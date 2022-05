Confirmado: Alan Wake Remastered llegará a Nintendo Switch

Una costumbre un tanto extraña por parte de los desarrolladores de videojuegos, es la de lanzar juegos para Nintendo Switch mucho después que otras versiones llegadas a PlayStation y Xbox. Uno de los ejemplos más claros se presentó hace unos minutos, dado que el equipo de Remedy Entertainment confirmó el arribo de Alan Wake Remastered en la consola.

Todo esto se dio a conocer mediante un video especial en el que vemos a Sam Lake, Ilkka Villi y Matthew Porretta en el que se puede ver que están jugando una versión demo del título ya mencionado. Sin embargo, su lanzamiento todavía no tiene una fecha de estreno, pero aseguran que conforme avance el desarrollo estarán dando notificaciones en redes.

Vale la pena mencionar, que el juego no va correr en la nube ni nada parecido, ya que lo hará de forma nativa en la consola de Nintendo. Y por ahora, se menciona que solo será una entrega digital, pero no sorprendería que empresas como Limited Run estén dispuestas a lanzar una versión física de forma posterior.

De igual manera, se dio a conocer algo inesperado, puesto que la cadena de TV llamada AMC compró los derechos de adaptación para Alan Wake, y eso significa que vamos a tener una serie de televisión inspirada en su historia. Colaboración que llegó para celebrar los 12 años del lanzamiento original en Xbox 360, aunque justo el año pasado se expandió a PC y PlayStation.

Respecto a esta serie, no hay muchos detalles al respecto, no se menciona ningún director y tampoco nadie del cast, y al igual que series como la de The Last of Us, pasará mucho tiempo para una actualización. Además de todo esto, se mostraron artes conceptuales de la segunda entrega, la cual se está desarrollando en el motor gráfico más actual del estudio, Northlight.

No está de más comentar, que se planeaba tener un gran adelanto de la segunda entrega en verano de 2022, algo que lamentablemente no va a suceder.

Aún no tenemos fecha para su lanzamiento en Switch, pero es probable que llegue a finales de 2022.

Vía: Remedy Entertainment