para las exclusivas del Nintendo Switch, te informamos que este 3 de diciembre se estará lanzando una más bajo el nombre de Big Brain Academy: Brain vs. Brain, nueva entrega de la serie de Brain Training de Nintendo que en esta ocasión echará a andar nuestras mentes de una manera mucho más dinámica, divertida y claro, como su nombre lo indica, competitiva. Prepárate para poner a prueba tu velocidad de memoria, reflejos y de solución de problemas con este prometedor título de puzzle en el que podrás jugar hasta con tres amigos más en diferentes retos. Uno de esos juegos más que ideales para las fiestas decembrinas.

Final Fantasy XIV: Endwalker

Sin lugar a dudas, Final Fantasy XIV se levanta actualmente como uno de los casos de éxito más grandes de todo el medio si hablamos de videojuegos como servicio. Luego de un muy complicado arranque hace ya varios años, el MMORPG de Square Enix ha encontrado el camino correcto para mantener a una apasionada y muy numerosa base de fanáticos que no dejan de jugar. Este 7 de diciembre será todo un evento cuando Endwalker, la cuarta expansión de dicho titulo en linea, se esté lanzando de manera oficial en PS4, PS5 y PC. Por lo que hemos visto hasta el momento, parece que estamos frente a la expansión más grande y ambiciosa que el proyecto haya visto hasta el momento, además de que claro, carga con la gran responsabilidad de ser la base sobre la cual se seguirá construyendo para el futuro del juego.

Halo: Infinite

Sin lugar a dudas, uno de los juegos más esperados de este año. Luego de que lamentablemente no pudiera salir para el estreno de los nuevos Xbox, la campaña de un jugador de Halo: Infinite, finalmente está lista para llegar al mercado, esto luego de que su modo multijugador, mismo que es completamente gratuito, se lanzara de manera muy exitosa hace unos días. Siguiendo los eventos que vimos en Halo 5: Guardians y en toda la Reclaimer Saga, Master Chief ahora tendrá que explorar libremente el Zeta Halo para hacerle frente a los Banished, facción que se desprendió del Covenant y que tiene misteriosas intenciones con esta nueva instalación en forma de anillo. Sí, en esta ocasión se nos presenta un mundo abierto que podremos recorrer a placer, lleno de actividades primarias y secundarias. La verdad es que ya no podemos esperar para disfrutar de nuestro spartan favorito en Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Loop Hero

Así como te decíamos de Annapurna, Devolver Digital es otro de los grandes publishers del medio siempre que hablamos de publicación de proyectos independientes. Dentro de todo lo que esta empresa lanzó a lo largo de 2021, en marzo tuvimos a Loop Hero. Sí, te preguntarás por qué es que si ya salió, está en nuestra lista. La cosa es que hasta este 9 de diciembre lo tendremos en el Nintendo Switch, probablemente la mejor manera de disfrutar de este muy bien logrado Roguelike que nos está llegando de la mano de un estudio ruso. A pesar de que su sistema de cartas podría ser bastante intimidante para cualquiera, pues nosotros somos los encargados de básicamente ir construyendo el mundo del juego, la realidad es que cualquiera lo puede tomar y sí, es brutalmente divertido.