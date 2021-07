Las 5 mejores revisiones de hardware de Nintendo

La industria de la los videojuegos es un negocio que se mueve de manera muy rápida, pues al ser una rama de la tecnología de consumo, constantemente se están lanzando avances de todo tipo que hacen que nuestros productos sean mucho mejores. A lo largo de su historia, Nintendo y básicamente cualquier otra compañía de gaming que haga hardware, suele poner en el mercado revisiones o cambios de consolas previamente estrenadas, esto con el objetivo de reducir costos o corregir errores. Ahora que recientemente se anunció el nuevo Nintendo Switch OLED model, decidimos recordar a las que para nosotros, han sido las cinco mejores revisiones de hardware que le hemos visto a los padres de Mario a lo largo de los años. ¿Cuál de todas ellas recuerdas con más cariño?

NES Top Loader

Después de haberse convertido en todo un fenómeno cultural a mediados de los ochenta que incluso hasta nuestros días sigue haciendo eco, Nintendo consideró que el diseño original de su icónico NES, podía recibir algunas mejoras y de paso, poderlo vender a un menor precio para que cualquiera que no lo tuviera para esos momentos, pudiera disfrutar de sus mieles. En esencia, el llamado NES Top Loader es exactamente la misma máquina en la que está basada, pero con el ligero cambio de que en lugar de meter sus cartuchos como si fuera una videocasetera, lo hacías desde la parte de arriba, eliminando un proceso que reduce las posibilidades de fallas y daños. Además, se presentó un nuevo control considerablemente más ergonómico y claro, muy parecido al del Super Nintendo, consola que por cierto, ya llevaba unos meses en el mercado cuando este nuevo NES se lanzó en 1993.

Game Boy Pocket

Hablar de la historia de los videojuegos sin tocar el tema del Game Boy, resulta prácticamente imposible. La manera en la que Nintendo cambió para siempre al mercado con su portátil, rara vez se ve dentro de cualquier medio. A pesar de su enorme éxito comercial y aceptación, tenemos que aceptar que el primer diseño de esta consola resultaba ser un poco grande, esto sin mencionar que necesitaba de cuatro baterías AA para funcionar. En 1996 cuando parecía que la era de este producto finalmente había terminado, Nintendo decidió darle un nuevo aire con un rediseño de su hardware, uno que lo haría considerablemente más pequeño y que claro, de nueva cuenta tendría un gran éxito. Así nació el Game Boy Pocket, el cual, traía lo mejor de su antecesor, pero en un espacio mucho más pequeño y práctico, esto sin mencionar todo el estilo que derramaba con sus diferentes colores. No había niño de la época que se pudiera resistir a algo tan genial.

Game Boy Advance SP

La era del Game Boy fue verdaderamente amplia. Luego de haber nacido en los ochenta y extenderse básicamente por todos los noventa gracias a cosas como el propio Game Boy Color, Nintendo decidió que el cambio de siglo finalmente era el momento de hacer algo nuevo en el mundo de las portátiles. A mediados de 2001 en América pudimos conocer al Game Boy Advance, consola que en efecto, se sentía del futuro, pues básicamente nos permitía traer a un Super Nintendo en la bolsa de nuestros pantalones. A pesar de lo genial que era este producto, algo como que no tuviera luz en su pantalla, la hacían sentirse un tanto rezagada en cuanto a tecnología. Por tal motivo, dos años más tarde se puso en el mercado el Game Boy Advance SP, rediseño que además de añadir luz a la pantalla, presentaba una nueva forma que le añadía mucha portabilidad al poderse cerrar como si fuera un laptop, esto sin mencionar que finalmente, se le agregaba una batería recargable.

DS Lite

Luego de haber demostrado que la marca Game Boy no era necesaria para continuar con su amplio dominio del mercado de las consolas portátiles, Nintendo se encontraba en una cómoda posición, pues el Nintendo DS estaba vendiendo mucho mejor de lo que todos anticipaban. A pesar de lo anterior, las críticas por el no tan bien logrado hardware de este primera versión de la consola de dos pantallas, no se hacían esperar, por lo que poco tiempo después, ya se estaba presentando el Nintendo DS Lite, mejora sustancial del modelo original que además de reducir su tamaño, mejoraba de manera notable la calidad de las pantallas, sobre todo la inferior con capacidad táctil, misma que ahora, aguantaba de mucho mejor forma los rayones o cualquier tipo de daño que pudiera sufrir al momento de su uso.

New Nintendo 3DS XL

Después del gigantesco éxito comercial que el Nintendo DS había tenido, el 3DS se topaba con un arranque bastante complicado en varios sentidos. Por un lado, su catálogo de estrenos se sintió débil y por el otro, parecía que su tecnología 3D sin la necesidad de usar lentes, no estaba siendo del gusto de todos. Luego de haber lanzado un nuevo modelo con pantallas más grandes, Nintendo decidió que era momento de dar un salto más importante dentro de la misma generación de consolas. De esa forma, conocimos al New Nintendo 3DS, el cual, también venía con su variación de mayor tamaño XL. Además de agregar una nueva tecnología que mejoraba el efecto 3D de la pantalla superior, se añadía un segundo stick análogo que le daba mayor versatilidad, así como dos botones extra y claro, un chip de mayor capacidad. Sin duda, una de las revisiones de hardware más importantes en la historia de Nintendo.