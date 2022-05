¿Quiénes son los actores de la serie de Resident Evil?

La nueva serie live action de Resident Evil por fin llegará a Netflix el próximo mes. Desde su revelación, muchos se han quejado por la selección de actores. Sin embargo, los actores que tendrán un papel en esta cinta han tenido una extensa e importante carrera, o cuentan con un futuro prometedor. De esta forma, aquí te decimos quién es quién en la nueva serie de Resident Evil.

Para comenzar, tenemos a Lance Riddick, sin duda alguna, el nombre más famoso. Riddick es famoso por su participación en películas como John Wick, series como The Wire, e incluso videojuegos como Horizon Zero Dawn y Forbidden West. En esta ocasión, el actor se encargará de darle nueva vida a Albert Wesker, uno de los mayores antagonistas en los videojuegos.

Por otro lado, Ella Balinska se encargará de darle vida a Jade, una de las dos hijas de Wesker, y una de las protagonistas principales. Balinska, al igual que Riddick, cuenta con una decente lista de créditos que incluye la nueva versión de Charlie’s Angels, y también le dará vida a Frey en Forspoken, el siguiente gran juego de Square Enix.

Considerando que la serie de Resident Evil se desarrolla en dos momentos en el tiempo diferente, también tendremos actrices para las versiones jóvenes de las hijas de Wesker. La joven Billie será interpretada por Siena Agudong, reconocida por No Good Nick, y a quien recientemente vimos en F9: The Fast Saga. Por otro lado, la versión joven Jade está a cargo de Tamara Smart, quien participó en The Worst Witch y Are You Afraid of the Dark.

Junto a los papeles principales, la serie también contará con la participación de Tetiana Gaidar (Hunters), Paola Núñez (La Reina del Sur), Connor Gossatti (Midnight Ticket), Turlough Convery (Ready Player One). Lamentablemente, por el momento no está claro qué personajes interpretarán estos actores.

Junto a esto, y como seguro ya se dieron cuenta, fuera de Albert Wesker, la mayoría de los personajes son completamente nuevos. La serie de Resident Evil llegará a Netflix el próximo 14 de junio, y aquí puedes ver su primer tráiler.

Nota del Editor:

Aunque la calidad de la historia aún está en duda, al menos los actores que están en este proyecto tiene el potencial de elevar la serie, y salvarla un poco. Yo estoy muy interesado por ver cómo es que Lance Riddick se encargará de darle nueva vida a un villano tan icónico como lo es Albert Wesker.

Vía: IMDb