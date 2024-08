Después de dos exitosas aventuras en la pantalla grande, muchos esperan con ansias el primer vistazo oficial a Sonic the Hedgehog 3, la siguiente película protagonizada por el erizo azul de SEGA. De esta forma, el día de hoy se ha compartido el tráiler de la siguiente adaptación live action de Sonic, la cual contará con la participación de un personaje amado por los fans.

Con un estreno planeado para finales del año, Sonic the Hedgehog 3 toma inspiración de uno de los juegos más amados de la serie, Sonic Adventure 2, puesto que además de los personajes que ya todos conocemos, esta cinta nos presentará a Shadow the Hedgehog. De esta forma, podemos ver en acción esta rivalidad en el primer tráiler de la película.

Sonic the Hedgehog 3 llegará a las salas de cine el próximo 20 de diciembre de 2024, y bien podría ser la cinta más exitosa de esta trilogía. En temas relacionados, así se ve la edición de colección de Sonic x Shadow Generations. De igual forma, quieren hacer otro RPG de Sonic.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para ver esta película en los cines. Las primeras dos son buenas cintas infantiles que todos los fans pueden apreciar, pero la posibilidad de escuchar Live and Learn o Escape from the City en una sala de cine es algo que me emociona.

Vía: Paramount