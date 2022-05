Agreden a Ezra Miller por negarse a colaborar en el mercado NFT

Uno de los actores que más ha dado de qué hablar en los últimos meses es Ezra Miller, quién fue arrestado en Hawaii después de tener problemas con acusaciones de acoso y mal comportamiento. Sin embargo, esto no se termina aquí, dado que se acaban de mostrar pruebas en video de todo lo acontecido en un local en el cual el joven fue abordado por la policía.

Con esta grabación, el actor dio a conocer su versión de los hechos, sin tergiversar ningún tipo de acontecimientos, o al menos eso es lo que aparenta ser. Eso lleva a que un hombre seguidor de la ideología Nazi se abalanzó sobre el sujeto, pero no se omenta si lo hizo debido a algún tipo de comentarios hacia sus creencias por parte del propio Miller.

Aquí los comentarios del actor:

Me agredieron y empecé a grabarlo. Déjenme que les enseñe el video. Me atacaron en este bar, dos veces seguidas. Me grabo a mí mismo cuando me molestan para hacer cripto arte y tokens no fungibles.