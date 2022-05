El creador de My Hero Academia revela que su obra tiene un vínculo con Dragon Ball

Conforme los meses avanzan, los seguidores de My Hero Academia están cada vez más emocionados, y es que en el próximo otoño se lanzará la siguiente temporada que tiene contemplado traer un gran arco argumental. Específicamente en esta animación no aparecerá el personaje de Star and Stripe, mismo que se creó con influencias de Dragon Ball.

En el último volumen del manga, se mostraron varios bocetos diferentes de Kohei Horikoshi, uno de los cuales eran diseños iniciales para la heroína estadounidense antes mencionada. Al parecer se creó específicamente para que se pudiera crear una batalla en la misma escala que la serie Dragon Ball, razón por la que Cathleen Bate tiene una estatura y fuerza colosales.

Como ya se mencionó, es probable que este personaje femenino no llegue a presentarse en la sexta temporada del anime, dado que casi todos los episodios van a mantener ocupados a los héroes en contra de los más grandes villanos. Sin embargo, los fans esperaran pacientemente a ver el enfrentamiento titánico de Shigaraki y Cathleen Bate en pantalla.

En noticias relacionadas a My Hero Academia. Se confirma que antes de la llegada de la sexta temporada habrá dos OVAS especiales para estrenarse en los cines japoneses el próximo verano. Si quieres conocer todos los detalles al respecto, aquí puedes consultar de qué van a tratar estas historias alternas que el estudio de animación traerá para los fans.

Vía: ComicBook