Hace un par de días surgió un reporte por parte VGChartz, en donde se mencionaba que el Nintendo Switch por fin había superado las ventas del PS4 en Estados Unidos. Ahora, nuevos detalles por parte del NPD Group ha confirmado esta información, y compartido un poco más.

De acuerdo con Mat Piscatella, el Nintendo Switch se convirtió en la consola con más unidades vendidas en Estados Unidos durante el pasado mes de abril. De esta forma, la plataforma híbrida ha superado las ventas del PlayStation 4 en esta región, convirtiéndose así en la cuarta consola más exitosa en la historia de este país, así como en la sexta plataforma de hardware enfocada en videojuegos.

US NPD HW – Lifetime unit sales of Nintendo Switch have now surpassed those of PlayStation 4, making it the 4th highest unit selling console in U.S. history, and the 6th highest unit selling video game hardware platform overall. In console it trails only PS2, Xbox 360 and Wii.

