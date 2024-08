Review – Age of Mythology: Retold

La edad de los Dioses está de regreso

Pese a que su popularidad ya no es lo que era, es innegable el impacto que la serie de Age of Empires ha tenido para los juegos de estrategia en tiempo real, o RTS. Desde su llegada a las PC en 1997, el trabajo de Ensemble Studios se caracterizó por ofrecer experiencias únicas que, con cada nueva entrega, mejoraron sus ideas originales, y eran capaces de redefinir el género de una forma sustancial. El salto que vimos entre los primeros dos títulos en la franquicia fue enorme, por lo que cuando fue momento de dar el siguiente paso, el estudio no optó por simplemente hacer Age of Empires III, sino que enfocó todos sus esfuerzos en un spin-off que fuera capaz de demostrar que el equipo tenía el potencial de explorar nuevos territorios, sin abandonar todo lo que ya habían hecho. De esta forma, en el 2002 vimos el lanzamiento de Age of Mythology, entrega que aún mantenía la fórmula que los catapultó al estrellato, pero ahora con un enfoque en las leyendas y mitologías del mundo.

Age of Mythology fue un éxito en su momento. El título ganó múltiples premios en el año de su lanzamiento, y demostró que Ensemble Studios tenía el potencial necesario para redefinir a los RTS una vez más. Más que un spin-off de Age of Empires, este juego logró cautivar al público con una campaña de un solo jugador con una escala nunca antes vista para la serie, o el género en su momento. Junto a esto, los sistemas que se implementaron le dieron una personalidad única a esta entrega. Sin embargo, como lo vimos con el resto de los trabajos del estudio, el paso del tiempo fue su mayor enemigo, y eventualmente la popularidad de esta serie desapareció casi por completo. Si bien en 2014 vimos el lanzamiento de Age of Mythology: Extended Edition, versión que le dio una nueva vida a esta entrega, muchos estaban esperando a que Microsoft le diera el mismo tratamiento que la trilogía de Age of Empires tuvo, es decir, una remasterización en forma.

Bueno, esto por fin sucedió cuando en octubre de 2022 Xbox reveló Age of Mythology: Retold. Esta remasterización se posiciona como la versión definitiva de uno de los RTS que marcaron a toda una generación, y estamos a solo unos días de su lanzamiento oficial. ¿Esta es una remasterización o un remake? ¿Acaso aún vale la pena este título que llegó a PC hace más de 20 años? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

La joya de Ensemble Studios

Uno de los aspectos más amados de Age of Mythology fue su campaña. Si bien las primeras dos entregas de Age of Empires contaban con un robusto modo de un solo jugador, en donde Ensemble Studios se enfocó en recrear momentos históricos y presentarlos de una forma que fueran entretenidos, los resultados fueron mixtos. De esta forma, para el título de 2002 optaron por dejar esto como una opción, y crear una aventura completamente original que fuera capaz de demostrar la pasión de los desarrolladores por los relatos clásicos y darles la oportunidad de presentar algo nuevo. El resultado es una de las campañas de RTS más entretenidas que puedes encontrar el día de hoy.

Age of Mythology nos presenta a Arkantos, un general de la Atlántida, el cual se ve envuelto en un conflicto que amenaza con destruir al mundo con la resurrección de un antiguo titán. Para evitar este terrible futuro, nuestro héroe se embarca en una aventura que lo llevará desde Troya, pasando por las pirámides de Giza, hasta los confines del inframundo nórdico, con el fin de detener a sus rivales y salvar su hogar. Uno de los elementos más interesantes de este título, es la forma en la que nos da la oportunidad de visitar diferentes culturas y conocer un poco más de sus respectivos grupos mitológicos.

A diferencia de Age of Empires, Mythology utiliza como principal fuente de inspiración el folclore y las leyendas que encontramos en Grecia, Egipto y los países Nordicos, por lo que comete el crimen de caer en muchos lugares comunes. Si bien el título se toma un par de libertades creativas al momento de reinterpretar las relaciones entre facciones y deidades, especialmente cuando hablamos sobre la época en la que se lleva a cabo esta aventura, los desarrolladores fueron capaces de hacer una campaña que se siente honesta en su aproximación a cada grupo, y en ningún momento trata de restarle importancia a cierta facción. El viaje de Arkantos está lleno de héroes y villanos interesantes, algunos de estos sonarán conocidos, como Agamenón, pero la mayoría de los acompañantes que encontramos a lo largo de nuestra aventura son creaciones originales que, si bien carecen de una evolución de personaje, tienen una personalidad lo bastante fuerte para que sea entretenido verlos envueltos en un conflicto que hace volar la imaginación de cualquier persona.

Lo mejor de todo, es que la campaña principal es larga. Con más de 30 misiones, el jugador tiene a su disposición una serie de retos que van más allá de ser tutoriales para cada facción y sistema de juego. Constantemente se nos presentan retos de todo tipo. Algunos niveles nos pedirán defender una zona con pocos recursos, otros ponen a prueba nuestra habilidad para trabajar bajo presión, un par nos piden construir ejércitos enormes para derrotar a nuestros contrincantes, mientras que en múltiples ocasiones tenemos que recorrer una zona llena de enemigos. El inicio del juego es fuerte, con una recreación de la batalla de Troya y un par de secuencias que parecen sacadas de la Odisea, pero una vez que dejamos Grecia y nos adentramos a otras regiones, la narrativa le da un mayor peso a los aspectos mitológicos de cada región.

La campaña de Age of Mythology es fenomenal, y si bien no está libre de misiones que son más cortas de lo que deberían o momentos que pueden parecer imposibles al principio, la calidad siempre está presente, y este es uno de los trabajos más fuertes de Ensemble Studios. Por si esto fuera poco, subsecuentes expansiones agregaron más contenido. En este caso resalta The Titans, aventura que se desarrolla años después de la historia principal, y nos presenta a personajes nuevos y conocidos en un conflicto de escala titánica. Aunque su duración es menor, la calidad que vimos originalmente sigue presente y, para todos los fans, el desenlace es espectacular.

Ahora, Age of Mythology: Retold sigue ofreciendo este contenido de manera intacta. La remasterización incluye la historia principal, la expansión de The Titans, así como The Golden Gift, un DLC que se publicó gratuitamente en su momento, en donde Brokk y Eitri tienen que construir un regalo para Freyr. Sin embargo, hay un notable ausente, y eso es Tale of the Dragon. Originalmente, este contenido llegó a Age of Mythology: Extended Edition, pero no tuvo una recepción positiva. Actualmente, los planes de World’s Edge y Forgotten Empires son lanzar dos expansiones, y la primera de estas tendrá un enfoque en las deidades de China, por lo que existe la posibilidad de que Tale of the Dragon esté disponible en un futuro.

Aun con esta ausencia, Age of Mythology: Retold ofrece mucho contenido para un solo jugador. Además de tres campañas, también están disponibles una serie de misiones que recrean leyendas clásicas de las tres culturas principales, las cuales cuentan con el mismo nivel de calidad en el diseño de niveles. Por si fuera poco, se incluye un editor de mapas con el cual puedes crear tantas historias nuevas y recreaciones de batallas clásicas como sean posibles, siempre y cuando incluyan a los griegos, egipcios y nórdicos. De igual forma, el título cuenta con soporte para mods, abriendo la puerta a posibilidades inimaginables.

El contenido de un solo jugador en Age of Mythology: Retold es uno de los más fuertes para cualquier RTS. El trabajo original de Ensemble Studios sigue presente, y gracias a las mejoras visuales y los cambios en los sistemas que introducen World’s Edge y Forgotten Empires, las tres campañas presentes, así como las batallas legendarias, se sienten de maravilla. No solo tenemos frente a nosotros aventuras memorables que demuestran la pasión que tienen los desarrolladores por la mitología de las culturas presentes, sino que cada misión está construida de tal forma que sea retadora y adictiva. Si bien la remasterización no realizó muchos cambios en este apartado, no los necesitaba hacer, por lo que solo se encargó de elevar sustancialmente la experiencia por medio de un estilo impecable y nuevas actuaciones de voz.

Nueva vida después de 20 años

¿Qué es exactamente Age of Mythology: Retold? En una época en donde la línea entre un remake y remasterización parece que se vuelve más y más delgada, el trabajo de World’s Edge y Forgotten Empires nos ofrece la misma experiencia en cuanto a mecánicas e historia, pero se encarga de modernizar su aspecto visual y auditivo de una forma sustancial, es decir, una remasterización. Aunque Age of Empires IV llegó al mercado hace solo tres años, este título utiliza el Bang Engine, el mismo motor gráfico que vimos en Age of Empires III: Definitive Edition. Si bien esto puede ser extraño para muchos, esto tiene sentido cuando consideramos que esta entrega no busca el realismo presente en el cuarto título de la serie, por lo que aquí encontramos animaciones exageradas y movimientos que le logran dar vida a las criaturas mitológicas de cada cultura.

Visualmente, Age of Mythology ya era un título impresionante en su momento, por lo que la remasterización se ha encargado de pulir cada elemento posible para darle nueva vida a un título de hace más de 20 años. El resultado final es un sistema con una iluminación mejorada, animaciones retrabajadas y una serie de elementos menores que le otorgan a la experiencia principal un toque único en donde la esencia original sigue presente, pero con una serie de beneficios modernos, como lo son el soporte para 4K, 60fps y las pantallas ultra anchas.

Cada uno de los elementos presentes resalta inmediatamente. Desde los nuevos retratos para los personajes en las cinemáticas de las campañas, pasando por las actualizaciones visuales que cada unidad, edificio y locación recibió, hasta los menús. Notablemente, Age of Mythology. Retold utiliza una interfaz similar a la que vimos en Age of Empires IV, la cual es menos intrusiva y ayuda a que el jugador tenga más información a la mano en todo momento. Cada soldado, tanto humano como mitológico, ha gozado de una serie de mejoras que logran modernizar los diseños clásicos, sin olvidar el trabajo original, otorgándoles una atención al detalle que era imposible ver hace dos décadas. Incluso para aquellos que no han jugado el clásico desde inicios del siglo, se sentirán familiarizados inmediatamente con todo lo que ofrece este título.

Uno de los aspectos más interesantes que nos ofrece la remasterización es el cambio de día a noche cuando usamos una habilidad específica de la cultura egipcia, en donde se llega a apreciar una transición bastante natural, y deja en claro la atención al detalle que los desarrolladores tuvieron en esta ocasión. De igual forma, se han introducido nuevas animaciones de construcción, y ahora es posible tener un mejor vistazo a la forma en la que todos los aldeanos trabajan. Sin embargo, el juego no está libre de errores.

Notablemente, la icónica cinemática inicial no está presente. Incluso tener la versión original escalada a una resolución de 1080p hubiera sido más que bienvenida, pero al menos en el proceso de reseña, uno de los elementos que marcaron la identidad de este título ha desaparecido por completo. Junto a esto, la nueva iluminación, aunque efectiva en muchos apartados, también ofrece resultados mixtos en algunas secciones de la campaña principal. Notablemente, los sueños de Arkantos ahora poseen una luz mucho más natural, lo cual elimina por completo el sentimiento de recorrer un plano astral que encontramos en la entrega original. De igual forma, cada vez que cambiamos de ubicación se puede ver cómo cargan todas las texturas por un instante, algo que no pasaba con la entrega original. Estos no son fallos que arruinan la experiencia, sino detalles que los fans más aguerridos podrán notar inmediatamente, y elimina parte de la esencia que hacía único al título de 2022.

Como remasterización, Age of Mythology: Retold hace bien su trabajo. El tener el juego a 4K y 60fps, con soporte para pantallas ultra anchas, es algo que será del agrado de todos inmediatamente. Junto a esto, los cambios y mejoras visuales logran darle una nueva vida a este mundo, y si bien algunas de estas modificaciones pueden afectar un par de apartados, el resultado final sigue siendo impresionante. La atención al detalle es impecable, y las animaciones son capaces de ofrecer una combinación entre realismo y la exageración que podemos esperar de un juego con minotauros, momias y enanos.

El rugir de los Dioses

Junto a la presentación visual, Age of Mythology: Retold también nos ofrece una serie de novedades y mejoras para el apartado sonoro. Si bien las composiciones originales y efectos de sonidos clásicos siguen presentes, la remasterización nos entrega un soundtrack totalmente sinfónico, lo cual eleva sustancialmente la experiencia principal. Sin embargo, su mayor novedad es la inclusión de un doblaje al español latino.

Aunque sigue siendo posible disfrutar de la campaña con el clásico doblaje al español de España, la remasterización por fin nos da la oportunidad de escuchar voces en español latino, algo que tiene resultados mixtos. Algunos personajes, como Arkantos, aún presentan las mismas personalidades imponentes que dejan una gran impresión en el jugador, pero otros, como Amanra, suenan bastante genéricos. Esto tiene que ver más con la dirección, y no tanto con las capacidades de cada actor. Junto a esto, el juego presenta un par de errores en donde algunas voces en inglés son usadas aún con la opción de escuchar cada diálogo en nuestro idioma. Esto es algo que también se puede ver en los textos, y es muy probable que un futuro parche elimine estos tropiezos.

Age of Mythology: Retold conserva la esencia del juego original, y los cambios que se le han hecho a la banda sonora favorecen sustancialmente la experiencia principal. Junto a esto, el nuevo doblaje al español latino hace que las increíbles campañas sean accesibles para más jugadores. La remasterización no necesitaba realizar muchos cambios en este apartado, pero todo lo que se hizo aquí eleva la experiencia a un nuevo nivel, y si bien algunas de sus mejoras pasarán desapercibidas, especialmente por los jugadores que nunca disfrutaron este título en su momento, cada una es más que bien recibida.

Modernizando un clásico

Como ya lo mencioné, Age of Mythology: Retold es una remasterización que se enfoca principalmente en el apartado visual y sonoro, actualizando este clásico para un nuevo público. Sin embargo, esto no quiere decir que el gameplay ha sido relegado al mismo sistema de hace 20 años, puesto que se han agregado una serie de mejoras bastante interesantes, incluyendo una nueva civilización, una era nunca antes vista, así como una serie de cambios que modifican la experiencia principal de una forma llamativa.

Antes que nada, Age of Mythology: Retold es un juego de estrategia en tiempo real, en donde podemos elegir una civilización específica que nos proporciona con unidades únicas, estructuras singulares y una serie de poderes especiales. Si bien el título funciona bajo los mismos fundamentos presentes en Age of Empires II, al tener un enfoque en los aspectos mitológicos, aquí encontramos mecánicas exclusivas que no han sido replicadas en otros títulos de la serie. El aspecto más obvio es el hecho que en lugar de elegir una cultura tradicional, seleccionamos a un Dios principal. Los griegos, egipcios, nórdicos y atlantes cuentan con tres divinidades, como Zeus, Hades y Poseidón, las cuales a su vez ofrecen múltiples deidades pequeñas que se eligen al momento de avanzar de era. Cada una proporciona mejoras específicas, unidades mitológicas que no encontrarás en otro lado, y héroes, soldados poderosos con movimientos que proporcionan algún beneficio.

Junto a esto, se introduce a la fe como un nuevo recurso, el cual se usa para crear unidades mitológicas en templos, y acceder a una serie de mejoras específicas. La forma en la que se consigue este bien varía dependiendo de la cultura con la que estés jugando. En el caso de los griegos, por ejemplo, tienes que asignar pueblerinos a los templos para que recen. Los nórdicos, por su parte, generan fervor al pelear. De esta forma, tu estilo de juego tiene un papel importante al momento de tomar decisiones a nivel micro y macro. Por si fuera poco, cada una de las cuatro facciones principales tienen acceso a edificios especiales y cambian la forma en la que los aldeanos recolectan oro, comida y madera. En este punto, Age of Mythology: Retold introduce una opción que te permite asignar plebeyos automaticamente dependiendo de lo que necesites en cierto momento.

Al subir de edad, no solo tienes acceso a más unidades, tanto humanas como mitológicas, sino que cada Dios menor te presenta con un poder divino único. Esto puede ir desde una curación para todas tus unidades, pasando por convocar momias que te ayudan en combate, hasta catástrofes capaces de destruir ciudades enteras, como un terremoto o un ciclón. Cada una tiene el potencial de cambiar por completo la dirección de una batalla en un instante. Una vez más, tu personalidad determinará el camino que tomes, y dos personas que seleccionan a la misma civilización principal pueden terminar la partida con opciones completamente diferentes.

Por último, pero no menos importante, la expansión de The Titans introdujo a los Titanes, unidades masivas que solo puedes crear en la cuarta edad. Estas son criaturas capaces de destruir ejércitos por su propia cuenta, y la única forma de detenerlos rápidamente es con otro Titán. Es sumamente impresionante la forma en la que un campo de batalla va escalando de forma considerable en cada partida. Comienzas con simples soldados, después se introducen bestias y héroes mitológicos con habilidades especiales, y terminas con un Titán destruyendo todo lo que está frente a él. De cierta forma, esto también transforma cada enfrentamiento en una carrera en donde la primera persona que crea esta unidad tiene grandes posibilidades de ganar.

Todo esto hace que Age of Mythology: Retold sea un RTS bastante complejo, pero que al mismo tiempo se puede jugar de una forma casual y aun así disfrutar de la experiencia principal. Ahora, la remasterización no solo conserva todos estos elementos, sino que ofrece una serie de mejoras que expanden de manera importante la forma en la que funcionan las mecánicas principales, algo que podría ser controversial para más de un fan.

Para comenzar, se introduce una nueva civilización para los nórdicos, convirtiendo a esta cultura en la única con cuatro Dioses a elegir. Freyr tiene un par de opciones únicas al momento de avanzar de edad, pero en general no es un cambio sustancial a la forma en la que este grupo funciona, por lo que no tiene mucho sentido que esté presente aquí. De igual forma, se han eliminado los límites de población y fe, dándote la oportunidad de crear ejércitos mucho más grandes, aunque no es suficiente tener las casas suficientes, sino que también necesitas construir más centros urbanos. Sin embargo, el cambio que se le ha hecho a la fe es más importante.

En el lanzamiento original, una vez que usabas un poder divino, tenías que esperar algo de tiempo para volver a usar esta habilidad, mientras que otras se bloqueaban por completo, por lo que tenías que pensar muy bien en qué momento usar todo lo que se te presenta. En Age of Mythology: Retold este ya no es el caso, puesto que ahora es necesaria la fe para hacer uso de esto. Para compensar el cambio, ahora se requieren de grandes cantidades de este recurso, algo que logra beneficiar a los griegos y egipcios, pero es contraproducente para los nórdicos. De esta forma, se crea un balance interesante que, una vez más, ofrecerá una experiencia única dependiendo de tu estilo de juego. Si eres agresivo, entonces Dioses como Thor y Loki te beneficiarán, pero si prefieres jugar a la defensiva, entonces Isis y Set serán más de tu agrado.

A la par, la Edad de los Titanes ha sido sustituida por la nueva Edad de las Maravillas, la cual solo es accesible al construir una Maravilla, y una vez que la alcanzas no recibes nuevas unidades o más edificios para construir, pero todas tus unidades, especialmente las mitológicas, obtendrán una serie de mejoras en su ataque y vida. Por último, pero no menos importante, se han introducido una serie interminable de cambios menores que afectan el comportamiento de algunas unidades, los beneficios que otorgan las reliquias, los requerimientos para avanzar de edad, la forma en la que funciona la inteligencia artificial, el daño de unidades, y más detalles más que son imperceptibles para muchos jugadores, pero aquellos que desean adentrarse al competitivo tienen que tomar en cuenta.

El resultado es un RTS que conserva todo lo que hizo especial a la entrega original. Si bien Age of Mythology: Retold cuenta con una serie de cambios interesantes, la fórmula clásica sigue presente, y ninguno de sus agregados afecta de forma sustancial la experiencia principal, lo cual es bueno para todos aquellos que recuerdan con cariño este título, y deja en claro que el trabajo de Ensemble Studios fue impecable, pero algunas personas tal vez no estén tan contentas con algunos de los rebalanceos que se han hecho.

Mito y leyenda

Age of Mythology: Retold hace todo lo que una gran remasterización debe hacer. El título conserva su esencia original, pero introduce una serie de modificaciones y actualizaciones que modernizan esta experiencia para que todos los jugadores disfruten del trabajo que en esta ocasión se nos presenta. Las campañas siguen siendo impresionantes, y todo el contenido de un solo jugador vale mucho la pena, demostrando el talento de Ensemble Studios para crear aventuras únicas que dejan en claro su pasión por la historia y, en este caso, los mitos y leyendas. Si bien el trabajo de World’s Edge y Forgotten Empires no ofrece algo nuevo por el momento, e incluso eliminaron contenido, este sigue siendo un apartado lleno de calidad con muchas horas de diversión aseguradas.

Aunque el aspecto visual no está libre de errores, la remasterización hace un gran trabajo al modernizar y actualizar este apartado, ofreciendo opciones estándar para la actualidad. Lo mismo se puede decir de la música y las actuaciones de voz, las cuales conservan la esencia original, pero presentan una serie de modificaciones y nuevas opciones que todos pueden apreciar, y vuelven mucho más accesible la experiencia para más de uno.

El gameplay que todos amamos sigue presente en Age of Mythology: Retold. El sistema de RTS tan característico que marcó a la entrega original no sufrió de muchos cambios en la escala macro, pero sí presenta una serie de modificaciones interesantes enfocadas a darle al jugador más herramientas para expresar su estilo de juego y experimentar las mecánicas únicas que esta entrega tiene. Junto a esto, los cambios pequeños ofrecen una variación que, para los veteranos que juegan competitivamente, seguramente los obligará a pensar cómo aproximarse a este título de una forma interesante.

Age of Mythology ya era un juego muy divertido en su momento, y uno de los mejores trabajos de Ensemble Studios. Con Age of Mythology: Retold, World’s Edge y Forgotten Empires se han encargado de preservar todo lo que hizo a esta entrega especial, y modernizar este título para que un mayor público tenga la oportunidad de disfrutar de uno de los mejores exponentes del género en la historia. No hay duda alguna, Age of Mythology: Retold es la forma definitiva de experimentar uno de los grandes clásicos del RTS.