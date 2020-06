¿Qué esperar de Crash 4? Su productor nos cuenta un poco

Y sí, definitivamente ya era tiempo. 22 años han pasado desde que nuestros PlayStation cerraban una maravillosa trilogía de Naughty Dog con Crash Bandicoot: Warped, y comenzaba una importante sequía no solo del amado marsupial, sino en general de los platformers en tres dimensiones. La espera finalmente ha terminado y como seguro ya sabes, un cuarto juego de la línea principal de Crash está en camino y para nuestra fortuna, pudimos charlar con Lou Studdert, productor de Toys for Bob, estudio encargado de traernos Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Nuestra charla con el desarrollador comenzó preguntándole cómo se sentía él y todo el estudio ante la enorme responsabilidad de traer de regreso a uno de los personajes más amados del medio con un juego completamente nuevo. Studdert aseguró que están súper emocionados y que todos estos días han sido verdaderamente memorables, sin embargo, entienden a la perfección el peso que tienen y lo importante que es hacerlo bien.

Algo que el representante de Toys for Bob nos dejó muy claro es que estamos frente a una secuela hecha y derecha la trilogía original de Crash, es decir, incluso en términos narrativos, podemos esperar a que se continue con la historia que terminó en Warped. Lo anterior me hizo preguntarme ¿qué tipo de juego es el que se no va a presentar? Pues de acuerdo con su productor, estamos frente a un juego muy similar a lo que ya habíamos visto en la trilogía original, es decir, un platformer en tres dimensiones con niveles mayormente lineales. Eso claro, nos deja tranquilos a todos los que jugamos los títulos en su momento porque… pues queremos que Crash 4 sea justo eso: CRASH 4.

Además de lo anterior, se nos reveló que estamos frente a un juego single player. No, no hay multiplayer de ninguna clase. Si bien, Crash Bandicoot 4: It’s About Time hace todo lo posible por no salirse de las bases de su antecesores, también llega con ideas nuevas como la de Quantum Masks, que básicamente son power ups que le darán nuevas habilidades a Crash. Lou Studdert nos contó que para él, esta idea entre muchas otras, es la que más personalidad le dan a este nuevo juego si se le compara con sus antecesores.

Ya para terminar nuestro encuentro con el directivo, decidí preguntarle si durante el proceso previo al desarrollo, se consideró hacer un reboot de la franquicia, en lugar de una secuela como la que se nos está mostrando. Lo que se nos dijo es que desde el inicio se tuvo la idea de hacerle tributo a la trilogía original y continuar con lo que Naughty Dog había iniciado, por lo que siempre les hizo más sentido hacer una secuela en lugar de intentar reiniciarlo todo.

Como sea, creo que Crash Bandicoot 4: It’s About Time luce muy bien. Recuerda que está programado para lanzarse el próximo 2 de octubre en PlayStation 4 y Xbox One por ahora. No, no hay planes de una versión de Switch por ahora, pero todos sabemos que siempre termina saliendo tarde o temprano.