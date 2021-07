Hades se lleva el GOTY en los Premios GDC

Recientemente, la Game Developers Conference, o GDC, llevó a cabo su premiación anual, en donde Hades, el roguelike inspirado en la mitología griega desarrollado por Supergiant Games, se llevó a casa otra condecoración de Juego del Año, o GOTY.

Junto a Hades, el público votó por Ghost of Tsushima como el Juego de la Audiencia, y también se llevó a casa el Premio a las Mejores Artes Visuales. Otros notables ganadores son The Last of Us Part II como Mejor Narrativa, y Microsoft Flight Simulator por Mejor Tecnología. A continuación puedes checar la lista completa de ganadores:

–Mejor audio: Hades (Supergiant Games)

–Mejor debut: Phasmophobia (Kinetic Games)

–Mejor diseño: Hades (Supergiant Games)

–Mejor juego para móviles: Genshin Impact (miHoYo)

–Premio a la innovación: Dreams (Media Molecule / Sony Interactive Entertainment)

–Mejor narrativa: The Last of Us Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

–Mejor tecnología: Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios)

–Mejor arte visual: Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)

–Mejor juego de realidad virtual / realidad aumentada: Half-Life: Alyx (Valve)

–Premio del público: Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)

–Juego del año: Hades (juegos supergigantes)

–Premio al pionero de la industria: Tom Fulp (creador de Newgrounds)

–Premio a la Trayectoria: Laralyn McWilliams (veterano de la industria de 28 años, director creativo de MMO Free Realms)

Si no has tenido la oportunidad de jugar Hades, te recordamos que este título actualmente está disponible en Nintendo Switch, así como en PC por medio de la Epic Games Store y Steam. De igual forma, este título llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Game Pass, con todo y una edición física, el próximo 13 de agosto.

En temas relacionados, aquí puedes checar el nuevo tráiler de Ghost of Tsushima Director’s Cut.

Vía: IGN