Estos fueron los juegos más vendidos de Abril 2022

Estamos prácticamente a la mitad de mayo de 2022, sin embargo ha surgido una lista muy importante de la industria de los videojuegos, y esa es la de los títulos más vendidos en el mes de abril. Esta incluye una gran variedad de géneros, los cuáles van desde aventuras en tres dimensiones, deportes, shooters, hack and slash y hasta carreras desenfrenadas con Mario.

Como era de esperarse, Elden Ring iba a continuar con su legado de ventas importantes, ya que podría considerarse como el juego más accesible de FromSoftware hasta la fecha. También y como una grata sorpresa, Lego Star Wars: The Skywalker Saga logra posicionarse entre los favoritos de la gente con la saga completa en una sola pieza de software.

Igualmente, cosas como Nintendo Switch Sports se lograron colar, a pesar de tener una crítica de lo más mixta entre los jugadores y prensa especializada. Además, Kirby and The Forgotten Land se hizo su espacio, pues el factor de pasar por primera vez a las tres dimensiones no iba a pasar desapercibido, no solo para los fans del personaje, sino también para el público en general.

Aquí las lista de los más vendidos del mes:

Aquí la lista que corresponde a los juegos más vendidos desde enero hasta abril:

Con esto concluyen los juegos más vendidos de Abril, los cuales seguramente seguirán dando frutos durante más meses, ya que poco a poco la gente se va sumando a Elden Ring debido a su accesibilidad. Asimismo, títulos como Nintendo Switch Sports seguramente darán un alza de ventas en la época de fiestas de fin de año como la Navidad y demás.

Vía: NPD