¡Mañana hay Nintendo Direct de casi una hora!

¡Por fin! Luego de una enorme cantidad de tiempo, Nintendo ha confirmado que el día de mañana miércoles 17 de febrero, celebrará uno de sus famosos Nintendo Direct, en el cual, se nos promete hablarnos sobre los juegos que llegarán al Nintendo Switch durante este 2021. Lo interesante es que el evento será verdaderamente extenso.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, la compañía de Kioto informó que este miércoles 17 de febrero a las 2:00 PM tiempo del Pacífico (4:00 PM del centro de México) transmitirá un nuevo Nintendo Direct de casi 50 minutos de duración, en el cual, se darán detalles de nuevos juegos, así como de otros como Super Smash Bros. Ultimate -sí, seguramente se dará a conocer al nuevo peleador-.

Tune in 2/17 at 2 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 50 minutes of information focused on available games like Super #SmashBrosUltimate and games coming to #NintendoSwitch in the first half of 2021.https://t.co/fbG3hEtD0Q pic.twitter.com/w8J6lbdIkQ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 16, 2021