The Batman cuenta con varios easter eggs que los fans podrán reconocer de forma inmediata. Con esta película ya en los cines, cientos de personas están ya disfrutando de la nueva aventura del Caballero de la Noche. De esta forma, Matt Reeves ha decidido hablar sobre una de las últimas escenas de la cinta.

Aquellos que ya vieron The Batman podrán recordar la última escena de The Riddler, en donde podemos ver a este villano en la prisión de Arkham. Es aquí en donde una conversación con un prisionero se lleva a cabo. Este compañero de celda, quien en los créditos lleva el nombre de “Prisionero sin ver de Arkham”, y es interpretado por Barry Keoghan, a quien vimos en Eternals, es nada más y nada menos que una nueva versión de Joker, así es, otra más.

Al respecto de este personaje, Matt Reeves, director de The Batman, ha señalado que en realidad había dos escenas con este Joker, pero una fue eliminada, ya que no aportaba algo sustancial a la historia, y la otra casi es cortada también. Esto fue lo que comentó en una entrevista con Collider:

“Hay una escena que me encantaría que la audiencia viera y que no incluí. No porque alguien me pidiera que la cortara, sino porque no pensé que dentro de la narrativa más amplia funcionara, que fuera necesario. Pero es una escena genial con ese mismo prisionero en Arkham. Hubo una escena anterior en la que Batman, quien recibe tarjetas y cartas de Riddler, está pensando ‘¿por qué me escribe este tipo? Se supone que debo ser anónimo y él me está poniendo una lente. No me gusta eso’, por lo que hace una especie de perfil de este tipo de asesino en serie.

Y lo ves encontrándose con alguien que obviamente es un asesino en serie, quien, debido a que no es el origen de Batman, pero es el origen de todos estos otros personajes, estás viendo una versión de este personaje que, sí, cuando ves al prisionero desconocido, estás como, ‘bueno, caramba, creo que ese es quién es’. Bueno, ese es quién es, pero aún no es ese personaje”.