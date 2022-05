Los 5 mejores spin-off de Resident Evil

Resident Evil es una de las series con más historia dentro del medio y más queridas por todos los fans, esto claro, a pesar de los fuertes altibajos que ha tenido a lo largo de los años. Como es lo obvio, siempre que se menciona el nombre de la franquicia de Capcom, pensamos en la línea principal, es decir, en aquellas entregas numéricas en las que se cuenta la historia de Umbrella y compañía, no obstante, al ser una propiedad tan grande, el universo de Leon, Chris, Claire, etc, ha tenido un sin fin de spin-offs que intentan expandir sus fronteras con todo tipo de ideas, algunas que para nada resultaron y otras que la verdad, nos dejaron con un sabor de boca bastante agradable. En caso de que estés buscando algo de Resident Evil marcadamente diferente, te presentamos a cinco juegos bastante destacados que se salen de lo que se podría considerar el canon, para intentar nuevas cosas.

Resident Evil: Outbreak

A pesar de que nos pueda parece muy cercano todo el tema del gaming online en consolas, la realidad es que desde hace 20 años, se comenzaron a hacer esfuerzos serios para que este tipo de juegos se convirtieran en un estándar. Resident Evil: Outbreak es ejemplo de lo anterior cuando en 2003 se estaba lanzando en el PlayStation 2 con la promesa de ser una experiencia para jugarse con amigos a través de internet. En su jugabilidad, estamos frente a un Resident Evil bastante tradicional con una base de survival horror, sin embargo, el estar pensado para cooperar con otra persona a través de internet, le daba un sabor especial. Al final, el experimento no salió tan bien gracias a que en parte, la tecnología no estaba del todo lista, pero tenemos que aceptar que incluso jugándolo solo, tuvimos una experiencia bastante bien lograda digna de la serie a la que estaba representando.

Resident Evil: The Darkside Chronicles

Después del excelente recibimiento que tuvo Resident Evil: The Umbrella Chronicles, Capcom determinó que lo más lógico era tener una secuela, pues luego de los intentos que se hicieron años antes sin tan buenos resultados, parecía que el Wii finalmente se convertiría en la casa de los light gun games basados en la importante franquicia. Resident Evil: The Darkside Chronicles no solo es un gran shooter de galería, sino que también aporta cosas interesantes en términos de narrativa para todo el universo de la IP. Esto lo decimos porque nos narra los hechos que antecedieron a Resident Evil 4, es decir, nos cuenta cómo fue que Leon llegó a donde llegó en el aclamado juego de Gamecube. Sí, estamos frente a una experiencia marcadamente diferente a lo que se acostumbra, pero en este título en específico, se corrigieron muchos de los errores que se cometieron con su antecesor.

Resident Evil Gaiden

Sí, lo sabemos. Para muchos, Resident Evil Gaiden es un capítulo que mejor se prefiere olvidar, sin embargo, creemos que si se le mira con otros ojos y con otra perspectiva, te puedes topar con una propuesta sumamente interesante. Lanzado como un proyecto especial en 2002 para el Game Boy Color, este título nos ponía en los zapatos de Leon y de Barry en medio de un barco abandonado. En efecto, la historia no es considerada canon, pero la forma en la que es contada puede que guste a más de un fan. Lo que podríamos considerar más valioso de esta entrega además de su bella presentación gráfica, es la manera en la que funciona su gameplay, optando por una vista área que cambia a primera persona cuando nos acercamos a un enemigo. Sus bien diseñados niveles y puzzles, lo convierten en una curiosidad de la serie a la que creemos, deberías de darle una oportunidad.

Resident Evil: The Umbrella Chronicles

Desde que Resident Evil nació y se convirtió en todo un fenómeno dentro del gaming y en general, dentro de la cultura pop, Capcom comenzó a hacer experimentos para llevar a todo este universo a los juegos de light gun. Sí, nos referimos a esas arcades en donde tomas una pistola de plástico y le disparas a una pantalla. Qué mejor que acabar con decenas de zombies bajo la marca de esta reconocida saga. A pesar de lo anterior, tenemos que aceptar que el acierto no se dio sino hasta que en 2007, ya en medio de todo el furor por el Wii, se lanzó Resident Evil: The Umbrella Chronicles, el cual, obviamente echaba mano del control de movimiento de la consola de Nintendo, para crear una asombroso shooter de galería que además, fungía como homenaje a varias de las partes más icónicas de esta historia, pues recordemos, el juego es un recorrido por entregas como Resident Evil 0, el remake del primer juego de la franquicia, así como Resident Evil 3: Nemesis.

Resident Evil: Revelations

Durante la primera mitad de la década pasada, Resident Evil vivía una fuerte crisis de identidad. Luego de lo que fue Resident Evil 4, Capcom no estaba seguro de qué camino tomar. Por un lado estaba el de seguir desarrollando el survival horror moderno y por el otro, teníamos la tentación de irse por el camino de la acción que seguro atraería a más consumidores. Justo después de lo que fue Resident Evil 5 y en el mismo año de estreno de Resident Evil 6, la compañía de Osaka decidió apostar por un título exclusivo del 3DS, uno que precisamente buscaría mezclar las raíces de terror de la serie, con una aproximación más discreta a la acción. De esa forma conocimos a Resident Evil: Revelations, juego que si bien, tiene defectos marcados, la realidad es que sus virtudes y logros son mucho más importantes, lo que lo convirtieron en un oasis para los fans más añejos de la serie.