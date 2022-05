Kirby 64 llega a Switch Online la próxima semana

2022 marcha el 30 aniversario de Kirby. El pasado mes de marzo vimos el lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land. Ahora, recientemente se reveló que Kirby 64: The Crystal Shards, el icónico juego del Nintendo 64, llegará al Switch Online + Expansion Pack la próxima semana.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo confirmó que el próximo 20 de mayo estará disponible Kirby 64: The Crystal Shard en el Switch Online + Expansion Pack. Sin duda alguna, un gran momento para ser un fan de la amada bola rosa.

Inhale enemies and combine their abilities in #Kirby's adventure beyond Dream Land! ⭐

Dozens of puffed-up special powers await you in Kirby 64: The Crystal Shards, floating onto #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 5/20! #Nintendo64 pic.twitter.com/4YtfIZ2Cnl

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 13, 2022