Filtran imágenes de un posible nuevo Silent Hill

La última vez que escuchamos algo concreto sobre un juego de Silent Hill, fue en 2014, cuando P.T. llegó al mercado. Lamentablemente, Silent Hills fue cancelado, y lo único que hemos visto de la serie desde entonces, han sido un par de tablas para patinar. Sin embargo, parece que esto está por cambiar, ya que una filtración nos muestra imágenes de lo que bien podría ser la siguiente gran entrega de Silent Hill.

Por medio de su cuenta de Twitter, Dusk Golem, un famoso insider que ha revelado información certera de Resident Evil en el pasado, compartió una serie de imágenes que asegura pertenecen al siguiente Silent Hill. Aunque esta filtración fue eliminada por parte de Konami, esto de acuerdo con Dusk Golem, el contenido ya circula por internet.

En las imágenes podemos ver un pasillo con una serie de stickers y un monstruo al final del corredor, muy a la P.T. Junto a esto, se nos presenta a una chica, la cual tiene una cara hecha de pegatinas, con mensajes que dejan en claro que esta sería una experiencia de terror psicológico. Por último, hay dos escenarios que parecen ser de una casa abandonada. De acuerdo con Dusk Golem estas fotos provienen de 2020.

Fuera de la imagen de la chica, todas parecen estar en primera persona. Aunque parece que Konami es el responsable de eliminar la información original, lo cual le aumenta la sospecha de que esta filtración es real, por el momento no hay un comunicado por parte de la compañía japonesa sobre esta filtración.

(1/2) Silent Hill leak. There's a lot I'm not sharing for now. This is from a relatively new source for me, but I have been given more than enough proof to believe them. I also will mention the names "Anita & Maya", "SMS Messages", & this is not the only SH game in dev. The shots pic.twitter.com/t5MWzNxfFS

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 13, 2022