Probamos el Razer Wolverine V2

Me parece que es completamente justo decir que si en algo el medio ha alcanzado su punto más alto, es en el tema de diseño de controles. La historia de los mandos que nos sirven para interactuar con nuestros videojuegos es basta y sumamente interesante, pasando por bizarros experimentos en los años ochenta y noventa, hasta los sofisticados aparatos que tenemos actualmente. Sin lugar a dudas, Xbox es una de las marcas más avanzadas en todo este asunto, y con la llegada de sus nuevas consolas, vino un refinamiento en sus controles que se acerca peligrosamente a la perfección. Sin embargo, siempre hay espacio para mejorar, sobre todo si estás buscando un mando altamente configurable con botones extra que no se venda al altísimo preció de un Elite Series de Microsoft. Justamente el Razer Wolverine V2 busca cubrir a ese sector del mercado.

Desde la era del Xbox 360, Microsoft demostraba que había entendido perfectamente lo que se necesitaba dentro de un control convencional de consola, lo cual, vino afinando poco a poco con lo que fue el Xbox One y ahora con su nueva generación. El control de mi Xbox Series X es uno al que le tengo un enorme cariño y al cual, simplemente no le encuentro peros más allá del tema de las baterías. Justo por esto último, siempre es bueno tener un mando con cable listo para jugar en cualquier momento. El Razer Wolverine V2 está pensado para quien quiere olvidarse de estar cargando pilas y todo lo que conlleva, esto gracias a muy extenso cable de casi tres metros que se conecta por USB ya sea a tu Xbox, o a tu PC.

El sentimiento en las manos del Razer Wolverine V2 es simplemente genial. El acabado rugoso que tiene en las agarraderas te da un gran sentimiento de estabilidad, lo cual, sumado a su peso y ergonomía en general, permite que todo el tiempo te sientas en control de la situación. Sus botones son ligeramente menos elevados que los de un control convencional de Xbox, y tienes este feeling más “clicky” por decirlo de alguna manera, es decir, producen menos ruido y se sienten más parecido a los de un Joy Con del Switch, por ejemplo. Creo que esto está muy bien, pero al menos en este apartado, sí me quedo con cómo se sienten los del control oficial.

Continuando con el tema de los botones, te cuento que el Razer Wolverine V2 ya viene listo para la nueva generación, pues tiene su propio botón de Share para poder compartir cualquier screenshot o captura de video en unos cuantos segundos, asunto ideal para los que nos gusta eso de postear directo desde nuestras consolas en las redes sociales. Algo que me parece un tanto extraño es la posición en las que se colocó el botón de Start y Select. Creo que están un poco separados y por momentos es un poco complicado de alcanzarlos rápidamente, más cuando no estás acostumbrado al lugar en el que están ubicados.

Si eres de los que les gustan los botones extras y personalizar la manera en la que funciona en general tu control, te alegrará saber que el Razer Wolverine V2 es ideal para ti. Además de tener un par de botones extra junto los gatillos y bumpers, es posible cambiar la profundidad de presionado de RT y LT, asunto que según tengo entendido, es bastante bueno para quien juega juegos de disparos de forma competitiva. De igual manera, te cuento que el control viene con su propia interfaz para que puedas modificar por completo el mapeo de cada uno de sus botones, haciéndolo ideal para también jugar en PC si es que así lo prefieres. La verdad es que en mi caso, jamás uso estas funciones, pero creo que es bueno tener la opción.

Puede que el D-Pad sea lo menos importante del mundo para los jugadores más jóvenes, pero para quienes gustamos mucho de la acción en 2D, suele ser un punto crucial. A pesar de que definitivamente prefiero la propuesta del control original de mi Xbox Series X, creo que el rediseño que se hizo en este apartado con el Razer Wolverine V2, es bastante bueno. Lo estuve probando concretamente con Cyber Shadow, y la verdad es que no tuve ningún problema. Por cierto, además de dicho título, también estuve usando el control para escribir esta opinión con The Medium, Quantum Break y con Dirt 5. Otro elemento que me gustó mucho es la intensa vibración que presenta el control. Nunca entenderé a quien apaga esta función cuando juega.

Sí, podríamos decir que el mejor control del mercado es por mucho el Elite Series de Microsoft, pero su precio es francamente prohibitivo y hasta exagerado. Te diría que si estás buscando un mando que tenga funciones muy similares y que de igual forma se sienta como algo premium y con materiales de muy alta calidad, te vayas por el Razer Wolverine V2, pues ofrece básicamente todos los beneficios del mando que te menciono, a un precio considerablemente menor. De igual forma, es innegable que es una de las mejores opciones third party que hay en el mercado, más si estás buscando un control alámbrico. He quedado sumamente complacido con lo que este control tiene para ofrecer, y mira que siempre en temas de controles, la idea de los third parties suele ser de mis ultimas opciones, pues normalmente se nos entregan productos de muy baja calidad en todo sentido. Pero bueno, es Razer, marca que nos tiene acostumbrados a una alta calidad en cada uno de sus productos.

Ya para terminar, te cuento que el Razer Wolverine V2 cuenta con una conveniente salida de audio 3.5mm para que le puedas conectar cualquier tipo de audífonos y así, tener una mucho mejor experiencia en todo sentido. Definitivamente te recomiendo este control si es que tienes algunas de las necesidades que te menciono y más, si no estás dispuesto a desembolsar lo que cuesta un Elite Series de Microsoft.