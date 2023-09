Review – Baten Kaitos I & II HD Remaster

Culto en el Gamecube

Si eras fanático del los RPG y pasaste por un Nintendo 64 antes que por un PlayStation, por ejemplo, entenderás perfectamente lo complicada que fue esa época. Las decisiones de los padres de Mario sobre cómo lidiar con third parties y claro, el formato de cartucho cuando el disco compacto era el verdadero futuro, causaron que sus plataformas sufrieran intensamente por la falta de variedad de títulos, sobre todo por la oferta que se ofrecía en términos de rol, esto luego de que el Super Nintendo fuera la casa de muchos de los juegos del género más importantes de todos los tiempos. Salir de la mala época no fue sencillo, sin embargo, ya para los años del Gamecube, empezábamos a ver que grandes como Square Enix y el propio Namco, le volvían a tender la mano a la Gran N. Indudablemente, las dos entregas de Baten Kaitos representaron a todo lo anterior, siendo dos juegos de auténtico culto que de manera sorpresiva, están regresando en este 2023 con versiones remasterizadas.

Por alguna razón, traer de regreso a clásicos de la era del Gamecube, PS2 y Xbox original, ha representado un reto mucho más importante de lo que algunos podrían pensar. El camino de la emulación no ha sido tan simple, mientras que el hacer un port probablemente represente más esfuerzos de los que se quieren hacer. A pesar de lo anterior, en el último par de años, Bandai Namco ha buscado tener disponibles a varios de sus juegos más icónicos en plataformas modernas, esto con resultados un tanto mixtos. Como sea, es de llamar la atención que se haya seleccionado a Baten Kaitos en esta ocasión, pues recordemos, cuando los dos juegos se lanzaban a inicios del siglo en curso, sus ventas se quedaron muy por debajo de lo esperado. Por supuesto, los fans de la serie agradecemos el poderlos tener de vuelta con Baten Kaitos I & II HD Remaster, colección que podríamos decir que es suficiente, pero que indudablemente nos dejó con ganas de mucho más.

De rol y cartas

Antes de pasar a contarte sobre todo lo que contiene Baten Kaitos I & II HD Remaster y claro, describir su comportamiento técnico y estético, nos parece importante hablarte un poco de qué va esta serie y cómo fue que enamoró a los pocos que le dieron la oportunidad en su momento, pues estamos ante un par de RPGs que tomaron un camino bastante diferente a lo que se estaba haciendo dentro del género.

Comencemos por Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean, primer título de la serie lanzado originalmente en noviembre de 2004 en nuestra región para el Nintendo Gamecube, prácticamente un año después de que llegara a Japón. Este RPG desarrollado en conjunto por tri-Crescendo y Monolith Soft, siendo este último un estudio que ha ganado muchísimo renombre recientemente por su trabajo en Xenoblade Chronicles y por haber sido clave en la creación de los dos últimos The Legend of Zelda, apuesta por una mezcla de conceptos entre fantasía clásica, con ciencia ficción. En general, su historia nos cuenta el camino del héroe de manera tradicional, pero la forma en la que desarrolla a su protagonista y a los personajes que lo acompañan, lo diferencian bastante de otros títulos del género, esto sin mencionar la forma en la que llega a meter conceptos filosóficos marcadamente profundos para un videojuego.

Tomamos el rol de un espíritu guardián de un joven llamado Kalas, quien es una especie de paria pues solo cuenta con un ala. Dentro de su raza, las personas tienen alas que representan al alma. Nuestra historia comienza cuando el protagonista despierta inconsciente en una pequeña aldea, esto luego de haber comenzado su camino en busca de vengar la muerte de su abuelo y hermano. El mundo en el que nos encontramos vivió hace muchos años una terrible guerra contra un dios maligno llamado Malpercio, quien a pesar de haber sido derrotado, dejó al planeta entero sin agua en los océanos, lo que forza a la humanidad a vivir en islas flotantes, esto con el poder de extraer la esencia de ciertos elementos para usarla más tarde.

El cuento de Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean es sumamente interesante y muy mágico por momentos, pero la experiencia cobra verdadera vida cuando ves cómo funciona su sistema de combate. Dentro de esta saga, casi todo se reduce al uso de Magnus, que son básicamente cartas mágicas que nos permiten hacer todo tipo de acciones. Dentro de los combates, nuestros movimientos están dictados por las cartas que tengamos a la mano. Todo funciona como un RPG tradicional por turnos, pero con el twist de que en cada una de nuestras fases, debemos de ser rápidos para seleccionar nuestras acciones y así, armar combos. Por supuesto, la suerte y la forma en la que esté armado nuestro deck son cruciales para salir adelante.

Al inicio, todo el sistema puede parecer raro por lo diferente que es a cualquier otro sistema de batalla dentro del género, pero la verdad es que es intuitivo y fácil de leer si es que le das la oportunidad. Del resto, puedes esperar una experiencia de rol bastante tradicional en la que subes de nivel, conoces diferentes NPC y claro, poco a poco vas obteniendo más y mejores cartas que hacen que los combates se vuelvan más complejos y sofisticados.

Del otro lado tenemos a Baten Kaitos Origins, juego estrenado igualmente en el Nintendo Gamecube en 2006, es decir, la generación del Wii, Xbox 360 y PS3, ya había arrancado, lo que causó que luego de las poco alentadoras ventas de su antecesor, este título en específico fuera todavía más ignorado en su momento. A pesar de que en Japón sí fue nombrado como Baten Kaitos II, en realidad estamos ante una precuela, una que toma lugar 20 años antes del primer juego y que cuenta una historia marcadamente más oscura, además de que hace algunos cambios importantes a nivel de gameplay para presentar una experiencia más dinámica pero a la vez, de complicada digestión incluso para que quienes ya tenían experiencia. Se siente como al sistema del título pasado, le hubieran metido el concepto del ATP para tener combates mucho más rápidos y dinámicos.

Acá igualmente tomamos el papel de un espíritu guía, solo que el protagonista es otro muchacho de nombre Sagi, el cual, se encuentra en una complicada situación luego de haber sido reclutado por el malvado Alfard Empire gracias a sus poderes de manejar magia y de comunicarse precisamente con espíritus. En Baten Kaitos Origins más bien se nos presenta a un mundo en el que todo está dividido entre quienes apoyan la industralización y el uso de cosas como robots, y quienes prefieren mantener la vida normal con el uso de magia, más luego de toda la guerra contra Malpercio, tocando temas de discriminación bastante interesantes. Sí, ambos juegos viven exactamente en el mismo universo y en la misma línea temporal, de hecho, en esta segunda entrega, te llegas a topar con versiones más jóvenes de personajes que conociste en el primer título. A pesar de lo anterior, te diría que igual puedes jugar sin mayor problema primero éste sin haber experimentado Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean.

Baten Kaitos es una serie indudablemente especial que lamentablemente, por sus avanzados y complejos conceptos, nunca pudo trascender más allá de dos títulos, con todo y que se tenían planeados otros dos. Te diría que si eres un apasionado del rol hecho en Japón, sobre todo de aquellos juegos que proponen un sistema de combate súper diferente a lo que uno normalmente ve, acá seguramente vas a encontrar algo de mucho valor que te encantará. Ni qué decir si eres admirador de todo lo que hace Monolith Soft, pues acá ves muchas de sus formas e ideas antes de que fueran más conocidos.

Un trabajo sencillo

El uso de términos como “remasterización”, “remake” o cualquiera de sus variaciones dentro del medio, sigue teniendo poco significado real. Claro, sabemos que se trata del relanzamiento de un viejo o no tan viejo juego antes ya estrenado, pero en realidad, siempre que uno toma este tipo de productos, sigues sin saber con qué te vas a enfrentar; es decir, de inicio nunca es claro qué tanto trabajo se le metió y creemos, precisamente Baten Kaitos, Baten Kaitos I & II HD Remaster levanta dudas sobre lo que es en realidad.

Comencemos por el contenido. Baten Kaitos, Baten Kaitos I & II HD Remaster incluye tanto Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean de 2004, así como a su secuela/precuela Baten Kaitos Origins de 2006, ambos títulos originalmente lanzados para el Nintendo Gamecube, siendo RPGs de culto como ya te lo platicábamos en la sección anterior de esta reseña. Desafortunadamente, esta colección que por cierto, solo se está lanzando en Nintendo Switch, no cuenta con ninguna clase de extra ni a nivel de historia o contenido propio de los juegos, ni de cosas como arte conceptual, música o algo por el estilo. Indudablemente, una decisión extraña y una oportunidad desperdiciada, pues al tratarse de juegos que solo los fans seguramente te van a volver a comprar, cómo es que no los premias con este tipo de elementos que creemos, son básicos en estos productos.

Otra decisión que francamente no entendemos, es que la actuación de voces en inglés fue retirada. Sí, los juegos originales sí contaban con esta opción. Ahora, solo se pueden poner voces en japonés. El productor fue cuestionado al respecto y su respuesta dejó mucho qué desear, diciendo que algunos diálogos en inglés de estos títulos, ya no correspondían a la época en la que estamos. Imagino que con eso nos tendremos que quedar. Los juegos suenan increíbles en japonés, sin duda, pero llama la atención que en lugar de ponerle más cosas a esta nueva versión, le estén quitando.

Pasando al tema estético y gráfico de Baten Kaitos I & II HD Remaster, asunto que suele ser muy polémico últimamente, te puedo decir que el trabajo que se le hizo a estos dos juegos es ligero. Ambos fueron llevados 1080p cuando el Switch está conectado a la TV, y 720p en modo portátil, esto buscando 30 cuadros por segundo que no siempre se alcanzan. Sí es notorio cómo es que por momentos se pierde ritmo, además de que en algunos escenarios, el scrolling no es tan limpio como debería. Hablando de escenarios, creo que es digno destacar el excelente trabajo que se hizo para escalar de forma correcta el fondo de algunos de estos mundos, los cuales, era un pre render en las versiones originales. Mismo caso de los menús y cajas de diálogo, la cosa se ve muy bien.

Te diría que Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean y Baten Kaitos Origins lucen bien corriendo a resoluciones más altas, pero tampoco esperes una gran mejora. Son títulos de su tiempo que se ven acorde. El equipo que estuvo detrás de esta remasterización hizo poco para mejorar cosas como texturas, modelos, iluminación o animación. Hay cierto retoque, pero no es la gran cosa. Son nuestros viejos juegos de Gamecube corriendo a mayor resolución y no mucho más. Además, tenemos que el aspect ratio pasó a 16:9, lo cual nos da un campo mucho más amplio de visión que en los originales pero que probablemente, cause un poco tema del scrolling del que te hablaba.

¿Mejoras de calidad de vida? Sí, Baten Kaitos I & II HD Remaster cuenta con varias mejoras de calidad de vida que indudablemente agradecemos. Lo primero es que puedes quitar por completo la batallas con enemigos menores para que por ejemplo, revisitar un área sea mucho más sencillo. De igual forma, hay un modo de auto-battle para que se jueguen prácticamente solos, así como una opción para poder matar a todos los enemigos con un solo golpe. Por supuesto, este último par de puntos, son para quien básicamente no quieren jugar y solo experimentar la historia. ¿De verdad hay alguien que use esto?

Sumado a lo anterior, tenemos pantallas de resultado de batalla mucho más ágiles, la opción de acelerar la velocidad del juego y el poderte saltar cinemáticas. Para los más clavados se agregó una nueva modalidad de New Game Plus en la que puedes apagar ciertos atributos para hacer los juegos marcadamente más complicados. Y sí, también se puso una opción de auto save muy útil que principalmente funciona por si es que te llegan a matar lejos de un punto de guardado tradicional.

Eso es todo. Baten Kaitos I & II HD Remaster es el relanzamiento de los dos títulos de la serie a una mayor resolución y con la posibilidad de llevarlos a cualquier lado gracias al Switch. Las mejoras de calidad de vida y el tema del widescreen es de destacar, pero indudablemente nos quedamos con ganas de mucho más a nivel de extras. Sigo sin entender cómo es que Bandai Namco tomó el riesgo de relanzar dos RPG tan de nicho, sin mostrar algo de cariño por su propia serie con contenido extra como la increíble música de Motoi Sakuraba o arte conceptual.

Buena oportunidad

Normalmente nos encantaría que sobre todo, estos juegos que salieron cuando las gráficas en 3D estaban en plena maduración, recibieran un lavado completo de cara que los hiciera lucir como juegos de esta década, sin embargo y como ya lo he comentado en otras ocasiones, también le veo valor a tener viejos títulos en su forma más pura para poderlos jugar en plataformas modernas. No hay tanto qué discutir con Baten Kaitos I & II HD Remaster. Es un producto que nos presenta a estos dos RPG que pocos experimentaron en su momento de una forma bastante accesible para poderlos tomar sin más en la actualidad. Creo que si entiendes esto, verás que es una gran oportunidad para disfrutarlos, más si tomas en cuenta lo costosas que se han vuelto últimamente las versiones originales de Gamecube, sobre todo Baten Kaitos Origins.

¿Para quién es Baten Kaitos I & II HD Remaster? ¿Vale la pena para quien disfrutó los juegos en su momento e incluso los tiene? Creo que estamos ante uno de esos productos ideales para cualquiera que no pudo jugar estos dos títulos en su momento por la razón que sea y que claro, tiene interés por conocer un poco del pasado de Monolith Soft, o simplemente experimentar una forma de RPG innovadora poco común. Si eres veterano de la serie y tienes manera de disfrutar estas experiencias en su formato original actualmente, aquí no hay mucho que ver o algo que llame demasiado la atención más allá de la comodidad de tomar algo como un Switch y estar jugando en tu TV moderna o en cualquier lado gracias a la potabilidad. Como sea, creo que nunca es malo que juegos así estén disponibles para el disfrute de todos, aunque claro, Bandai Namco pudo haber hecho más.