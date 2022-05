Nintendo no quiere repetir los mismos errores de Wii U con la sucesora de Switch

Desde que Nintendo Switch salió al mercado ha sido un éxito inmenso para la compañía, eso se debe a la portabilidad de la consola, a sus juegos de buena calidad y el regreso de compañías terceras y sus títulos más importantes. Sin embargo, el dispositivo ya tiene cinco años en mercado, por lo que la empresa ya debería estar mirando hacia el futuro ahora mismo.

Esto nos lleva a la última junta con inversionistas que se tuvo hace poco, misma en la que se le preguntó al presidente, Shuntaro Furukawa, cuál sería el futuro que tienen previsto para el negocio. Ante esto, se expresó la preocupación de la siguiente consola, después de todo, el éxito de Switch será difícilmente superado por lo que pueda aparecer en años venideros.

Aquí la traducción hecha por el medio VideoGames Chronicle:

A diferencia del pasado, seguimos teniendo una gran variedad de juegos programados para su lanzamiento, incluso más allá de los cinco años posteriores. Esto se debe a que Switch ha tenido un éxito tan fluido que nos permite concentrar todos nuestros recursos de desarrollo en una sola plataforma. Sin embargo, la cuestión de si seremos capaces de hacer una transición igual de fluida a la próxima generación de hardware es una gran preocupación para nosotros. Basándonos en nuestras experiencias con Wii, Nintendo DS y otro hardware, está muy claro que uno de los principales obstáculos es cómo pasar fácilmente de un hardware a otro. Para ayudar a aliviar este riesgo, nos estamos enfocando en construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Si bien, continuaremos lanzando nuevo software en Switch, también brindaremos servicios que usen cuentas de Nintendo y otras IP fuera del software de juegos. Tenemos la intención de que esto ayude a crear un impacto duradero con los clientes.

Debido a que por ahora no hay otras piezas de hardware en circulación por parte de Nintendo, es evidente que pueden centrar toda su atención en Switch para traer experiencias de excelente calidad. Prueba de ello está en juegos como Kirby and The Forgotten Land y Metroid Dread, siendo este último el más vendido de su saga.

Con esto nos están afirmando que no quieren tener otro fracaso como pasó con Wii U, pues ésta venía directamente de un gran hito de ventas, mismo que se perdió por la desinformación de los usuarios, quienes pensaban que el Gamepad se trataba de un accesorio para la primera Wii.

Vía: NintendoLife