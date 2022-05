Se dan a conocer más problemas con ex trabajadores de Nintendo y Doug Bowser habla al respecto

En estas últimas semanas Nintendo ha estado en el ojo de la polémica por una razón, puesto que algunos de sus ex empleados revelaron las condiciones un tanto abusivas que tenía la empresa para tratarlos. Al parecer, el tema no ha terminado, ya que un periodista del sitio conocido como Axios siguió investigando más a fondo este irreverente tema.

Un ex contratista de la compañía mencionó que su puesto era más exigente de lo que uno podría imaginarse, sobre todo en temas de tiempo libre fuera del horario laboral en las oficinas, a eso se le suman las opciones limitadas de tener un ascenso. Y algo que llamó la atención, fue la declaración de que si este trabajador deseaba asistir al funeral de su abuelo era sinónimo de un despido directo.

Solo una de estas quejas por parte de ex empleados se ha dado a conocer por Nintendo de forma pública, por lo que al contar con esta información es probable que haya más malas prácticas laborales bajo la mesa. Esto llevó directamente al presidente de la división americana, Doug Bowser, a dar un mensaje interno a los trabajadores activos en la empresa.

El mensaje asegura estar al tanto de lo sucedido con todo, así que se harán las investigaciones pertinentes para dar con las fuentes y tratar de ver las decisiones a tomar dentro del directivo. Asegurando de igual manera que la empresa está totalmente en contra de las conductas inapropiadas, donde se incluye el acoso, la discriminación y la intimidación.

Nota del editor: Si salen a la luz más de este tipo de acusaciones, es probable que la compañía se encuentre en una encrucijada fuerte, no solo por los horarios marcados de trabajo. Sino también por el delito de no sindicalizar a los empleados, algo a lo que los ciudadanos tienen derecho, pero que por alguna razón no se hace en esta empresa.

Vía: gonintendo