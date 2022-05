Elon Musk detiene la compra de Twitter

La compra de Twitter por parte de Elon Musk es uno de los sucesos más inesperados del año. Sin embargo, parece que este proceso ya se encontró con un bloque, y no se trata de los accionistas o leyes de Estados Unidos, sino del mismo Musk. Por medio de su cuenta oficial, el ejecutivo ha revelado que ha detenido la compra de Twitter, esto debido a nueva información que surgió sobre la cantidad de cuenta spam en la red social.

Recientemente, Elon Musk compartió una noticia del pasado 3 de mayo, en donde se menciona que menos del 5% de las cuentas de Twitter son de spam, o falsas. De esta forma, Musk mencionó que ha detenido la compra de la red social, y las negociaciones volverán a estar en marcha, hasta que la compañía logre proporcionar datos que respalden esta información. Esto fue lo que mencionó:

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022