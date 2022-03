Muchos meses antes de su estreno, los fans teorizaron que el Joker de Joaquin Phoenix podría aparecer en The Batman. En repetidas ocasiones, el propio Robert Pattinson negó todos estos rumores, aunque claro, jamás le creyeron. Bueno, pues ahora es Matt Reeves, director de esta película, quien se ha encargado de eliminar por completo las posibilidades de este crossover.

Platicando con Total Film, Reeves declaró lo siguiente:

“Estaba terminando la película de Planet of the Apes cuando me apunte para dirigir The Batman en 2017. Llevaba cinco años en desarrollo. Cuando estaba trabajando en el guión, y me adentre realmente en él, Joker ni siquiera había salido todavía. No sabía que existía esa película ni mucho menos cómo iba a ser.”

De acuerdo con Reeves, cuando Joker se estrenó, el guión de The Batman ya estaba prácticamente terminado, por lo que no tenían razón alguna para modificarlo en ese estado tan avanzado solo para incluir al Joker de Phoenix. Por supuesto, esto no quiere decir que el Batman de Pattinson no vaya a tener su propia versión del villano, solo que tendremos que esperar más tiempo para verlo en la pantalla grande.

Nota del editor: Aunque me hubiera encantado ver a ambas versiones de estos personajes compartir tiempo en la pantalla grande, creo que lo ideal es que The Batman vaya a tener su propia iteración de Joker. Phoenix hizo un increíble trabajo en el papel, pero también debemos darle oportunidad a otro actor de tener su propia versión.

Via: ComicBook