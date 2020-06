¡Los sueños se han vuelto realidad! Crash Bandicoot 4 ya está en desarrollo

En 2017 Activision y un par de estudios más nos entregaron Crash N. Sane Trilogy, una colección conformada por remakes de los tres primeros juegos de Crash Bandicoot. Ahora, después de varios rumores y una filtración, se ha confirmado que un nuevo juego de esta icónica mascota del PlayStation 1 ya está en desarrollo, y llegará a nuestras manos este año.

Activision ha revelado Crash Bandicoot 4: It’s About Time, una secuela directa de Crash Bandicoot 3: Warped, el cual está siendo desarrollado por Toys for Bob, y llegará a PS4, PS4 Pro, Xbox One y Xbox One X el próximo 2 de octubre de 2020 a un precio de $59.99 dólares, y la pre-venta ya está disponible.

Esta nueva aventura nos llevará a descubrir diversos mundos, aliados inesperados, jefes gigantescos y las poderosas Quantum Masks, las cuales deberás unir para restablecer el orden en el multiverso. Crash Bandicoot 4: It’s About Time contará con un estilo artístico fresco, el cual mantiene el espíritu estrafalario de la franquicia y al mismo tiempo le da nueva personalidad y encanto.

Además de poder jugar como Crash y Coco, en esta ocasión tendremos la oportunidad de controlar a Neo Cortex y experimentar una historia paralela a la de nuestros héroes. De igual forma, te dará gusto saber que Crash Bandicoot 4: It’s About Time contará con voces y subtítulos completamente localizados para el español de América Latina.

Esto fue lo que comentó Paul Yan, Co-Studio Head en Toys for Bob, respecto a esta nueva aventura para Crash:

“Crash Bandicoot 4: It’s About Time se apoya en el núcleo del juego de precisión del que todos nos enamoramos en los años 90. Esta nueva aventura épica abarca el espacio y el tiempo, presentando nuevas formas de plataforma que tanto los fanáticos de toda la vida como los nuevos jugadores disfrutarán dominando. ¡Prepárate para enamorarte de los marsupiales mutantes de nuevo!”

La nueva mecánica que introduce Crash Bandicoot 4, son las Quantum Masks, poderosos objetos que controlan el espacio y tiempo, y nos darán la oportunidad de experimentar con los diferentes niveles del juego. Una de estas es la Gravity Mask, la cual permite a los bandicoots acceder a las plataformas al revés, y la otra es la Time Mask, capaz de ralentizar todo.

Rob Kostich, presidente de Activision, también se muestra bastante entusiasmado por este lanzamiento, y esto es lo que ha mencionado al respecto:

“Nuestros equipos han brindado dos increíbles experiencias remasterizadas de Crash Bandicoot y la pasión de la comunidad por la serie continúa siendo increíble. Ahora es el momento de pasar la página y dar a los jugadores algo completamente nuevo. Los leales fanáticos han estado esperando pacientemente para que el viaje continúe para su marsupial favorito, y les estamos dando a los jugadores la experiencia completamente nueva que se merecen con Crash Bandicoot 4: It’s About Time.”

Crash Bandicoot 4: It’s About Time estará disponible el próximo 2 de octubre de 2020 en PlayStation 4 y Xbox One. Por el momento no hay algún tipo de información sobre una versión para PC o Nintendo Switch. A continuación te ofrecemos una galería de imágenes del nuevo Crash.

Vía: Comunicado de Activision