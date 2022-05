David Jaffe arremete contra Phil Spencer

El día de ayer, el mundo despertó con la triste noticia de que Starfield y Redfall, las dos grandes cartas para el 2022 por parte de Xbox, se han retrasado hasta el próximo año. Al darse a conocer esta información, Phil Spencer, jefe de Xbox, habló sobre lo difícil que fue tomar esta decisión. Aunque hubo muchos que estuvieron a favor de este cambio de planes, hubo otros que simplemente no está contentos. Uno de estos es David Jaffe, creador de God of War.

Por medio de su canal de YouTube, Jaffe publicó un video en donde atacó la forma en la que Phil Spencer está manejando Xbox. En específico, crítica la forma en la que el directivo es incapaz de entregar un solo juego. Esto fue lo que comentó:

“Apestas, Phil Spencer. Eres yo cuando tenía 28 años. Sabía que podía diseñar, sabía que podía tener ideas comerciales, al menos en ese momento, mi cerebro estaba conectado directamente con el espíritu de la época. Me tomó siete, ocho, nueve meses para darme cuenta de que no podía producir un juego en absoluto, y mucho menos un juego que también estaba dirigiendo… me permitió darme cuenta de que hay cosas en las que somos buenos, incluso geniales, y cosas en las que no.

Ve a terapia, Phil Spencer. No eres bueno en este papel. Simplemente, no lo eres, no consigues ser ese tipo… amigo, esto no es algo excepcional.

Phil Spencer, tu plan es sólido, tu infraestructura es genial cuando se trata de estos estudios, pero no puedes manejarlo. Simplemente, no puedes hacerlo”.