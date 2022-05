Con el reciente estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Elizabeth Olsen, la actriz encargada de Scarlet Witch, se ha convertido en la sensación del momento en redes sociales. De esta forma, no debería ser una total sorpresa escuchar que ya hay fanarts que transforman a la actriz en otros personajes clásicos de la cultura poco, y uno de estos la transforma en la temible Androide 18.

No hace mucho, el artista conocido como g_reenzo creó una ilustración que nos muestra a Elizabeth Olsen como la Androide 18. Esta versión está inspirada en su primera aparición en Dragon Ball Z, algo bastante nostálgico para los fans.

Por años, los fans han deseado tener una adaptación live action de Dragon Ball, la cual le rinde honor al trabajo original de Akira Toriyama. Aunque esto parece que nunca sucederá, no cabe duda de que Olsen es la actriz perfecta para interpretar a una de las creaciones más temibles del Doctor Gero.

En temas relacionados, aquí te decimos qué significan las escenas post-créditos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De igual forma, esto fue lo que generó Dragon Ball tan solo en 2021.

Vía: g_reenzo