Parece que la filtración de Silent Hill es real

Hace un par de horas se filtraron las primeras imágenes de lo que podría ser un nuevo Silent Hill. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Konami que confirme o niegue esta información, la eliminación de este contenido por derechos de autor podría ser una indicación de la veracidad de estas fotos.

Horas después de darse a conocer la filtración, Dusk Golem, quien compartió esta información originalmente, recibió una suspensión por derechos de autor. No solo su cuenta de Twitter fue suspendida, aunque ya está una vez más en funcionamiento, sino que las imágenes compartidas fueron eliminadas. Esto fue lo que comentó el insider:

Ah yes, the familiar feeling of people on the internet convinced your fraud snake oil salesman full of deceit & lies and ready to brush you off and hold a negative opinion of you based on false narratives about you.

Good to be back.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 13, 2022