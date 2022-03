La eShop del Switch es bloqueada en Rusia

Debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, varias compañías de entretenimiento han reaccionado con una serie de bloqueos y castigos en contra del país gobernado por Vladímir Putin. Ahora, tal parece que a este grupo se le ha sumado Nintendo, ya que los usuarios reportan que el acceso a la eShop del Switch actualmente es imposible en este país.

Pese a que Nintendo no ha emitido un comunicado o dejando en claro su posición en este conflicto, durante las últimas horas, los usuarios han señalado que es imposible acceder a la eShop del Switch en Rusia. Aunque al principio se pensó que esto fue una decisión tomada por Nintendo respecto a la guerra, un comunicado por parte de la compañía japonesa ha revelado que este no es el caso, y este error se debe a que el servicio para pagar con rublos, la moneda de este país en cuestión, no está disponible. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Debido a que el servicio de pago utilizado en Nintendo eShop ha suspendido el procesamiento de pagos en rublos, Nintendo eShop en Rusia se encuentra temporalmente en modo de mantenimiento. Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado. Compartiremos actualizaciones a medida que se desarrolle la situación”.

Es así que los problemas están fuera de las manos de Nintendo, y es una consecuencia de las decisiones comerciales tomadas como medidas en contra de Rusia por parte de otras compañías. Por el momento si esto tendrá una solución, o la eShop del Switch simplemente permanecerá cerrada hasta que este conflicto tenga una resolución.

En temas relacionados, Cyberpunk 2077 es bombardeado por reseñas negativas como consecuencias por la posición política de CD Projekt Red en este conflicto. De igual forma, Microsoft suspende la venta de sus productos en Rusia.

Vía: Nintendo