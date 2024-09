¿Qué tal funciona Black Myth: Wukong en PS5?

Sin lugar a dudas, el lanzamiento más importante de este mes de agosto y claro, probablemente uno de los más esperados de 2024 llevó por nombre Black Myth: Wukong. Desde que hace unos años los chinos de Game Science mostraron por primera vez el juego, todos quedamos impactados por cómo se veía en acción gracias a cosas como el Unreal Engine 5. Después de que finalmente pudiéramos probar su versión final y así, presentarte una reseña, nos quedamos con la enorme duda sobre qué tal corría en PlayStation 5. Por razones que desconocemos, el estudio y publisher decidió no distribuir la versión de la consola de Sony para el periodo de revisión, haciéndonos pensar que había algún problema con ella. Pues bien, finalmente le hemos puesto las manos encima y en este especial te contamos cómo nos fue.

Como te contaba hace un momento, el que solo se entregaran versiones de PC de Black Myth: Wukong, mismas que siguen presentando algunos problemas de optimización sobre todo con equipos de gama media y baja, nos hizo sospechar que probablemente, la versión de PS5 estaba en tan mal estado y que Game Science había tomado la polémica determinación de “esconderla” de la crítica para no generar preocupación entre la audiencia. Desde hace unos días precisamente hemos estado jugando el título en la consola de Sony y a pesar de que no es perfecta ni mucho menos, cumple en buena forma en casi todos los apartados, haciendo que la pregunta de por qué no nos dejaron reseñar en esta plataforma, se acentúe aún más.

Vamos por partes. Con lo primero que te encontrarás es que Black Myth: Wukong en PS5 cuenta con tres opciones de visualización. La de performance que le da prioridad al framerate, la de calidad visual que tiene como objetivo una mayor resolución, y por último la balanceada que obviamente, busca un punto medio. ¿Cuál de ellas recomendamos? Pues bien, esto siempre es cuestión de gustos al final del día, sin embargo, te podemos decir que hay muy poca variación, casi imperceptible, entre las tres opciones en cosas como la calidad de sombras, iluminación, cantidad de partículas, draw distance, pop-in de objetos, calidad de texturas, complejidad de modelos y más; es decir, todo se termina reduciendo a resolución y framerate como tal.

Dicho lo anterior, te cuento que la opción de calidad de imagen tiene como objetivo una resolución de 4K, la cual, la verdad es que rara vez se alcanza, teniendo variaciones de todo tipo, sin embargo, da una muy buena calidad de imagen constante. De lado del performance mode tenemos una resolución que se va hasta 1080p, pero que es mucho más constante que la de calidad. En balance puedes esperar algo entre ambas como su nombre lo indica. Y a todo esto… ¿qué hay del rendimiento? Pues bien, aquí es donde más batallamos con Black Myth: Wukong en PS5, pero nada de lo que en realidad te debas preocupar. En calidad de imagen se buscan los 30 cuadros, pero con caídas notables en varias ocasiones. En performance se intentan los 60 cuadros, pero igualmente con caídas. En balance todo suele correr alrededor de los 40 cuadros igualmente medio inestables. Al final, al menos en nuestro caso, nos terminamos decantando por la opción de rendimiento, pues a pesar de que el bajón de resolución es claro y muy notable, al menos en el estado en el que está el juego actualmente, fue el que mejores resultados nos dio, sobre todo considerando el tipo de juego que es en el que el timming es muy importante.

¿Es recomendable Black Myth: Wukong en PS5? Sí, totalmente. A pesar de que como te lo mencionábamos hace unos momentos, dicha versión tiene problemas en temas tanto de resolución como de framerate en todas las opciones de visualización que da, la verdad es que se está entregando un título totalmente jugable y disfrutable. Por supuesto, esto va a variar enormemente entre personas dependiendo de qué tan sensible seas a este tipo de situaciones. Lo que podríamos considerar como una buena noticia es que Game Science ya anunció que seguirá trabajando en ambas versiones del título para que sean mejores, pues definitivamente en PC también requiere de ajustes.

Disfruta de nuestra reseña completa del juego dando clic aquí mismo y recuerda que ya Black Myth: Wukong ya está disponible tanto en PlayStation 5, como en PC a través de Steam. Al parecer, la versión de Xbox se ha retrasado indefinidamente de acuerdo con los más recientes rumores.