Los 5 mejores juegos de Batman

El día finalmente llegó y The Batman ya se encuentra disponible en todos los cines. Lo nuevo de Matt Reeves y Robert Pattinson ya ha sido coronado como una de las mejores películas que este personaje ha tenido en live-action, por lo que consideramos que ahora es un buen momento para revisar cuáles son los cinco mejores juegos en la historia de El Caballero de la Noche.

Batman: The Brave and the Bold – The Videogame

Arrancamos este listado con el juego de Batman: The Brave and the Bold, el cual es una fiel adaptación de la caricatura homónima que buscaba capturar la esencia del show de televisión de los años 80. Esta serie animada logró ganarse el corazón de muchos fans, y su adaptación al gaming también. Tenemos un side-scroller beat ‘em up en 2D que, si bien es un juego bastante cortito y sin mucha profundidad, sus sólidas mecánicas de gameplay y dirección de arte lo convierten en uno de los favoritos entre los fans del personaje.

Batman: The Video Game

Batman es un side-scroller que llegó para el NES y que estaba inspirado directamente en la película de 1989 con Michael Keaton. Este era un juego bastante avanzado para su época con interesantes puzzles, múltiples power-ups y un gameplay extremadamente similar a Ninja Gaiden, lo cual no es para nada algo negativo. Las cinemáticas en 8-bit eran simplemente encantadoras, y también tenía un soundtrack clásico que los fans del héroe inmediatamente amaron.

Batman: The Telltale Series

Telltale logró entregarnos una aventura de Batman que, no solamente nos sorprendió con todos los cambios hacia los personajes, sino que también le dio una identidad propia a esta versión del vigilante. Ambos juegos cuentan una historia sensacional, con la suficiente cantidad de giros y sorpresas para mantener al jugador enganchado en todo momento, aunque también es cierto que su gameplay nos quedó a deber. A diferencia de los otros juegos en esta lista, acá tenemos más oportunidad de conocer a Bruce Wayne y la forma en que interactúa con las demás personas en su círculo.

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Sin lugar a dudas, LEGO Batman 2: DC Super Heroes es el mejor juego de Lego Batman hasta la fecha. Se trata de una experiencia que nos pone en los zapatos del héroe e interesantemente, esta versión mucho más cómica simplemente funciona. Tiene puzzles, tiene platforming y tiene una encantadora historia con un montón de referencias hacia la historia del personaje. Esta es una experiencia que tanto los niños como los adultos podrán disfrutar, y en general, es un juego bastante divertido.

Batman: Arkham City

Rocksteady hizo un sensacional trabajo con la franquicia de Arkham, y aunque nos hubiera encantado haber puesto a todos los juegos de esta serie en este listado, la realidad es que hubiera sido un tanto injusto. Después del fantástico Arkham Asylum, sus desarrolladores encontraron la manera de expandir este universo a lo grande, y City finalmente nos entregó ese juego de mundo abierto de Batman que tantos años llevábamos soñando. Arkham City es simplemente una carta de amor para los fans que combina los mejores elementos del personaje, con unas mecánicas de gameplay verdaderamente divertidas, y una historia tan bien construida que incluso recibió su propio cómic.