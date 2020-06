Review – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

2020 es el año de los remakes. Warcraft 3, Resident Evil 3, Final Fantasy VII, Xenoblade Chronicles, estos son algunos de los ejemplos más prominentes de los últimos meses. Estas re-imaginaciones les dan la oportunidad al público de disfrutar de algunas obras que pueden ser difíciles de conseguir hoy en día. No todos tienen acceso a una consola de hace dos o tres generaciones y el dinero para obtener una copia original de alguno de estos clásicos. Afortunadamente, las compañías están conscientes de esto, y una forma sencilla de resolver este problema es volver a empacar estas experiencias, pero con una capa de pintura nueva, tal vez con algo de contenido extra y listo.

No hay nada de malo con esta práctica, como ya lo mencione, le da la oportunidad a una nueva generación de experimentar algún clásico difícil de obtener hoy en día. Dentro de la gran lista de remakes para este año, sobresale un nombre, no por ser la entrega más popular en una serie que lleva años en el mercado, o porque revolucionó la industria. No, en su lugar, el juego del que vamos a hablar hoy es recordado con amor por el público por una simple razón: es divertido.

Cualquiera que sea catálogado como un millennial ha visto, o todavía ve, Bob Esponja. La caricatura más popular de Nickelodeon llegó a la televisión en 1999 y hoy, a más de 20 años de su estreno, sigue siendo una de las series más importantes de la cadena de televisión. La esponja amarilla es reconocida a nivel mundial y cualquiera que haya visto un episodio te dirá que 25 es más gracioso que 24. Como ya es costumbre con propiedades de esta talla, adaptaciones a otros medios no se hicieron esperar. Desde un par de películas, pasando por un sorprendente musical en Broadway, hasta videojuegos.

Dentro de la gran lista de videojuegos de Bob Esponja sobresale uno en particular: Battle for Bikini Bottom. Este es un título de 2003 que se ganó el corazón de miles de personas al ofrecer un plataformero en 3D con énfasis en la recolección de objetos bastante divertido. De esta forma, 17 años después, THQ Nordic y Purple Lamp Studios se han encargado de rehidratar a este juego con un hermoso estilo visual, un soundtrack remasterizado y nuevo contenido. ¿Acaso SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated es el mejor juego de Bob Esponja? ¿Vale la pena este remake? Descubre la respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

¿Están listos, chicos?

El original Battle for Bikini Bottom llegó a PlayStation 2, Xbox y GameCube en 2003, año en que la popularidad de la esponja amarilla estaba en su punto más alto, y algunos podrían llamar a este periodo la “época dorada” de la caricatura. Así que este título se encargó de capitalizar esto, y ofrecerle al público la experiencia de un capítulo tradicional, pero adaptado a un juego de casi 10 horas. La historia de esta experiencia fácilmente pudo haber sido un episodio de la serie, lo cual habla del gran trabajo del equipo original al momento de crear esta aventura.

Plankton, en su implacable búsqueda de la fórmula secreta de la cangreburger, ha creado un ejército de robots para vencer al Crustáceo Cascarudo en el mundo de la comida rápida. Sin embargo, sus creaciones se revelan y comienzan un caos total en Fondo de Bikini. Aquí es donde Bob Esponja, Patricio Estrella y Arenita Mejillas entran en acción, listos para exterminar a esta peste metálica y restaurar orden a este mundo submarino.

Rehydrated nos sigue entregando la misma historia. Nada en lo absoluto cambia. A pesar de que han pasado 17 años entre el lanzamiento original y el remake, Purple Lamp Studios ha decidido conservar este apartado prácticamente intacto. Ahora, no hay nada de malo con esto, sin embargo, debido a que la estructura está dividida en pequeños mundos, cada uno con sus propios problemas, no me hubiera molestado ver la inclusión de algún chiste o personaje posterior a lo que estaba disponible en 2003.

Por ejemplo, hay un mundo que se desarrolla dentro de un sueño de Bob Esponja, aquí me hubiera gustado ver a Gary, la mascota del protagonista, en su versión parlante y súper filosófica, o tal vez a patricio en su poni metálico, como en el episodio Hora de Dormir, o que tal ver a Bob usar un bigote de alga como en la primera película de la caricatura, en lugar del mostacho genérico que se usa. Digo, esto no rompe para nada el juego, pero llevaría el fan service a un nuevo nivel, y no se quedaría simplemente en “checa esta imagen que hace referencia a uno de los primeros episodios” o “ve esta animación del meme de Bob Esponja”.

Olvidar casi dos décadas de episodios puede ser contraproducente para todos aquellos que deciden experimentar este juego por primera vez, especialmente para los niños que han crecido con un Bob Esponja diferente al nuestro. No estoy pidiendo un cambio radical en el fan service o historia, pero no hubiera estado mal una referencia o personaje con el que se pueden identificar un nuevo público.

Al final del día, Battle for Bikini Bottom está enfocado en ofrecerle al público las ya usuales interacciones entre Bob Esponja y compañía, sólo que ahora de una forma interactiva. Si son fans de la clásica esponja amarilla, entonces tienen frente a ustedes uno de los juegos más graciosos en el mercado actualmente. Cada conversación, cada diálogo, cada referencia está diseñada para hacerte reír y demuestran porque Bob Esponja sigue siendo divertido hoy en día.

Sin embargo, hay un elemento del guión que sobresale más que una paja en un nido de agujas. Cada vez que los habitantes de Fondo de Bikini empiezan a hablar como personajes dentro de un videojuego, se siente como un golpe de karate en la cara por lo rudo que se puede escuchar. Pasas de un diálogo lleno de chistes sobre cierta situación, a Calamardo escupiendo exposición como un NPC de un juego de los 90’s, se siente bastante disonante con el resto de la aventura.

Pero, al final del día, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated sigue ofreciendo la misma historia divertida, llena de interacciones ridículas entre personajes que cualquier fan de la época clásica llegará a apreciar.

Si los mundos chocan

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom es un plataformero en 3D con un énfasis en la recolección de objetos, muy al estilo de Banjo-Kazooie. Ahora, Rehydrated no cambia nada en este apartado. El diseño de niveles, enemigos, progresión, jefes, movimientos, todo está conservado de la misma manera.

El juego está dividido en varios niveles que se vuelven accesibles mientras más espátulas doradas logres conseguir. Estos objetos tienen la misma funcionalidad que las estrellas en Super Mario 64 o los jiggies en Banjo-Kazooie. Cada mundo ofrece un reto principal, ya sea encontrar ciertos objetos o derrotar a un jefe al final, y en el camino tendremos pequeñas misiones que nos dan la posibilidad de conseguir más ítems necesarios para avanzar.

En cada nivel hay tres objetos importantes, los primeros son las espátulas doradas, después tenemos calcetines usados de Patricio, con los cuales obtenemos más espátulas, y por último contamos con objetos brillantes, los cuales funcionan como el dinero del juego, y con ellos obtendrás acceso a más espátulas. Una vez más, si han jugado Banjo-Kazooie, Super Mario 64 o cualquier otro juego del género, entonces sabrán exactamente a lo que se enfrentan aquí.

Lo interesante, es que contamos con tres personajes jugables, Bob, Patricio y Arenita, cada uno con sus habilidades únicas que serán necesarias para cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, Estrella es capaz de cargar y lanzar objetos. Mejilla puede caer con estilo y utilizar su lazo para acceder a ciertas plataformas. Por último, Esponja tiene varias habilidades a su disposición, como burbujas que controlas a distancia. En todos los niveles tendrás la posibilidad de usar a Bob Esponja y uno de sus compañeros, y para cambiar entre ellos tendrás que usar paradas de autobuses que encontrarás por todos lados.

Rehydrated no introduce muchos cambios en este apartado. Si jugaste el original de 2003, entonces esta versión no te será una gran sorpresa. Sin embargo, contamos con pequeños detalles que mejoran la interfaz de usuario y un menú que hace más simple ver tu progreso. De igual forma, este remake agrega algo que no estaba presente en el juego original, un multiplayer.

En este modo podemos disfrutar de un combate horda contra cientos de robots malignos en compañía de un amigo, ya sea de manera local u online. Lo interesante, es que los desarrolladores han implementado gran parte del contenido que no se logró incorporar en el juego original en este multiplayer, incluyendo una batalla en contra un Calamardo metálico y la posibilidad de usar a otros personajes, como Plankton, Don Cangrejo y un par más. Sin embargo, creo que hubiera sido mejor incluir todo esto es un nuevo nivel en el juego, en lugar de relegar este contenido en un modo que no mucha gente va a experimentar.

Si son fans de este tipo de plataformeros, tienen que probar SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, especialmente si nunca han tenido la oportunidad de disfrutar del juego original. El juego sigue mucho la filosofía de “si no está roto, no lo arregles”. En lugar de concentrarse en qué se puede cambiar dentro del género, el enfoque está en crear una experiencia sumamente entretenida.

Rehidratando a una Esponja

Ahora, este juego es un remake, no una remasterización o port. Purple Lamp Studios ha reconstruido Battle for Bikini Bottom desde cero usando Unreal Engine 4, y se nota. 17 años no pasaron en vano y Fondo de Bikini se ve espectacular. Los modelos de personajes, niveles, enemigos, y al resto de los elementos se le han otorgado nueva vida.

Con el estilo visual actualizado, Rehydrated le da un aspecto más moderno a esta aventura, sin olvidar sus orígenes, y cada nivel lo deja en claro. Los colores brillantes de los Campos de Medusas son vívidos y hermosos. En contraste, el Holandés Errante nos lleva a un cementerio de naves lleno de moho y un agua verde llena de toxinas. Cada sección de Fondo de Bikini ha sido reconstruida para enfatizar los diferentes aspectos visuales y agregar nuevos. Desde el cielo estrellado del Bosque da Algas, hasta las Montañas de Arena, el juego se ve hermoso.

El trabajo que Purple Lamp Studios ha hecho es un impresionante. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated ha sido actualizado para hacer que los movimientos de los personajes sean más realistas, bueno, tan realistas hasta como una caricatura de Bob Esponja lo permite. Lejos han quedado los días en donde las expresiones faciales no mantenían relación con las voces de los actores, en esta ocasión contamos con animaciones que, aunque no llegan al nivel de la caricatura, logran encapsular de gran manera lo que podemos ver en televisión.

Sin embargo, la experiencia no está libre de algunos problemas técnicos que, aunque no arruinan la experiencia, sí pueden llegar a ser molestos. Por ejemplo, al morir tendrás que someterte a una pantalla de carga de casi 15 segundos, lo cual puede llegar a ser frustrante, especialmente en una sección de plataformas complicada en donde morirás constantemente. Después de esperar a que el título esté listo para comenzar de nuevo, podrás ver como el juego carga las texturas y por unos segundos los bellos ambientes se transforman en horripilantes espacios que parecen sacados de un mal juego de PS1.

De igual forma, aunque la experiencia en general corre a unos sólidos 30fps, en dado caso de que muchos elementos estén en pantalla, el framerate disminuirá unos instantes. Una vez más, estos no son problemas graves que arruinen la experiencia en general, y probablemente sean arreglados con un futuro parche, pero es importante señalarlos. Al final del día, los errores son fáciles de notar, porque el 95% de la experiencia se desarrolla en asombrosos ambientes que logran llevar esta caricatura a un nuevo nivel.

¿Y América Latina?

Rehydrated no se limita solamente a un aspecto visual nuevo, sino que contamos con un soundtrack remasterizado que le da nueva vida a las melodías clásicas del juego original, aunque este apartado nunca fue un aspecto fuerte para Battle For Bikini Botton, debido a que tenemos frente a nosotros composiciones originales y no las de la caricatura.

Uno de los mayores problemas del juego original regresa en este apartado. El soundtrack, aunque logra capturar la esencia de la caricatura al usar instrumentos como el Ukulele, nunca llega al nivel de la serie. Un nivel promedio dura aproximadamente 30 minutos, y durante ese tiempo escucharás la misma tonada una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, lo cual puede afectar mucho la experiencia. Llega un punto en donde prefieres poner el soundtrack de Bob Esponja en lugar de escuchar la música original del juego.

Ahora, una de las mayores novedades es el doblaje. El juego original sólo estaba disponible en inglés, pero Rehydrated introduce voces en japones, italiano, francés, español de España, y un par más. Sin embargo, el latinoamericano brilla por su ausencia. Si THQ Nordic y Purple Lamp Studios ya se sometieron a los problemas de conseguir las voces originales de sus respectivo idioma, ¿por qué no incluir el doblaje con el que América Latina creció?

Afortunadamente, el doblaje en inglés, y en el resto de los idiomas, cuenta con sus actores originales. De esta forma, Tom Kenny le vuelve a dar vida a Bob Esponja. Lo único extraño aquí, es que Clancy Brown no regresa para interpretar a Don Cangrejo, algo que, para aquellos que han escuchado la obra original, será bastante extraño. Puedo llegar a comprender que un actor de esta talla no podía participar en el juego original, pero no reinterpretar uno de sus papeles más icónicos en 2020 es raro.

Sweet Victory!

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated le hace honor a su nombre. No sólo hace que todo se vea más bonito, sino que lo rehidrata lo suficiente para darle nueva vida a esta experiencia. En su estado más puro, el juego sigue ofreciendo la misma experiencia que recuerdas, un plataformero en 3D, pero el nuevo aspecto audiovisual, la atención al detalle y la inclusión del contenido perdido, hacen que esta experiencia sea una aventura digna de 2020.

Al final del día, los fans de Bob Esponja y del género tendrán la oportunidad de disfrutar de uno de los mejores juegos de licencia de este siglo. Sin embargo, si no caes en alguna de estas dos categorías, o no fuiste fan del juego original, entonces no creo que Rehydrated sea para ti, aunque no pierdes algo al darle una oportunidad.