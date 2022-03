Consigue 80 mil runas fácil en Elden Ring

En los juegos de FromSoftware, casi todas las criaturas con las que te encuentras quieren matarte, con algunas raras excepciones. Elden Ring por supuesto sigue esta misma fórmula, aunque los jugadores han descubierto un inofensivo dragón que, si lo matas, te puede recompensar con 80 mil runas. Sin embargo, podría haber graves consecuencias en caso de que decidas hacerlo.

Los jugadores que ya hayan visitado Fort Faroth dentro de Elden Ring seguramente se habrán percatado del gigantesco dragón que simplemente está ahí durmiendo. Al atacarlo, este monstruo no reacciona, convirtiéndolo así en una presa fácil que te recompensará con 80 mil runas al momento de matarlo.

¿Un monstruo gigantesco que no se mueve y que al matarlo nos da tantas runas? Suena como algo demasiado bueno para ser verdad, y aunque de momento se desconoce exactamente cuáles podrían ser las consecuencias por acabar con él, los jugadores sospechan que podría estar relacionado con alguna misión.

Es decir, si prefieres irte a lo seguro, te recomendamos que no vayas a hacerlo nada a este dragón hasta que sepamos exactamente cuál es su significado. Una vez que lo matas, este monstruo ya no vuelve a aparecer incluso si reinicias el mundo descansando en un Site of Grace.

Si Elden Ring te está costando demasiado trabajo, aquí te dejamos una guía en donde te explicamos cómo jugarlo “en modo fácil”.

Nota del editor: Si me preguntas, creo que este dragón juega un importante papel en alguna misión y al matarlo, estaremos arruinando por completo esa misión durante nuestra partida. Creo que lo ideal sería esperar para que los usuarios encuentren todos los secretos que oculta este juego, y así ver si este monstruo tiene relación alguna con uno de ellos.

Via: GameSpot