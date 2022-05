Sam Raimi jamás dirigiría una nueva película de Spider-Man sin Tobey Maguire

A día de hoy uno de los personajes más queridos de Marvel es Spider-Man, eso se debe a lo importante que fue su última película y lo que viene para futuro en distintos proyectos, no solo las películas. Incluso, surgió la especulación de si Sam Raimi podría dirigir la cuarta película con Tom Holland, algo que fue desmentido hace muy poco tiempo por el cineasta.

Esto es lo que le comentó al medio de Los Angeles Times cuándo le hicieron la pregunta durante una premiere de Dr. Strange 2:

Me encanta Spider-Man. Y me encanta Tom Holland en el papel. Pero si hiciera una película nueva , probablemente tendría que ser con Tobey o me rompería el cuello.

Con anterioridad, Raimi ha confirmado que le gustaría hacer una cuarta parte, pero de su trilogía original, algo que no vaya ligado a las historias de Marvel que se han construido desde el 2008 con Iron Man.

Aquí más comentarios de Raimi:

Hubo una gran historia allí, mi amor por los personajes no ha disminuido ni un ápice. Sería lo mismo que me detendría ahora lo que me detuvo entonces: ¿Tobey quiere hacerlo? ¿Hay un arco emocional para él? ¿Hay un gran conflicto para este personaje? ¿Y hay un villano digno que encaje? Hay muchas preguntas que tendrían que responderse. Si pudieran responderse, me encantaría.